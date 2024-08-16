Тен Хаг про экс-игроков «Аякса» в «МЮ»: «Решение клуба, не только мое. Это обсуждается скаутами, техническим и спортивным директорами»
Эрик тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» подписывает бывших игроков «Аякса».
В английский клуб ранее перешли защитники Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи, выступавшие до этого за нидерландский клуб, который тренировал тен Хаг.
Кроме этого, за манкунианцев уже выступают бывшие игроки тен Хага в «Аяксе» Лисандро Мартинес, Антони и Андре Онана.
«В первую очередь это решение клуба. Ни один из трансферов не является только моим решением.
Решения всегда обсуждаются и поддерживаются скаутами, техническим директором, спортивным директором. Поэтому такие решения принимаются не только одним человеком.
Но некоторых футболисты ты знаешь и лично в том числе. К тому же эти трансферы должны соответствовать финансам клуба», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
У тен Хага в «МЮ» сейчас 5 игроков, выступавших за «Аякс» при нем. На них потрачено 272,4 млн евро
Особенно донный Антони за сотку, безусловно соответствует!
А кто "случайно " наводит на этих футболистов ? :)
Мог бы не оправдываться.
Но до того как выписать чек на игрока кто-то должен указать, согласовать с тренером. а выходит так что тренерский штаб с удовольствием согласовывает Антони и Мазруаи, но никого больше.
Очень глупо, когда тренер способен работать только со своими бывшими тренерами.
И да. Вся ответственность на результате и трансферах Антони лежит на Хааге.
И потерял он все это только благодаря желанию Глейзеров разглядеть в Вудворде топ руководителя большого клуба.
Все остальное - включая назначение Хага и теперешнее желание "стабильности" с Хагом - только продолжение той истории.
Ферги не смог обеспечить преемственность. Вероятно, это было даже вне его сил.
Может он и на пенсию ушел из-за нежелания строить новую команду при этой администрации. А не только из-за болезни жены.
Но это и не важно.
Важно - МЮ теперь не топ клуб. Точка.