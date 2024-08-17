Защитник «Спартака» Абена: «Я реально хорош при игре один в один, быстро бежать умею. Делаю то, что помогает команде» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Миенти Абена Футбол

Новый защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал о своих сильных качествах.

29-летний игрок сборной Суринама перешел в московский клуб из «Ференцвароша».

— Я защитник, который реально хорош при игре один в один. Изо всех сил бьюсь за свою команду. Хочу, чтобы команда и болельщики мной гордились. И тренер тоже. 

На меня можно положиться. На поле я не эгоист. Делаю то, что помогает команде.

— Многие отмечают твою высокую скорость.

— Да, скорость у меня есть. Может, при моих габаритах в это не сразу поверишь. Но быстро бежать я умею, – сказал Абена.

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50 комментариев
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Абена хороший
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Я не понимаю причин таких нападок на игрока. Взяли очевидно в ротацию, тренеру он знаком, потрачены копейки. Ещё ни минуты не отыграл за Спартак, а местные эксперты уже сделали окончательные выводы. Мб сначала посмотрим на его игру, нет?
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Жаль, что футбол - игра 11 на 11
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+26
Ответ Demyan Grachev
Зачем престарелый суринамец Спартаку??🤦‍♂️
опытный суринамец, которого ты не догонишь
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+19
Реально я хорош, ну просто топчик. Возьмите к себе, а? Иметь суринамца в составе - на счастье
+23
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Пресс качат, бегит, турник и анжуманя…
+9
-3
+6
- А недостатки есть?
- Вру
+8
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Ответ Андрей Митин
опытный суринамец, которого ты не догонишь
А мне зачем его догонять?)
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А так можно было? Если меня в Спартак, вдруг, тренером назначат, можно я пару ребят со двора в команду приведу? Даже без откатов и распилов...
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Ответ Robb Stark
Я не понимаю причин таких нападок на игрока. Взяли очевидно в ротацию, тренеру он знаком, потрачены копейки. Ещё ни минуты не отыграл за Спартак, а местные эксперты уже сделали окончательные выводы. Мб сначала посмотрим на его игру, нет?
Согласен с утверждением. Дайте парню шанс, а потом критикуйте.
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Посмотрим в ближайших матчах!
надеюсь за слова ответит)
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Ответ Helge
Абена хороший
Вот что борщ животворяший делает!
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"А ещё, я очень самокритичный молодой человек, лишний раз никогда себя не похвалю". - добавил Абена.
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Сам себя не похвалишь - никто не похвалит (с)
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В общем, без слабых мест)
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Ну пусть будет а мы поглядим
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А еще я вышивать могу. И на машинке...
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От скромности не умрёт)) поживём, увидим)
Барко, кстати, примерно так же себя представлял и не обманул ведь....
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Комментарий удален модератором
Ответ Robb Stark
Я не понимаю причин таких нападок на игрока. Взяли очевидно в ротацию, тренеру он знаком, потрачены копейки. Ещё ни минуты не отыграл за Спартак, а местные эксперты уже сделали окончательные выводы. Мб сначала посмотрим на его игру, нет?
Вот такое общество сейчас.
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Ответ Robb Stark
Я не понимаю причин таких нападок на игрока. Взяли очевидно в ротацию, тренеру он знаком, потрачены копейки. Ещё ни минуты не отыграл за Спартак, а местные эксперты уже сделали окончательные выводы. Мб сначала посмотрим на его игру, нет?
Соглашусь с вами. По умолчанию уже невзлюбили парня. Думаю дело в том, что этот трансфер совпал с новостью о том, что хотят избавиться от Дуарте, который за прошлый сезон очень прибавил и стал пользоваться уважением большой части болельщиков.
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Ответ Helge
Абена хороший
Он очень здорово бежит!
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