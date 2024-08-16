Сутормин о переходе в «Ростов»: «Мне привлекательны интенсивность и футбол команды. Хочу играть и прогрессировать» 

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Алексей Сутормин Футбол

Алексей Сутормин высказался о своем переходе в «Ростов».

Полузащитник «Зенита» будет выступать за дончан на правах аренды до конца сезона.

— Конечно, я бывал в Ростове‑на‑Дону. Это хороший город. Наслышан о нем от многих знакомых, которые тут побывали подольше, чем я. У меня положительные впечатления. Хочется отдохнуть после долгой дороги, а затем как можно быстрее начать приносить пользу команде.

— Что можете рассказать о главном тренере и команде?

— С Валерием Карпиным я знаком, как и со многими ребятами. Против «Ростова» всегда было непросто играть. Мне привлекательны интенсивность и футбол, которые исповедует команда.

— Чего хочешь добиться в «Ростове»?

— Просто хочу играть и почувствовать тот футбол, в который я могу играть. А также приносить как можно больше пользы команде и становиться сильнее. Всегда можно расти и прогрессировать – я за этим сюда пришел, надеюсь, у меня получится, — сказал Сутормин.

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39 комментариев
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Прогрессировать ? Парню 30 лет и последний сезон более-менее стабильно провел 3 года назад🤦🏻‍♂️
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Ответ IlyaGrain
Прогрессировать ? Парню 30 лет и последний сезон более-менее стабильно провел 3 года назад🤦🏻‍♂️
Молодой и перспективный)))
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Ответ IlyaGrain
Прогрессировать ? Парню 30 лет и последний сезон более-менее стабильно провел 3 года назад🤦🏻‍♂️
А как тут провести, если лавку полируешь...
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Ну как бы там ни было, Лёше успехов в новом клубе! Может быть Карпин будет давать ему побольше игрового времени! Удачи!
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Уверен, что любой болельщик Ростова не против того, чтобы Сутормин приносил пользу команде, причём начал делать это как можно скорее.
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Ты в Сочи в прошлом чемпионате не потянул. Возомнил себя футболистом.
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Ждем на поле!
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Ответ igor.igorev
На колхозном? Ну да, скоро картоху копать, мужик здоровый, пригодится.
К чему эта ирония про колхоз? Хейтер Ростова вы, что ли?
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Отлично.Ещё бы Изидора,Ахметова и Коваленко пристроить.
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Ответ IlyaGrain
Прогрессировать ? Парню 30 лет и последний сезон более-менее стабильно провел 3 года назад🤦🏻‍♂️
паспорт молодости придает
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Ответ IlyaGrain
Прогрессировать ? Парню 30 лет и последний сезон более-менее стабильно провел 3 года назад🤦🏻‍♂️
как 36 летний могу сказать, что 30 не приговор, даже в большом спорте.
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Лавочник под конец карьеры вспомнил,что хочет играть в футбол и прогрессировать,надо же
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Сколько шума было из за этого Сутормина, а в итоге почти все время на лавке просидел. Вот, интересно будет посмотреть в Ростове, что он из себя представляет.
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Должен помочь Ростову. Техничные игроки в атаке не помешают
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Добро пожаловать, Алексей! Лишним точно не будешь.
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А Лёша завтра выйдет?
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Деньги заработал, теперь можно и в футбол поиграть.
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А вот зачем Ростову готовить игрока для другой команды.
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Из Зенита надо думать он уже окончательно ушел.
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Удачи в Ростове. Возможно Карпин вернет Сутормина к жизни.
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хорошая новость...Сутормин - явное усиление
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Валера сделает из него футболиста, ещё и в сборную попадёт)
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Интересно, Зенит отбил трансфер Сутормина этой арендой или бесплатно оформили?)))
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Блин, а у него с его игровым временем в прошлом сезоне, статистика лучше, чем у Зиньковского...
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Ответ IlyaGrain
Прогрессировать ? Парню 30 лет и последний сезон более-менее стабильно провел 3 года назад🤦🏻‍♂️
Ну даже в 30 лет он может показать прогресс увеличив стоимость с 50к до 60к.
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Ответ zanuda59
А Лёша завтра выйдет?
Дай человеку хотя бы потренироваться с командой для начала. Привет, Николаич!
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Ответ zanuda59
А Лёша завтра выйдет?
Скорей всего нет. Утка и Щит думаю будут.
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Ответ Spaten
Валера сделает из него футболиста, ещё и в сборную попадёт)
В сборную. это к агенту. Если заплатит, Валера его конечно в сборную возьмёт.
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