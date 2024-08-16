Писарский перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи» в аренду на сезон

Владимир Писарский переходит в «Сочи».

Нападающий « » будет выступать за « » на правах аренды до конца текущего сезона.

Писарский перешел в «Крылья» в январе 2023 года. Он сыграл 40 матчей во всех турнирах, отметился 7 голами и двумя результативными передачами.

Со статистикой Писарского можно ознакомиться здесь.