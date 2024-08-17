Защитник «Спартака» Абена: «Я реально хорош при игре один в один, быстро бежать умею. Делаю то, что помогает команде»
Новый защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал о своих сильных качествах.
29-летний игрок сборной Суринама перешел в московский клуб из «Ференцвароша».
— Я защитник, который реально хорош при игре один в один. Изо всех сил бьюсь за свою команду. Хочу, чтобы команда и болельщики мной гордились. И тренер тоже.
На меня можно положиться. На поле я не эгоист. Делаю то, что помогает команде.
— Многие отмечают твою высокую скорость.
— Да, скорость у меня есть. Может, при моих габаритах в это не сразу поверишь. Но быстро бежать я умею, – сказал Абена.
- Вру
надеюсь за слова ответит)
Барко, кстати, примерно так же себя представлял и не обманул ведь....