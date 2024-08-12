Тимур Гурцкая: «Дркушич слабее всех в «Зените» и никогда не будет ему нужен. Это скрытая форма удержания игрока в «Сочи» – в следующем году отдадут в аренду»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Первая лига Сочи Ванья Дркушич Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая убежден, что Ванья Дркушич «Зениту» не нужен.

«Мне кажется, Дркушича спрятали для «Сочи» на следующий сезон. Я в этом четко убежден. Никогда он не будет нужен «Зениту», всегда «Зенит» сможет купить игрока сильнее. Он слабее всех в «Зените».

Когда «Зениту» понадобится профильный защитник, они купят игрока сильнее Дркушича. Он низковат, хотя неплохо для своего роста играет головой.

Для меня это скрытая форма удержания игрока в «Сочи»: дать ему хорошие деньги, отпустить на год в «Црвену Звезду», которая играет в еврокубках, а на следующий год отдать его в аренду в «Сочи». Потому что в Первой лиге Дркушича нереально удержать», – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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31 комментарий
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Гурцкая видит лучше многих
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Точно сильнее Чистякова на данный момент и не слабее Алипа!
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Конспиролог, блин, доморощенный. Для ЦЗ рост 186 см вполне приемлемый. Главное уметь выбирать позицию, читать игру и обладать хорошей прыгучестью для успешной борьбы на втором этаже. Как использовать футболистов на контракте это уже дело тренерского штаба и менеджмента клуба. Гурцкая и Карп соревнуются между собой. кто из них будет за главного "инсайдера - провидца " в нашем чемпионате.
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Переобувается на ходу,это же он заявил,что Соболев на 99% в Зените,а сегодня говорит,что удаляется от КБ и от Зенита.
И здесь звёздит.
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Зенит специально ослабляет Сочи чтобы те вернулись в РПЛ... Когда вера в некий заговор перерастает в паранойю...
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Ответ Дмитрий9779
Переобувается на ходу,это же он заявил,что Соболев на 99% в Зените,а сегодня говорит,что удаляется от КБ и от Зенита. И здесь звёздит.
Да он ничего не знает, балабол толстый!
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Ответ Ебздрогыч
Все правильно, а для чего еще тогда нужен фарм?
Чтобы выносить Спартак например
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Ответ igls54
Гурцкая видит лучше многих
Какая проницательная женщина))
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Перестаньте публиковать слова этого балабола!
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У Гурцкаи опять тряска
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Посильнее Алипа и Чистякова. С Родригао непросто сравнивать, т.к. есть ощущение, что бразилец лучше в пас играет и держится при игре с высокой линией обороны (Зенит это и практикует), а Ваня лучше при отборах и его 1 в 1 пройти куда сложнее. Однако у Родригао есть большуууущий минус - постоянные травмы. Он не травмируется только тогда, когда сидит на скамейке.
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Да вроде нормальный ЦЗ, на Евро неплохо сыграл, за Сочи всегда выделялся. Хорошая замена Родригао.
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Ну, много разговаривать не мешки перетаскивать. Но, уверен в любом исходе, Гурцкая скажет: " я же говорил, что так и будет".
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Ответ Otto Kretschmer
Соболев на 99% в Зените, Соболев всё дальше от перехода в Зенит, ему надо извиниться перед руководством Спартака.- Всё что нужно знать об этом типе.
Вот Дркушич вместо Соболева, хорошо головой играет.
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Ответ gleb_k
Не совсем ясно почему просто Сочи не отдаст его в аренду. Что мешает?
По нему было предложение от Зенита и Локо. У Зенита предложение было конкретным и устроило Сочи. Сочи получает бабки и игрок в аренде может у них продолжать играть, имея игровую практику, если есть такая договорённость с Сочи. Но есть инфа, что якобы в Црвену Звезду отдадут.
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Ответ Дмитрий9779
Переобувается на ходу,это же он заявил,что Соболев на 99% в Зените,а сегодня говорит,что удаляется от КБ и от Зенита. И здесь звёздит.
Не звездит, а художественно приукрашивает.
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+2
Соболев на 99% в Зените, Соболев всё дальше от перехода в Зенит, ему надо извиниться перед руководством Спартака.- Всё что нужно знать об этом типе.
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Ответ Александр Калинушкин
Самому не западло болеть за это?
Звпадло с неопределившимся с полом базарить.
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Херню сморозил конечно лютую. "Низковат для защитника". Например Серхио Рамос такого же роста (186см), он назовёт Серхио Рамоса слабым защитником?
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1.86 - низковат? )))
Алип аж на 2 см выше, Чистяков на 1 см ниже
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Ответ Док Аксель
Конспиролог, блин, доморощенный. Для ЦЗ рост 186 см вполне приемлемый. Главное уметь выбирать позицию, читать игру и обладать хорошей прыгучестью для успешной борьбы на втором этаже. Как использовать футболистов на контракте это уже дело тренерского штаба и менеджмента клуба. Гурцкая и Карп соревнуются между собой. кто из них будет за главного "инсайдера - провидца " в нашем чемпионате.
Не совсем ясно почему просто Сочи не отдаст его в аренду. Что мешает?
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Ответ Александр Калинушкин
Уже давно ни для кого не секрет, что Газпром оборзел в конец, позорище
Комментарий удален модератором
Версия интересная, но у нее есть один изъян: почему в таком случае "Сочи" само не могло отдать его в аренду туда же?

В Первой лиге есть ограничения на легионеров в заявке, но не на балансе клуба.
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Все эмигранты тут второго поколенья —
От них сплошные недоразуменья:
Они всё путают — и имя, и названья, —
И ты бы, Ваня, у них был — «Ванья».

© Владимир Высоцкий
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Ответ tony
Посильнее Алипа и Чистякова. С Родригао непросто сравнивать, т.к. есть ощущение, что бразилец лучше в пас играет и держится при игре с высокой линией обороны (Зенит это и практикует), а Ваня лучше при отборах и его 1 в 1 пройти куда сложнее. Однако у Родригао есть большуууущий минус - постоянные травмы. Он не травмируется только тогда, когда сидит на скамейке.
Алип и Чистяков не тратят легионерскую квоту
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Болеть за родной клуб западло? Серьёзно?
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