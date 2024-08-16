Скопинцев хочет стать политиком: «Я свой парень из народа, сделаю субсидии и льготы»

Футболист Дмитрий Скопинцев заявил о желании стать политиком.

«Когда я сижу на стадионе « », вижу напротив себя баннер «Правительство Воронежской области» и думаю: «Как туда войти? Как туда попасть?».

Я свой парень из народа.

Все сделаю: субсидии, льготы, помогу [вашим] родителям», – сказал защитник « » в шоу «Игра без мяча».

Скопинцев и Литвинов за переход в Азию: «Нужно переходить или создать футбольный БРИКС, вообще отлично. Давайте объективно: когда мы сможем вернуться в Европу?»