Скопинцев хочет стать политиком: «Я свой парень из народа, сделаю субсидии и льготы»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Политика Дмитрий Скопинцев Футбол

Футболист Дмитрий Скопинцев заявил о желании стать политиком.

«Когда я сижу на стадионе «Факела», вижу напротив себя баннер «Правительство Воронежской области» и думаю: «Как туда войти? Как туда попасть?».

Я свой парень из народа.

Все сделаю: субсидии, льготы, помогу [вашим] родителям», – сказал защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в шоу РПЛ «Игра без мяча».

Скопинцев и Литвинов за переход в Азию: «Нужно переходить или создать футбольный БРИКС, вообще отлично. Давайте объективно: когда мы сможем вернуться в Европу?»

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111 комментариев
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Не хочешь работать, так и напиши. Честно
+118
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+115
Мем с Шариковым в студию!🤡
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+83
Ответ Чебурашка от Гены
Пацаны! У кого Ютуб ещё не работает? Ростелеком, ТТК не фига не показывают. Мол, проблемы не в них, а в работе хостинга на территории РФ. Началось что ли? Это трындец.
С добрым утром!
+43
-1
+42
А за чей счёт всё это раздавать будешь?)
+40
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+38
Ответ Tollie
Мем с Шариковым в студию!🤡
Политиком стану
Жизнь граждан улучшу
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2023/09/mem-sharikov.jpg
+36
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+35
Хороший политик. Надо напечатать побольше денег и раздать всем по сто тысяч миллионов. Бумаги то в России много, точнее лесов.
+36
-4
+32
Ответ Ааааа88888
А за чей счёт всё это раздавать будешь?)
Я не экономист, не политик, но есть ощущение, что прямо сейчас РФ тратит огромное количество денег, которых хватило бы на какие-то субсидии (в новости нет уточнения, о чем говорил Скопинцев) которых сейчас нет, а могли бы быть
+30
-2
+28
все о народе думаешь, Скопинцев, отдохнуть тебе надо
+20
-2
+18
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий удален модератором
Браво! Лучше и не скажешь!
+14
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+9
В смысле как туда попасть? Прицелился и нажал.
+11
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+8
Ответ Ааааа88888
А за чей счёт всё это раздавать будешь?)
Ну он думает, что во власти плохие и денег много, а он станет депутатом, будет хорошим, и просто возьмёт денег там, где их много, и раздаст. И народ его за это полюбит. А остальным плохим, кто не догадался раздать денег, станет стыдно. Как то так это работает в его голове, думаю
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Скопинцев мужик простой: видит баннер - хочет в депутаты!
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Ответ Billy Jean
Не хочешь работать, так и напиши. Честно
Так он футболист-паспортист. Уж в этом он разбирается😼
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Я, конечно, подозревал, что футболисты не очень умные люди, но это прям финиш. Читать то хоть умеет этот "член правительства? " 😁
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Оооо, обожаю этих кандидатов от народа. Сделаю субсидии, льготы, подниму Мрот сразу до 100500 тысяч. И как сразу заживем.
Никто ж до этого не догадался раньше, такая прорывная мысль.
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Ответ Ааааа88888
А за чей счёт всё это раздавать будешь?)
Кхм..
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Свой парень с народа!
Куда надо нажму,
Что нужно перепишу,
Законы для(против) народа придумаю! 👍
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Не уточнил, кому именно достанутся субсидии и льготы)
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Дмитрий не задумывался, за чей счет будут эти субсидии и льготы? Деньги не из воздуха берутся.
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Ответ Dizzod
Хороший политик. Надо напечатать побольше денег и раздать всем по сто тысяч миллионов. Бумаги то в России много, точнее лесов.
переписку энгельса с этим, как его дьявола...
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Ответ ZONE85
Не уточнил, кому именно достанутся субсидии и льготы)
Родителям [не вашим]
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прямо как в фильме республика шкид цыган обещал в случае избрания главным по кухне-старшему отделению горбушки младшему тоже по справедливости
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Все сделаю [себе]: субсидии, льготы, помогу [своим] родителям»,
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Сначала на футбольном поле попытайся что то сделать
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По интеллекту - свой. Возьмут.
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" Маж у утром бутерброд, сразу мысль - а как народ? И икра не лезет в горло! И компот не льётся в рот!"(C) Не надо,мы не знаем как оттуда выкурить Родину,Журову,Карелина,Валуева! Уцепились за тёплое место,дустом не выгонишь!
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Дима, не надо, таких «умников» в гос.дурдоме уже хватает
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Ответ Billy Jean
Не хочешь работать, так и напиши. Честно
😂 Зачётище!!
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еще не политик, но уже популист
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Скопинцев мечтает пойти по пути Яшки-артиллериста из "Свадьбы в Малиновке" - Мне бы такую работу , чтобы не работать .
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