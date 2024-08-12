Тимур Гурцкая: «Дркушич слабее всех в «Зените» и никогда не будет ему нужен. Это скрытая форма удержания игрока в «Сочи» – в следующем году отдадут в аренду»

Тимур Гурцкая убежден, что Ванья Дркушич «Зениту» не нужен.

«Мне кажется, Дркушича спрятали для «Сочи» на следующий сезон. Я в этом четко убежден. Никогда он не будет нужен « », всегда «Зенит» сможет купить игрока сильнее. Он слабее всех в «Зените».

Когда «Зениту» понадобится профильный защитник, они купят игрока сильнее . Он низковат, хотя неплохо для своего роста играет головой.

Для меня это скрытая форма удержания игрока в « »: дать ему хорошие деньги, отпустить на год в « », которая играет в еврокубках, а на следующий год отдать его в аренду в «Сочи». Потому что в лиге Дркушича нереально удержать», – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.