«Зенит» отдаст Сутормина в аренду «Ростову». Контракт хавбека истечет в конце сезона (Иван Карпов)
Сутормин перейдет из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды до конца сезона.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Ранее стало известно, что на 30-летнего хавбека также претендовали «Химки».
Срок действующего соглашения 30-летнего полузащитника с клубом из Санкт-Петербурга истекает в 2025 году.
Всего Сутормин провел за «Зенит» 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.
и так то 127 матчей за Зенит, 13 голов, 11 голевых, вообще нельзя сказать, что он не причастен к этим победам.
- Папа, а чего ты добился за свою карьеру?
- Сынок, я сыграл 400 матчей.
- Я так горжусь тобой, папа.
Ну удачи.
Поясню специально для одаренных, успешная карьера для футболиста, не для вас и ваших понятий, а именно для любого футболиста, это в первую очередь, стабильно играть в футбол на высшей уровне, выигрывая титулы, принимая в этом прямое участие, а не косвенное, сидя на лавке или выходить как затычка. Много ли Марко Ройс титулов выиграл ? По вашей логике, у Сутормина карьера лучше. Много ли Стиви Джеррад выиграл титулов ? Можно сотню топ футболистов привести в пример, которые стабильно играли, не выигрывая титулы, и любой назовет их карьеру успешной.