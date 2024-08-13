«Зенит» отдаст Сутормина в аренду «Ростову». Контракт хавбека истечет в конце сезона (Иван Карпов)

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Сутормин Футбол

Сутормин перейдет из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды до конца сезона.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Ранее стало известно, что на 30-летнего хавбека также претендовали «Химки».

Срок действующего соглашения 30-летнего полузащитника с клубом из Санкт-Петербурга истекает в 2025 году.

Всего Сутормин провел за «Зенит» 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сутормин звëзд с неба не хватает, но это крепкий надëжный футболист, для Ростова будет усиление.
+29
-1
+28
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
А в чем карьера футболиста? Разве не в деньгах и титулах?
и так то 127 матчей за Зенит, 13 голов, 11 голевых, вообще нельзя сказать, что он не причастен к этим победам.
+18
-3
+15
Об этом 3 дня назад сообщил другой источник, Карп опять присосался к чужой инфе.
+13
-3
+10
Ответ analogia
По вашей логике, любой лавочник топ клубов должны радоваться своей карьере, но вы судите только со своей колокольни, а для многих, карьера футболиста, это в первую очередь стабильно играть в футбол, какой прок от этой титулов, если ты лавочник ? Прок в итоге только от денег, но разве это можно назвать карьерой ? Любите вы выдавать желаемое за действительное когда дело касается зенита и к нему причастных, простыми словами, это ближе к лицемерию
В футбол играют тысячи и тысячи , однако больших успехов добиваются сотни, так по твоей логике получается что остальным надо сразу бросать это занятие, когда стало понятно что Пеле, Марадоны, Месси, Роналду из них не получится?
+4
-2
+2
А это фарм или не фарм? Хотелось бы уточнить.
+6
-5
+1
Ответ analogia
По вашей логике, любой лавочник топ клубов должны радоваться своей карьере, но вы судите только со своей колокольни, а для многих, карьера футболиста, это в первую очередь стабильно играть в футбол, какой прок от этой титулов, если ты лавочник ? Прок в итоге только от денег, но разве это можно назвать карьерой ? Любите вы выдавать желаемое за действительное когда дело касается зенита и к нему причастных, простыми словами, это ближе к лицемерию
В футбол можно играть во 2-й лиге. офигеть достижение.
- Папа, а чего ты добился за свою карьеру?
- Сынок, я сыграл 400 матчей.
- Я так горжусь тобой, папа.
+4
-3
+1
Ответ analogia
По вашей логике, любой лавочник топ клубов должны радоваться своей карьере, но вы судите только со своей колокольни, а для многих, карьера футболиста, это в первую очередь стабильно играть в футбол, какой прок от этой титулов, если ты лавочник ? Прок в итоге только от денег, но разве это можно назвать карьерой ? Любите вы выдавать желаемое за действительное когда дело касается зенита и к нему причастных, простыми словами, это ближе к лицемерию
А какая у Сутормина должна была бы быть карьера? Просто интересно - 500 бессмысленных матчей непонятно где?
+4
-3
+1
Ответ analogia
Лол, вы уже в 3 раз пытаетесь выдать свое желаемое за действительное, вам бы сходить к психиатру, а ну и да, вы пустослов до конца своих дней, поздравляю ) Поясню специально для одаренных, успешная карьера для футболиста, не для вас и ваших понятий, а именно для любого футболиста, это в первую очередь, стабильно играть в футбол на высшей уровне, выигрывая титулы, принимая в этом прямое участие, а не косвенное, сидя на лавке или выходить как затычка. Много ли Марко Ройс титулов выиграл ? По вашей логике, у Сутормина карьера лучше. Много ли Стиви Джеррад выиграл титулов ? Можно сотню топ футболистов привести в пример, которые стабильно играли, не выигрывая титулы, и любой назовет их карьеру успешной.
Я понял, медицина тут бессильна.
Ну удачи.
0
0
0
Карпову верить - себя не уважать! Официально не объявлено!
+2
-2
0
Ответ Lol Ko
А какая у Сутормина должна была бы быть карьера? Просто интересно - 500 бессмысленных матчей непонятно где?
Да, величайшее счастье сыграть 500 матчей за Камышинский Текстильщик.
+2
-2
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Сутормин звëзд с неба не хватает, но это крепкий надëжный футболист, для Ростова будет усиление.
Ростову надо усиление для дырявой защиты и пара забивных нападающих!!!
+2
-2
0
За 49 999
0
0
0
Сутормину играть надо. Успехов в Ростове.
0
0
0
Думаю он будет полезен Ростову. Успехов ему.
0
0
0
Лол, вы уже в 3 раз пытаетесь выдать свое желаемое за действительное, вам бы сходить к психиатру, а ну и да, вы пустослов до конца своих дней, поздравляю )
Поясню специально для одаренных, успешная карьера для футболиста, не для вас и ваших понятий, а именно для любого футболиста, это в первую очередь, стабильно играть в футбол на высшей уровне, выигрывая титулы, принимая в этом прямое участие, а не косвенное, сидя на лавке или выходить как затычка. Много ли Марко Ройс титулов выиграл ? По вашей логике, у Сутормина карьера лучше. Много ли Стиви Джеррад выиграл титулов ? Можно сотню топ футболистов привести в пример, которые стабильно играли, не выигрывая титулы, и любой назовет их карьеру успешной.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Опять Карпов пускает газы!
+2
-2
0
Засиделся Лёша на лавке в Зените, а в Ростове будет играть и продолжит спортивную карьеру. Там состав подходящий и он не будет выпадать из игры.
+1
-1
0
Логично было бы в Рубине контракт Зенитовский доиграть
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий