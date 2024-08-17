«Зенит» возобновил интерес к Фидальго. С «Америкой» связались насчет трансфера воспитанника «Реала» (Fox Sports)

«Зениту» вновь интересен Альваро Фидальго.

Российский клуб вновь обратился к «Америке» относительно возможности трансфера 27-летнего полузащитника, сообщает Fox Sports.

В первый раз об интересе « » к испанскому футболисту сообщалось в январе.

Тогда говорилось, что «Зенит» готов выплатить отступные в размере 10 миллионов долларов, прописанные в контракте воспитанника «Реала».

В нынешнем сезоне сделал две голевых передачи в четырех матчах чемпионата Мексики. Его статистика – здесь.