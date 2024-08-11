«Челси» хочет подписать еще как минимум одного игрока в атаку, несмотря на приход Нету и Омородиона. Лондонцы думают об аренде Осимхена
В «Челси» планируют подписать еще как минимум одного игрока в линию атаки.
Ранее лондонцы достигли соглашения с «Вулверхэмптоном» по Педру Нету, который согласовал с клубом контракт по схеме «6+1» и должен быть представлен сегодня в рамках товарищеского матча против «Интера».
Также к клубу должен присоединиться Саму Омородион из «Атлетико», который вчера прибыл в Лондон.
Вместе с тем руководство заинтересовано в переходе Виктора Осимхена из «Наполи», которого планируют взять в аренду. Вчера в итальянском клубе подтвердили, что нападающий подал запрос о трансфере.
Расходы «Челси» этим летом уже превысили 200 млн фунтов. Предполагается, что они будут компенсированы посредством продажи или аренды не менее семи игроков.
А то скамейка пустует, скоро еще начало сезона
Купили:
Нету – 51,4 млн
Омородион – 34,5 млн
Дьюзбери-Холл – 30 млн
Йоргенсен – 20 млн
Келлиман – 19 млн
Вейга – 11,8 млн
Гиу – 5 млн
Уайли – 8,5 млн
Адарабиойо – бесплатно
Ансельмино* – 15,6 млн
Пендерс* – 17,1 млн
Эстеван* – от 29 до 51 млн (зависит от бонусов)
* присоединятся к «Челси» не в этом сезоне.
Итого: 264,6 млн (с учётом всех бонусов)
Продали:
Маатсен – 37,5 млн
Галлахер – 34 млн
Холл – от 28 до 35 млн (зависит от бонусов)
Хатчинсон – от 20 до 22,5 млн (зависит от бонусов)
Голдинг – 4 млн
Силва и Зиеш ушли бесплатно
Итого: 125 млн (с учётом всех бонусов)
А вот для Челси покупка Осимхена не по карману. А аренда, вариант. Но только с обязательным выкупом. Иначе через год скажут, что ценник слишком большой, давайте за 40-50, там же год по контракту остался.
Для Наполи вообще не резонно на такое соглашаться.
Клуб, который 200 уже потратил, мог спокойно Виктора забрать в начале ТО. Поэтому Наполи должен требовать только обязательный выкуп.