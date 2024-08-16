Карпин о 3:2 с Францией в 99-м: «При Романцеве всегда играли от себя. По барабану, как будет играть соперник, знаем, как будем играть мы»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная России по футболу Олег Романцев Валерий Карпин стад де Франс Футбол

Валерий Карпин вспомнил, как Олег Романцев изменил менталитет сборной России.

Сборная России по футболу 5 июня 1999 года одержала сенсационную победу над французами на поле «Стад де Франс» (3:2). Перед матчем фаворитами считались хозяева – действующие чемпионы мира на тот момент. Россияне подходили к игре на фоне трех поражений в отборочном турнире Евро-2000.

«Сменился главный тренер сборной. Соответственно, отсюда и многие изменения или все изменения – у кого-то в головах, у кого-то еще в чем-то поменялось.

Как и всегда при Олег Иваныче, мы играли от себя. Неважно, с кем мы играли. Больше занятий у нас было по нашей игре, не по сопернику.

Как такового разбора соперника в принципе не было никогда. Нам по барабану, как будет играть соперник, знаем, как будем играть мы. Посыл такой», – сказал Карпин, забивший победный гол на 87-й минуте.

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131 комментарий
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Может это детские впечатления, но сб.России -1999 была просто шикарна.
+104
-7
+97
Не повезло тому поколению, не реализовали себя, кроме этого матча и вспомнить, со знаком плюс, толком нечего. Хотя игроки были сильные, на уровне 2008 года.
+54
-6
+48
Ответ &_Bishep_&
Может это детские впечатления, но сб.России -1999 была просто шикарна.
Потому что в каждой линии были игроки топ-класса. А сейчас только Головин такой
+34
-3
+31
Ответ &_Bishep_&
Может это детские впечатления, но сб.России -1999 была просто шикарна.
Это не детские впечатления.
+33
-3
+30
Ответ pantriashvili
Что мешает сейчас играть так?
Исполнителей нет.
+25
0
+25
Поэтому в 2002 не смогли выйти из группы с Тунисом, Японией и очень средней на тот момент Бельгией.
+33
-11
+22
Ответ Kerghoodoo
Не повезло тому поколению, не реализовали себя, кроме этого матча и вспомнить, со знаком плюс, толком нечего. Хотя игроки были сильные, на уровне 2008 года.
А может не такие и сильные, ЧМ 98 мимо, евро 2000 туда же, ЧМ 2002 лучше не вспоминать.
+29
-8
+21
Ответ riverman1980
Поэтому в 2002 не смогли выйти из группы с Тунисом, Японией и очень средней на тот момент Бельгией.
Эта средняя Бельгия заставила бразильцев потеть в 1/8. Крепкие ребята были
+21
-5
+16
Ответ Melnikov1968
И состав был достойный, и тренер нормальный. Но на ЧМ 2002 выступили скверно, несмотря на то, что группа была не самая сильная. Почему?
А почему французы на том же ЧМ из группы не вышли? А итальянцы в 2010? Ответ очень простой- провалились) Да, и у сильных команд бывают провалы.
+11
-1
+10
В то время всей семьёй смотрели матчи, переживали. Тренером сборной был тренер, а не полевой командир. В еврокубках регулярно были плей-оффы.
+14
-5
+9
Он там Зидану четь не втащил помним
+17
-9
+8
Ответ riverman1980
Поэтому в 2002 не смогли выйти из группы с Тунисом, Японией и очень средней на тот момент Бельгией.
В 1999 были на пике а к ЧМ постарели...
+8
0
+8
Ответ Андрей Лосев
А может не такие и сильные, ЧМ 98 мимо, евро 2000 туда же, ЧМ 2002 лучше не вспоминать.
