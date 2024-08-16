Скопинцев хочет стать политиком: «Я свой парень из народа, сделаю субсидии и льготы»
Футболист Дмитрий Скопинцев заявил о желании стать политиком.
«Когда я сижу на стадионе «Факела», вижу напротив себя баннер «Правительство Воронежской области» и думаю: «Как туда войти? Как туда попасть?».
Я свой парень из народа.
Все сделаю: субсидии, льготы, помогу [вашим] родителям», – сказал защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в шоу РПЛ «Игра без мяча».
Скопинцев и Литвинов за переход в Азию: «Нужно переходить или создать футбольный БРИКС, вообще отлично. Давайте объективно: когда мы сможем вернуться в Европу?»
Жизнь граждан улучшу
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Никто ж до этого не догадался раньше, такая прорывная мысль.
Куда надо нажму,
Что нужно перепишу,
Законы для(против) народа придумаю! 👍