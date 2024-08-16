Карпин о 3:2 с Францией в 99-м: «При Романцеве всегда играли от себя. По барабану, как будет играть соперник, знаем, как будем играть мы»

Валерий Карпин вспомнил, как Олег Романцев изменил менталитет сборной России.

по футболу 5 июня 1999 года одержала сенсационную победу над французами на поле «Стад де Франс» (3:2). Перед матчем фаворитами считались хозяева – действующие чемпионы мира на тот момент. Россияне подходили к игре на фоне трех поражений в отборочном турнире Евро-2000.

«Сменился главный тренер сборной. Соответственно, отсюда и многие изменения или все изменения – у кого-то в головах, у кого-то еще в чем-то поменялось.

Как и всегда при Олег Иваныче, мы играли от себя. Неважно, с кем мы играли. Больше занятий у нас было по нашей игре, не по сопернику.

Как такового разбора соперника в принципе не было никогда. Нам по барабану, как будет играть соперник, знаем, как будем играть мы. Посыл такой», – сказал , забивший победный гол на 87-й минуте.

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