«Зенит» возобновил интерес к Фидальго. С «Америкой» связались насчет трансфера воспитанника «Реала» (Fox Sports)
«Зениту» вновь интересен Альваро Фидальго.
Российский клуб вновь обратился к «Америке» относительно возможности трансфера 27-летнего полузащитника, сообщает Fox Sports.
В первый раз об интересе «Зенита» к испанскому футболисту сообщалось в январе.
Тогда говорилось, что «Зенит» готов выплатить отступные в размере 10 миллионов долларов, прописанные в контракте воспитанника «Реала».
В нынешнем сезоне Альваро Фидальго сделал две голевых передачи в четырех матчах чемпионата Мексики. Его статистика – здесь.