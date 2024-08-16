Тен Хаг про экс-игроков «Аякса» в «МЮ»: «Решение клуба, не только мое. Это обсуждается скаутами, техническим и спортивным директорами»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Андре Онана Эрик тен Хаг Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи Лисандро Мартинес Антони Футбол

Эрик тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» подписывает бывших игроков «Аякса».

В английский клуб ранее перешли защитники Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи, выступавшие до этого за нидерландский клуб, который тренировал тен Хаг.

Кроме этого, за манкунианцев уже выступают бывшие игроки тен Хага в «Аяксе» Лисандро Мартинес, Антони и Андре Онана.

«В первую очередь это решение клуба. Ни один из трансферов не является только моим решением.

Решения всегда обсуждаются и поддерживаются скаутами, техническим директором, спортивным директором. Поэтому такие решения принимаются не только одним человеком.

Но некоторых футболисты ты знаешь и лично в том числе. К тому же эти трансферы должны соответствовать финансам клуба», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

У тен Хага в «МЮ» сейчас 5 игроков, выступавших за «Аякс» при нем. На них потрачено 272,4 млн евро

23 комментария
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Нам-то не гони (с)
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К тому же эти трансферы должны соответствовать финансам клуба.
Особенно донный Антони за сотку, безусловно соответствует!
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Сказочник.
А кто "случайно " наводит на этих футболистов ? :)
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Да конечно! Не рассказывай - какие-то скауты, какие-то спортивные директора. Эрик, мы все знаем, как ты сидишь и один чеки выписываешь, никого в клубе не спрашивая 😁
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Как удобно у хага получается перекинуть персональную ответственность на клуб. Только вот во фразе "все решения обсуждаются и поддерживаются директорами и скаутами" я не увидел слова "предлагаются". Получается либо хаг даже слушать не хочет про другие креатуры от тех же скаутов, либо опять руководство плохое, а хаг весь в белом. Да что же ты будешь делать
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"Это обсуждается скаутами, техническим и спортивным директорами...которых я также ранее пригласил из Аякса",- сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
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Да, да, да. Верим, верим, верим.
Мог бы не оправдываться.
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Ответ Алексей Горланов
"Это обсуждается скаутами, техническим и спортивным директорами...которых я также ранее пригласил из Аякса",- сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Зря видимо МЮ с Ньюкаслом ругались. Эшуорта то оказывается из Аякса переманивали
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Сказочник. А кто "случайно " наводит на этих футболистов ? :)
Ты разве не знал, что INEOS давние фанаты голландского шлака, сначала всю Ниццу ими укомплектовали (ведь укомплектовали же, да?), а теперь и до МЮ добрались. Хаг разумеется не причем, просто совпало так
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Ответ Макс Голубцов
Да конечно! Не рассказывай - какие-то скауты, какие-то спортивные директора. Эрик, мы все знаем, как ты сидишь и один чеки выписываешь, никого в клубе не спрашивая 😁
Глупый троллинг, но посыл понятен.
Но до того как выписать чек на игрока кто-то должен указать, согласовать с тренером. а выходит так что тренерский штаб с удовольствием согласовывает Антони и Мазруаи, но никого больше.
Очень глупо, когда тренер способен работать только со своими бывшими тренерами.
И да. Вся ответственность на результате и трансферах Антони лежит на Хааге.
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Ответ Любезный Коссутий
щаз эксперты со Спортца расскажут ему, что это не так.
Все это совпадение, он не специально собирает всех бывших 🤣🤣🤣
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Ответ Любезный Коссутий
щаз эксперты со Спортца расскажут ему, что это не так.
Ну раз сам хаг говорит, что он не виновен, значит так и есть. Полностью оправдан :)
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Ответ Мельников Михаил
МЮ потерял статус клуба Топ-5 в мире. И потерял статус самого доброго футбольного бренда. И потерял он все это только благодаря желанию Глейзеров разглядеть в Вудворде топ руководителя большого клуба. Все остальное - включая назначение Хага и теперешнее желание "стабильности" с Хагом - только продолжение той истории. Ферги не смог обеспечить преемственность. Вероятно, это было даже вне его сил. Может он и на пенсию ушел из-за нежелания строить новую команду при этой администрации. А не только из-за болезни жены. Но это и не важно. Важно - МЮ теперь не топ клуб. Точка.
Уже лет 10 как потерял
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Ответ Дима
Глупый троллинг, но посыл понятен. Но до того как выписать чек на игрока кто-то должен указать, согласовать с тренером. а выходит так что тренерский штаб с удовольствием согласовывает Антони и Мазруаи, но никого больше. Очень глупо, когда тренер способен работать только со своими бывшими тренерами. И да. Вся ответственность на результате и трансферах Антони лежит на Хааге.
Хааг виноват что менталка Антони не сработала в МЮ при большущей ЗП для пацана 20 с чем то лет ? Это был игрок Сборной Бразилии , видео на Ютубе и как он разрывал на олимпиаде или в ЛЧ за Аякс я думаю многие видели ? То что кучу бобла отдали за Антони , полностью вина финансовых деятелей клуба и переговорщиков. Даже обычные болелы знают, что в начале того ТО Антони можно было взять за млн 60. Хааг конечно же дал Антони хорошую рекомендацию , но ценик выставляет Аякс, а согласовывает Фин. директор . Это обычная практика !
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Просто у него есть компромат на каждого в МЮ
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Давал бы результат - никто бы про это даже не спрашивал
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Пилил, пилю и буду пилить - добавил Тен Хааг
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МЮ потерял статус клуба Топ-5 в мире. И потерял статус самого доброго футбольного бренда.
И потерял он все это только благодаря желанию Глейзеров разглядеть в Вудворде топ руководителя большого клуба.
Все остальное - включая назначение Хага и теперешнее желание "стабильности" с Хагом - только продолжение той истории.
Ферги не смог обеспечить преемственность. Вероятно, это было даже вне его сил.
Может он и на пенсию ушел из-за нежелания строить новую команду при этой администрации. А не только из-за болезни жены.
Но это и не важно.
Важно - МЮ теперь не топ клуб. Точка.
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