Писарский перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи» в аренду на сезон
Владимир Писарский переходит в «Сочи».
Нападающий «Крыльев Советов» будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона.
Писарский перешел в «Крылья» в январе 2023 года. Он сыграл 40 матчей во всех турнирах, отметился 7 голами и двумя результативными передачами.
Со статистикой Писарского можно ознакомиться здесь.
Сочевой будет теперь
Фамилию биологического отца как раз правильно сменил
Почитайте лучше причины смены в открытых источниках, чем такое писать
Понятно что футбол закончился. Чему тут удивляться
Агаларова хоть на сезон хватило.
А в итоге идет в аренду в ФНЛ.