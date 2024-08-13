«Реал» выиграет Ла Лигу с вероятностью 86%. Шансы «Барсы» – 10,3%, «Атлетико» – 2,2% (Opta)

«Реал» имеет наибольшие шансы стать чемпионом Испании в новом сезоне.

Согласно прогнозу суперкомпьютера Opta, действующие победители Ла Лиги защитят титул с вероятностью 86%. Шансы «Барселоны» на чемпионство составляют 10,3% – с наибольшей вероятностью каталонцы завершат сезон на 2-м месте (50,6%).

Шансы на победу есть также у « » (2,2%), «Жироны» (0,8%), «Атлетика» (0,3%) и « » (0,2%).

Аутсайдерами Ла Лиги названы « », « » и « ».