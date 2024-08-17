Защитник «Спартака» Абена: «Я реально хорош при игре один в один, быстро бежать умею. Делаю то, что помогает команде» 

Новый защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал о своих сильных качествах.

29-летний игрок сборной Суринама перешел в московский клуб из «Ференцвароша».

— Я защитник, который реально хорош при игре один в один. Изо всех сил бьюсь за свою команду. Хочу, чтобы команда и болельщики мной гордились. И тренер тоже.

На меня можно положиться. На поле я не эгоист. Делаю то, что помогает команде.

— Многие отмечают твою высокую скорость.

— Да, скорость у меня есть. Может, при моих габаритах в это не сразу поверишь. Но быстро бежать я умею, – сказал .