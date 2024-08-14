«МЮ» и Бруну продлили контракт до 2027-го с опцией еще на год: «Решительно настроены бороться за крупные трофеи»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».

Новый договор с капитаном рассчитан до 2027 года. Предусмотрена опция продления еще на сезон.

В 234 матчах за манкунианцев португалец забил 79 голов и сделал 67 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Все знают, с какой страстью я отношусь к «Манчестер Юнайтед». Я понимаю всю ответственность и значимость ношения этой футболки, а также уровень самоотдачи и желания, которые необходимы, чтобы представлять этот невероятный клуб.

У меня уже было много особенных моментов, но я бы не подписал контракт, если бы не верил, что лучшие – еще впереди.

Из бесед с руководством и тренером стало ясно, насколько решительно все настроены бороться за крупные трофеи в ближайшие годы. Я вижу, насколько светлым будет будущее, и я с удовольствием веду эту команду вперед», – сказал Фернандеш.

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18 комментариев
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Вот его точно нельзя было отпускать, отлично.
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Ответ Бондарев Олег
Так, а как связаны МЮ и трофеи?.. (
За последние два сезона выигрывали Кубок Лиги и Кубок Англии
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Абсолютно лучший игрок МЮ за последние 11 лет. Жаль, что его пик совпал с затянувшимся спадом МЮ. Но, как и перед каждым сезоном, надеемся на лучшее.
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Отличный новости для МЮ. Бруно - топ
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Поздравляю искренне обе стороны, больших трофеев еще минимум 3 года не видать
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Бруно отличный игрок только такое ощущение, что не для больших побед он
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Ответ Капибарбер
Тащил сборную, будет тащить и МЮ!
Какую сборную он тащил? Ужасный евро провёл
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