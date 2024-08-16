Тен Хаг про экс-игроков «Аякса» в «МЮ»: «Решение клуба, не только мое. Это обсуждается скаутами, техническим и спортивным директорами»

Эрик тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» подписывает бывших игроков «Аякса».

В английский клуб ранее перешли защитники Маттейс де и , выступавшие до этого за нидерландский клуб, который тренировал тен Хаг.

Кроме этого, за манкунианцев уже выступают бывшие игроки тен Хага в « » , и Андре Онана.

«В первую очередь это решение клуба. Ни один из трансферов не является только моим решением.

Решения всегда обсуждаются и поддерживаются скаутами, техническим директором, спортивным директором. Поэтому такие решения принимаются не только одним человеком.

Но некоторых футболисты ты знаешь и лично в том числе. К тому же эти трансферы должны соответствовать финансам клуба», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

У тен Хага в «МЮ» сейчас 5 игроков, выступавших за «Аякс» при нем. На них потрачено 272,4 млн евро