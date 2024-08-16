Директор «Оренбурга» о видео «Динамо» с поддакивающими мышами: «Если к тебе относятся с уважением, то и ты с уважением. Если иначе, то реакция соответствующая – полетела ответочка»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Дмитрий Андреев Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Андреев прокомментировал ролик «Динамо» в социальных сетях.

Московский клуб в тиктоке выложил фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице РПЛ.

«Оренбург» ответил на это видео кадрами из фильма «Тупой и еще тупее», где написано: «Когда купили у тупых главного за 1 млн евро». В 2023 году тренер Марцел Личка перешел в «Динамо» из «Оренбурга».

«Было высказывание со стороны «Динамо» – полетела ответочка. Я думаю, это нормально. Если к тебе относятся с уважением, то и ты с уважением.

А если к тебе относятся как-то иначе, то реакция соответствующая. Так что это обычная ответочка», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

32 комментария
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Ну динамо конечно "красавцы". Сами подарили по сути в последнем туре чемпионство Зениту, а хомячками у них Оренбург, Спартак и Сочи.
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+117
Ответ frol92
Ну динамо конечно "красавцы". Сами подарили по сути в последнем туре чемпионство Зениту, а хомячками у них Оренбург, Спартак и Сочи.
И при этом еще нападают на клуб, который предоставил им их самого успешного тренера в 21 веке.
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Сами приехали в Краснодар с текущими ляжками бороться за ЧЕМПИОНСТВО , и что то после этого про мышей говорят , ага … Синдром рыбки что ли ? Так сезон только начался, мы напомним у кого маяк стоит ))))
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Зенит не только у них чемпионство отобрал, но и в 2016 в пердив их отправил, и в 99 в финале кубка отыграл. Так что здесь комплексы неудивительны.
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Динамо зашкварной командой было, есть и будет. Хоть обминуситесь. Это просто факт.
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Ответ Эдуард Глянцев
И при этом еще нападают на клуб, который предоставил им их самого успешного тренера в 21 веке.
Самый успешный Шварц - 3 место и финал кубка, дальше Кобелев с Личкой по 3му месту.
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Я болельщик Динамо и считаю они полностью не правы. Надеюсь, те кто принял решение выпустить такой оскорбительный ролик - вылетят из клуба.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Алексей, не светите личным мобильным номером, если занимаетесь такой ерундой. Взяли Вас на карандаш. На других форумах тоже отслеживаем.
+7
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Ответ Olenyuksi
Самый успешный Шварц - 3 место и финал кубка, дальше Кобелев с Личкой по 3му месту.
В этих подсчетах не учитывается, что Кобелев еще и выводил Динамо в ФНЛ. Как-то не повернется язык после этого называть Кобелева успешным тренером Динамо.
Если смотреть на сухие цифры, то да - Шварц самый успешный. Но если вспомнить, кто из всех был ближе к чемпионству, то однозначно Личка. Шварц получал третье место, когда уже о золоте и не было речи. Личка мог взять чемпионство в любую секунду последнего тура, если бы все сложилось для Динамо удачно.
А финал Кубка - да, у Шварца не отнять.
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Динамо, конечно, затупило сильно, а в итоге обо###лось жиденько.
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Хорошо поддели!
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Я такого позора не видел со времен трансфера Языджи, Но там хотя бы сразу Кириличеву уволили а тут никакой реакции от Динамо.
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Вообще говоря, когда взрослый человек видит дразнящегося глупого малолетка, он пожимает плечами и идёт дальше. Но тут взрослых, похоже, нет.
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Динамо в плохом свете сейчас. Не стоило это того...
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Динамо поступило как позорище)
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Одна бананамама уже была в этом сезоне, будет и ещё.
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базара зироу, по-пацански
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Ответ Olenyuksi
Самый успешный Шварц - 3 место и финал кубка, дальше Кобелев с Личкой по 3му месту.
Шварц успешный? Это тот самый Сандро, который уступил серебро не ЦСКА или Локо, а скромному Сочи?
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Ох уж эти СММ-холивары российского футбола.
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Далеко не всегда, когда ты с уважением относишься получаешь ответное уважение. Это воспринимается как проявление слабости.
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Лучше бы над собой смеялись за прошлогодний последний матч, клоуны….
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Мыши все по приколу камеди клуб. Поржать и забыть
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директор Оренбурга звучит как сотня самых богатых людей Перми, село
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Это правда,что её скрывать
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Комментарий удален модератором
Безобидная война мемов
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Ответ Санитар-волк
Вообще говоря, когда взрослый человек видит дразнящегося глупого малолетка, он пожимает плечами и идёт дальше. Но тут взрослых, похоже, нет.
Не просто так же наш чемпионат носит название Лига Приколов, как в Лиге Приколов могут быть взрослые)))
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