Тимур Гурцкая: «Дркушич слабее всех в «Зените» и никогда не будет ему нужен. Это скрытая форма удержания игрока в «Сочи» – в следующем году отдадут в аренду»
Тимур Гурцкая убежден, что Ванья Дркушич «Зениту» не нужен.
«Мне кажется, Дркушича спрятали для «Сочи» на следующий сезон. Я в этом четко убежден. Никогда он не будет нужен «Зениту», всегда «Зенит» сможет купить игрока сильнее. Он слабее всех в «Зените».
Когда «Зениту» понадобится профильный защитник, они купят игрока сильнее Дркушича. Он низковат, хотя неплохо для своего роста играет головой.
Для меня это скрытая форма удержания игрока в «Сочи»: дать ему хорошие деньги, отпустить на год в «Црвену Звезду», которая играет в еврокубках, а на следующий год отдать его в аренду в «Сочи». Потому что в Первой лиге Дркушича нереально удержать», – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
И здесь звёздит.
Алип аж на 2 см выше, Чистяков на 1 см ниже
В Первой лиге есть ограничения на легионеров в заявке, но не на балансе клуба.
От них сплошные недоразуменья:
Они всё путают — и имя, и названья, —
И ты бы, Ваня, у них был — «Ванья».
© Владимир Высоцкий