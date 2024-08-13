«Реал» выиграет Ла Лигу с вероятностью 86%. Шансы «Барсы» – 10,3%, «Атлетико» – 2,2% (Opta)
«Реал» имеет наибольшие шансы стать чемпионом Испании в новом сезоне.
Согласно прогнозу суперкомпьютера Opta, действующие победители Ла Лиги защитят титул с вероятностью 86%. Шансы «Барселоны» на чемпионство составляют 10,3% – с наибольшей вероятностью каталонцы завершат сезон на 2-м месте (50,6%).
Шансы на победу есть также у «Атлетико» (2,2%), «Жироны» (0,8%), «Атлетика» (0,3%) и «Реал Сосьедад» (0,2%).
Аутсайдерами Ла Лиги названы «Эспаньол», «Вальядолид» и «Леганес».
Нападающий 1 сезона Серлот
Ушло много. пришло только трое
Они стали в обороне еще хуже, чем в прошлом сезоне, а в прошлом сезоне это была итак дыра.
Надо оценивать хотя бы после половины сезона.
Но я имел ввиду другое - стабильность результатов. Нет смысла напрягаться и играть в Чемпионате с Барсой 0-0, чтобы потом проиграть Осасуне и Лас-Пальмасу по 0:2.
Ферран Торрес - 55 млн, Кунде - 50, Рафинья - 58, Левандовски - 45 млн, Роке - 30-40, Ольмо - 55
Реал за тот-же период:
Камавинга - 31 млн, Тчуамени - 80, Беллингем - 103, Гюлер -20, Эндрик - 47, Мбаппе - минимум 100 млн подъёмные
привет треплу