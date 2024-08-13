«Зенит» отдаст Сутормина в аренду «Ростову». Контракт хавбека истечет в конце сезона (Иван Карпов)

Сутормин перейдет из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды до конца сезона.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Ранее стало известно, что на 30-летнего хавбека также претендовали «Химки».

Срок действующего соглашения 30-летнего полузащитника с клубом из Санкт-Петербурга истекает в 2025 году.

Всего Сутормин провел за «Зенит» 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.