«МЮ» и Qualcomm продлили контракт до 2029-го. Клуб получает 75 млн фунтов в год от титульного спонсора

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес игровая форма Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с титульным спонсором.

Клуб АПЛ объявил о продлении соглашения с компанией по разработке и производству микросхем Qualcomm до 2029 года.

В рамках партнерства на передней стороне футболок манкунианцев размещен логотип бренда процессоров Snapdragon.

По данным The Athletic, сделка приносит «МЮ» 75 млн фунтов в год. Продление контракта означает, что траты Qualcomm на сделку за пятилетний период составят 375 млн фунтов.

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16 комментариев
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Горячая сделка, что тут скажешь
+43
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+43
Контракт хороший, компания хорошая, выглядит намного лучше, чем тимвивер, в общем новость хорошая)
+24
0
+24
Ответ Peter Parker
Горячая сделка, что тут скажешь
Тонко
+13
-1
+12
Ответ Кросс Тони Кросса
Комментарий скрыт
да, щас бы сравнивать арм процессоры с х86
+5
0
+5
Ответ Tun
Контракт хороший, компания хорошая, выглядит намного лучше, чем тимвивер, в общем новость хорошая)
Очень стильная форма
+3
0
+3
Ответ Peter Parker
Горячая сделка, что тут скажешь
Поймёт тот , кто в теме
+1
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+1
Там по ходу в коммерческом отделе Вудварт втихаря продолжает работать :))
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Хорошая прибавка в бюджет.
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Где-то в Турине прокатилась слеза...
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Очередная победа Тен Хага
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Ответ Кросс Тони Кросса
Комментарий скрыт
Писали бы уже полностью, чем именно лучше: Лучше греются, лучше деградируют, лучше окисляются...
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Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
да, щас бы сравнивать арм процессоры с х86
...а что, можно и это сделать: АРМ сейчас попали, как это по-приличней сказать, в глубокую попу... и не простую, а на архитектурно-физическом уровне... и ничто не поможет:)
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Ответ Chelsea`s Lev
...а что, можно и это сделать: АРМ сейчас попали, как это по-приличней сказать, в глубокую попу... и не простую, а на архитектурно-физическом уровне... и ничто не поможет:)
Ну кстати щас же квалком ворвались с двух ног в нишу ноутбуков
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