Директор «Оренбурга» о видео «Динамо» с поддакивающими мышами: «Если к тебе относятся с уважением, то и ты с уважением. Если иначе, то реакция соответствующая – полетела ответочка»

Дмитрий Андреев прокомментировал ролик «Динамо» в социальных сетях.

Московский клуб в тиктоке выложил фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице .

«Оренбург» ответил на это видео кадрами из фильма «Тупой и еще тупее», где написано: «Когда купили у тупых главного за 1 млн евро». В 2023 году тренер Марцел Личка перешел в «Динамо» из «Оренбурга».

«Было высказывание со стороны « » – полетела ответочка. Я думаю, это нормально. Если к тебе относятся с уважением, то и ты с уважением.

А если к тебе относятся как-то иначе, то реакция соответствующая. Так что это обычная ответочка», – сказал спортивный директор « » .