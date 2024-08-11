«Челси» хочет подписать еще как минимум одного игрока в атаку, несмотря на приход Нету и Омородиона. Лондонцы думают об аренде Осимхена

В «Челси» планируют подписать еще как минимум одного игрока в линию атаки.

Ранее лондонцы достигли соглашения с «Вулверхэмптоном» по , который согласовал с клубом контракт по схеме «6+1» и должен быть представлен сегодня в рамках товарищеского матча против «Интера».

Также к клубу должен присоединиться из «Атлетико», который вчера прибыл в Лондон.

Вместе с тем руководство заинтересовано в переходе из « », которого планируют взять в аренду. Вчера в итальянском клубе подтвердили, что нападающий подал запрос о трансфере.

Расходы « » этим летом уже превысили 200 млн фунтов. Предполагается, что они будут компенсированы посредством продажи или аренды не менее семи игроков.