В 1998 в стыках в упорной борьбе проиграли итальянцам, а в группе при явном предвзятом судействе не обошли болгар
+9
-1
+8
Ответ pantriashvili
Что мешает сейчас играть так?
Несопоставим уровень тех игроков с нынешними.
+9
-1
+8
И состав был достойный, и тренер нормальный. Но на ЧМ 2002 выступили скверно, несмотря на то, что группа была не самая сильная. Почему?
+8
-1
+7
Ответ Kerghoodoo
Так я и не с Францией сравниваю, а с нашими каличами. ЧМ 2006, ЧМ 2010, ЧЕ 2012, не?
Не вышли на ЧЕ 2000 - молодцы. Вышли на ЧЕ 2012 - каличи. Логика 80 лвл
+11
-4
+7
Ответ T622222
Он там Зидану четь не втащил помним
Это было в другом матче, в товарищеском, когда 0-0 сыграли
+7
0
+7
Ответ &_Bishep_&
Может это детские впечатления, но сб.России -1999 была просто шикарна.
Раньше играли от себя, а теперь под себя
+8
-1
+7
Ответ Сергей
Да дело не в Украине, я просто помню это шоковое состояние, удар, он ловит и закидывает за шиворот. Все такие, что это было?
Ну вот так вот. Непруха. Просто несчастный случай. Нам в том цикле вообще не пёрло. Ковтун с исландцами в свои ворота подрезал. Да как красиво!)) реально классный гол получился.
+6
0
+6
Ответ mit-byer
Эх Панов тогда зажёг! А Карпин на опыте добил в конце Францию. Волшебство настоящее было.
Передача Цымбаларя вообще огненная
+6
0
+6
Классный был матч. Всем домом смотрели.
+6
0
+6
Поколение мужчин
+10
-4
+6
Ответ &_Bishep_&
Может это детские впечатления, но сб.России -1999 была просто шикарна.
Это не детские впечатления. Она была именно шикарна. Отличное слово. Если бы у Гуса в 2008 были эти футболисты, Испания бы катком по нашей сборной не прошлась.
+8
-3
+5
Ответ Сергей
Ну Филя мощно, конечно, перданул в свои ворота
Да лан. Не в нём дело. Это судьба. Просто так суждено было и всё. По той же самой причине Украине не суждено было сыграть на Евро даже несмотря на этот гол. Они в стыках со Словенией примерно такой же получили))
+5
0
+5
чет с японцами в 2002 игра от себя совсем не помогла
+8
-3
+5
Ответ Андрей Лосев
А может не такие и сильные, ЧМ 98 мимо, евро 2000 туда же, ЧМ 2002 лучше не вспоминать.
Так я и не с Францией сравниваю, а с нашими каличами. ЧМ 2006, ЧМ 2010, ЧЕ 2012, не?
+8
-4
+4
Ответ riverman1980
Поэтому в 2002 не смогли выйти из группы с Тунисом, Японией и очень средней на тот момент Бельгией.
У неудачи 2002 есть две основополагающие причины. Во-первых в целом та команда была на излёте. В сборную тогда взяли молодых и рьяных Сычёва с Кержаковым, но ставку сделали на стариков, а старики не потянули. И во вторых ни Романцев, ни его сподвижник Ярцев никогда не умели готовить сборные к большим турнирам в плане физики. Были ещё и другие моменты.
+4
0
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Ответ Честный контроль
Матч был легендарным! Орал как ненормальный. Единственный неприятный момент был, когда Карпин бегал за лучшим игроком мира Зиданом и плевался в него.
Зидан в том мачте не играл, это в товарищеском матче (0-0, по моему счёт) было.
+4
0
+4
Ответ Николай Ульянов
А почему французы на том же ЧМ из группы не вышли? А итальянцы в 2010? Ответ очень простой- провалились) Да, и у сильных команд бывают провалы.
Франция 0 голов в 2002.
+4
0
+4
Эх Панов тогда зажёг! А Карпин на опыте добил в конце Францию. Волшебство настоящее было.
+4
0
+4
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