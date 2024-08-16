Писарский перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи» в аренду на сезон

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Первая лига Сочи Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский переходит в «Сочи».

Нападающий «Крыльев Советов» будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона.

Писарский перешел в «Крылья» в январе 2023 года. Он сыграл 40 матчей во всех турнирах, отметился 7 голами и двумя результативными передачами.

Со статистикой Писарского можно ознакомиться здесь.

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Писарский убил Сычевого, а ведь тот подавал надежды. 14 голов за половину сезона - даже Глушенков не факт, что дотянется
+111
-3
+108
Насколько Сычевой был бистом, и насколько же сдулся после трансформации в Писарского
+59
-1
+58
Ответ Wiley Fox
Предал отца - вот и расплата
а отец его?
+33
-3
+30
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Сычевой был норм. А потом обоссал всю карьеру себе
+32
-5
+27
Ответ Railway/
Что вот ему в Оренбурге не игралось?
Крылья зп в три раза больше дали. И сам Сычевой, видимо, осознавал, что это временный всплеск и надо рубить бабки пока прет
+13
0
+13
Ответ munkz
Насколько Сычевой был бистом, и насколько же сдулся после трансформации в Писарского
Просто выдал оверперфоманс в одном сезоне, когда залетел все. Ни до, ни после таких показателей не было. Теперь вернулся на свой уровень, все логично
+12
0
+12
Ответ Wiley Fox
Предал отца - вот и расплата
Сначала почитай, почему он решил фамилию сменить, прежде чем писать такую мерзость
+12
-2
+10
Что вот ему в Оренбурге не игралось?
+10
0
+10
Однозначно, надо фамилию менять, чтобы поперло

Сочевой будет теперь
+11
-1
+10
Не задаётся пока у Бонч- Бруевича)
+9
-1
+8
Смена клубов и фамилии не пошла ему на пользу. Может стоило оставить двойную: Сычевой - Писарский. Первый бы забивал, а второй ассистировал...
+8
0
+8
Ответ Wiley Fox
Предал отца - вот и расплата
Глупости не пишете
Фамилию биологического отца как раз правильно сменил
Почитайте лучше причины смены в открытых источниках, чем такое писать
+8
-2
+6
Писарский, ты по что погубил Сычевого так ярко белстнувшего за Орербург летом-осенью 2022?
+4
0
+4
Человек в Крыму барменом подрабатывал, а потом бах бах… и контракт подписал, миллионном стал.
Понятно что футбол закончился. Чему тут удивляться
+3
0
+3
Может не надо было пиццу есть, дирижировать и жениться на поле? Для всего этого есть другие места, поле - для игры. Словил кайф от внимания общественности. Не прошёл медные трубы.
+3
0
+3
Был футболистом стал фриком.
+3
0
+3
Сычевой закончил карьеру уйдя из Оренбурга.
Агаларова хоть на сезон хватило.
+3
-1
+2
Ответ Кирилл Демченко
Нет, сейчас он будет в фнл играть. В фнл и Сергеев 40 забил, так что вообще не показатель .
Я это предвидел ))) Я имею в виду, что умеет он забивать или нет. Посмотрим.
+2
0
+2
Ну и зря. Мог бы и в Оренбург вернуться. Там сейчас в атаке играть некому.
+2
0
+2
Ответ Александр Колосов
Просто выдал оверперфоманс в одном сезоне, когда залетел все. Ни до, ни после таких показателей не было. Теперь вернулся на свой уровень, все логично
Какой свой уровень, если он вообще не играет. Коваленко с Горшков в Зените больше минут набегали, ёлки-палки.
+1
0
+1
Ответ samarskij-kuzmich
Правильное решение как со стороны клуба, так и со стороны Писарского. У Лички он блистал, у Осинькина сдулся полностью. Ко всему прочему, если в составе Сочи он будет много забивать, то это уже точно вопрос к Осинькину будет.
Нет, сейчас он будет в фнл играть. В фнл и Сергеев 40 забил, так что вообще не показатель .
+1
0
+1
следующий шаг - СКА Ростов или Крымтеплица
+1
0
+1
Легенда Зенита 💪🏻
+2
-1
+1
Он не только фамилию поменял, но и женился
+1
0
+1
Очередной игрок одного сезона. Сколько таких еще будет и скольким еще будут петь дифирамбы
+1
0
+1
Ставьте крест на этом игроке! Писарского мы вообще, как футболиста не знаем. Но знаем Сычевого!
+3
-2
+1
Лучше бы остался Сычевым
+3
-2
+1
Прикольно, а всего то полтора года назад он прописывал в контракте пониженные отступные для Зенита.
А в итоге идет в аренду в ФНЛ.
+2
-1
+1
Получается это подтверждает, что Рукаку войдёт в Самару, видимо так
0
0
0
С тех пор как поменял фамилию, как отрезало.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий