Директор «Оренбурга» о видео «Динамо» с поддакивающими мышами: «Если к тебе относятся с уважением, то и ты с уважением. Если иначе, то реакция соответствующая – полетела ответочка»
Дмитрий Андреев прокомментировал ролик «Динамо» в социальных сетях.
Московский клуб в тиктоке выложил фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице РПЛ.
«Оренбург» ответил на это видео кадрами из фильма «Тупой и еще тупее», где написано: «Когда купили у тупых главного за 1 млн евро». В 2023 году тренер Марцел Личка перешел в «Динамо» из «Оренбурга».
«Было высказывание со стороны «Динамо» – полетела ответочка. Я думаю, это нормально. Если к тебе относятся с уважением, то и ты с уважением.
А если к тебе относятся как-то иначе, то реакция соответствующая. Так что это обычная ответочка», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
Если смотреть на сухие цифры, то да - Шварц самый успешный. Но если вспомнить, кто из всех был ближе к чемпионству, то однозначно Личка. Шварц получал третье место, когда уже о золоте и не было речи. Личка мог взять чемпионство в любую секунду последнего тура, если бы все сложилось для Динамо удачно.
А финал Кубка - да, у Шварца не отнять.