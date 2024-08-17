«Зенит» возобновил интерес к Фидальго. С «Америкой» связались насчет трансфера воспитанника «Реала» (Fox Sports)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Мексика Америка Альваро Фидальго Футбол

«Зениту» вновь интересен Альваро Фидальго.

Российский клуб вновь обратился к «Америке» относительно возможности трансфера 27-летнего полузащитника, сообщает Fox Sports.

В первый раз об интересе «Зенита» к испанскому футболисту сообщалось в январе.

Тогда говорилось, что «Зенит» готов выплатить отступные в размере 10 миллионов долларов, прописанные в контракте воспитанника «Реала».

В нынешнем сезоне Альваро Фидальго сделал две голевых передачи в четырех матчах чемпионата Мексики. Его статистика – здесь.

22 комментария
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
А вам Галатасарай что показал?)
+17
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+12
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
О, ференцварошозависимый нарисовался)))
+8
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+2
Ответ Максим Сильченко
Комментарий удален модератором
Так он просто садомазохист, Очень любит, когда его р.... ставят.
+5
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Ответ Spartakus1984
Увижу тебя на Спартаковских ветках,толуплю.Учти.
ахххаххахаха, воин интернетовский. по лбу себе полупи конским ####
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+2
Ответ AMORR 987
А вам Галатасарай что показал?)
Скорее что и куда засунул)
+4
-3
+1
да ладно? фигадно (с)
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
Какого ты мне должен укзаывать,что мне делать?!Задумайся об этом.
Комментарий удален модератором
Ответ Максим Сильченко
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Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
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Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
Ну вот что бы ты был справедлив и раз считаешь что нельзя заходить на ветки тем кто за зенит не болеет,тогда и сам не пиши ничего на Спартаковских ветках.
ты ведь понимаешь что сделка работает в обе стороны?
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Ответ Spartakus1984
Да,Да я вас троих оди Р ставлю каждый день)).Не вывозите и банете)))
А вот здесь вообще мимо.Сам не раз был в бане, но ни разу ни на кого не жаловался.Я даже не знаю да и не хочу знать, как это делается..
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