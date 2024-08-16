Карпин о 3:2 с Францией в 99-м: «При Романцеве всегда играли от себя. По барабану, как будет играть соперник, знаем, как будем играть мы»
Валерий Карпин вспомнил, как Олег Романцев изменил менталитет сборной России.
Сборная России по футболу 5 июня 1999 года одержала сенсационную победу над французами на поле «Стад де Франс» (3:2). Перед матчем фаворитами считались хозяева – действующие чемпионы мира на тот момент. Россияне подходили к игре на фоне трех поражений в отборочном турнире Евро-2000.
«Сменился главный тренер сборной. Соответственно, отсюда и многие изменения или все изменения – у кого-то в головах, у кого-то еще в чем-то поменялось.
Как и всегда при Олег Иваныче, мы играли от себя. Неважно, с кем мы играли. Больше занятий у нас было по нашей игре, не по сопернику.
Как такового разбора соперника в принципе не было никогда. Нам по барабану, как будет играть соперник, знаем, как будем играть мы. Посыл такой», – сказал Карпин, забивший победный гол на 87-й минуте.