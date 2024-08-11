«Челси» хочет подписать еще как минимум одного игрока в атаку, несмотря на приход Нету и Омородиона. Лондонцы думают об аренде Осимхена

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Педру Нету деньги Саму Омородион Футбол

В «Челси» планируют подписать еще как минимум одного игрока в линию атаки.

Ранее лондонцы достигли соглашения с «Вулверхэмптоном» по Педру Нету, который согласовал с клубом контракт по схеме «6+1» и должен быть представлен сегодня в рамках товарищеского матча против «Интера».

Также к клубу должен присоединиться Саму Омородион из «Атлетико», который вчера прибыл в Лондон.

Вместе с тем руководство заинтересовано в переходе Виктора Осимхена из «Наполи», которого планируют взять в аренду. Вчера в итальянском клубе подтвердили, что нападающий подал запрос о трансфере.

Расходы «Челси» этим летом уже превысили 200 млн фунтов. Предполагается, что они будут компенсированы посредством продажи или аренды не менее семи игроков.

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28 комментариев
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Боули готовит челленджи на ютуб: вратари против нападающих
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Отличное, грамотное решение руководства!
А то скамейка пустует, скоро еще начало сезона
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еще Лангле можно в Барсе арендовать, чтобы усилить защиту
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Странно, зачем им нужен Осимхен,он даже в воротах играть не умеет.
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Надо было с него начинать. Зачем эти бесполезные ноунеймы
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Вы пишите о расходах, но ни слова о доходах... Странно ) Ок, сделаю это за вас:
Купили:
Нету – 51,4 млн
Омородион – 34,5 млн
Дьюзбери-Холл – 30 млн
Йоргенсен – 20 млн
Келлиман – 19 млн
Вейга – 11,8 млн
Гиу – 5 млн
Уайли – 8,5 млн
Адарабиойо – бесплатно
Ансельмино* – 15,6 млн
Пендерс* – 17,1 млн
Эстеван* – от 29 до 51 млн (зависит от бонусов)
* присоединятся к «Челси» не в этом сезоне.
Итого: 264,6 млн (с учётом всех бонусов)

Продали:
Маатсен – 37,5 млн
Галлахер – 34 млн
Холл – от 28 до 35 млн (зависит от бонусов)
Хатчинсон – от 20 до 22,5 млн (зависит от бонусов)
Голдинг – 4 млн
Силва и Зиеш ушли бесплатно
Итого: 125 млн (с учётом всех бонусов)
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Это уже лечить надо по-моему
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Ответ Chelsea`s Lev
Это не ново: желание Челси арендовать Осимхена с правом выкупа (не обязоном), взамен продажи Лукаку Наполи, уже тут озвучивали. Обоюдные плюсы: игры/товар лицом в АПЛ и на ЧМ среди клубов в июне 2025 года, с последующим решением.
Для Наполи ноль плюсов. Они могут Лукаку хоть сегодня забрать. И для этого аренда Виктора не нужна.
А вот для Челси покупка Осимхена не по карману. А аренда, вариант. Но только с обязательным выкупом. Иначе через год скажут, что ценник слишком большой, давайте за 40-50, там же год по контракту остался.
Для Наполи вообще не резонно на такое соглашаться.
Клуб, который 200 уже потратил, мог спокойно Виктора забрать в начале ТО. Поэтому Наполи должен требовать только обязательный выкуп.
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+1
В чём их стратегия, кто-нибудь может нормально объяснить?
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Это не ново: желание Челси арендовать Осимхена с правом выкупа (не обязоном), взамен продажи Лукаку Наполи, уже тут озвучивали. Обоюдные плюсы: игры/товар лицом в АПЛ и на ЧМ среди клубов в июне 2025 года, с последующим решением.
+1
-1
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Сильно сомневаюсь, что режиссёр отдаст Витю в аренду. Ему бабло нужно на истеричного тренера, а не отдавать лучшего игрока в аренду, даже несмотря на то, что он хочет уйти. Там от продажи Осихмена зависит вся трансферная компания и настроение Конте
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Лучше бы спортивного директора себе нормального взяли. Они каждый сезон скупают игроков и из них так никто и не выстрелил за исключением Палмера. Это же кладбище талантов.
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Челси английская версия Зенита. Хотят три состава 🤣
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Может боули собирается в американский футбол играть?)
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И вратаря ещё хотя бы одного
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