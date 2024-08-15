«МЮ» и Qualcomm продлили контракт до 2029-го. Клуб получает 75 млн фунтов в год от титульного спонсора
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с титульным спонсором.
Клуб АПЛ объявил о продлении соглашения с компанией по разработке и производству микросхем Qualcomm до 2029 года.
В рамках партнерства на передней стороне футболок манкунианцев размещен логотип бренда процессоров Snapdragon.
По данным The Athletic, сделка приносит «МЮ» 75 млн фунтов в год. Продление контракта означает, что траты Qualcomm на сделку за пятилетний период составят 375 млн фунтов.