«Реал» выиграет Ла Лигу с вероятностью 86%. Шансы «Барсы» – 10,3%, «Атлетико» – 2,2% (Opta)

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Эспаньол Реал Сосьедад Ла Лига рейтинги Вальядолид Жирона Леганес Футбол

«Реал» имеет наибольшие шансы стать чемпионом Испании в новом сезоне.

Согласно прогнозу суперкомпьютера Opta, действующие победители Ла Лиги защитят титул с вероятностью 86%. Шансы «Барселоны» на чемпионство составляют 10,3% – с наибольшей вероятностью каталонцы завершат сезон на 2-м месте (50,6%).

Шансы на победу есть также у «Атлетико» (2,2%), «Жироны» (0,8%), «Атлетика» (0,3%) и «Реал Сосьедад» (0,2%).

Аутсайдерами Ла Лиги названы «Эспаньол», «Вальядолид» и «Леганес».

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77 комментариев
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Странно, что в Атлетико не верят. Они хорошо усилились.
+48
-7
+41
Ответ Илья Мурашов
Странно, что в Атлетико не верят. Они хорошо усилились.
Они не усилились. Вам сто лям за аргентинца все затмило? У них система в три ЦЗ, и в составе только три ЦЗ и есть. Витсель, травматичный Хименес и Ле норман, опорника нет, Коке не вывезет весь сезон. Правый защитник плохой -Молина.
Нападающий 1 сезона Серлот
Ушло много. пришло только трое
Они стали в обороне еще хуже, чем в прошлом сезоне, а в прошлом сезоне это была итак дыра.
+41
-12
+29
Что-то какая-то крайне высокая вероятность
+22
-5
+17
Ответ Илья Мурашов
Странно, что в Атлетико не верят. Они хорошо усилились.
Тем лучше. Пусть не верят
+20
-6
+14
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Прогнозы суперкомпьютера - не всегда единственная истина. Надо оценивать хотя бы после половины сезона.
Ну так это прогноз , а не истина
+8
0
+8
Ответ Ilya Chistyakov
Вот смеху будет, если обескровленная Жирона опять закончит выше "супер усилившихся" матрасов🤪
И выше барсы )
+10
-3
+7
Ответ neuner
чушь это все, Реал за последние сезоны сделал от силы 5-6 трансферов, потеряв при этом Каземиро, Бензема, Кросса, Начо.. Барселона же вбухала огромные деньги на свой состав, купив около 12 игроков, теперь еще Ольмо.. они очевидно главные фавориты на чемпионство.. ну и Атлетико составит им конкуренцию, таких топов взяли..
😁😁😁😁😁🤡
+11
-4
+7
Ответ Илья Мурашов
Странно, что в Атлетико не верят. Они хорошо усилились.
ну конечно, аж целый Альварес пришёл, куда там Реалу с каким-то новичком Мбаппе
+8
-2
+6
Ответ Nogoi89
А, я думаю расклад примерно такой. Реал - 50, Барса - 30, Атлетико - 20. Остальные команды можно не учитывать, грубо там все вместе около 2 процентов, дай Бог.
"Суперкомпьютер Opta подсчитал шансы сборных выиграть Евро-2024. С вероятностью 19,9% победителем чемпионата Европы станет Англия. Шансы Франции примерно такие же – 19,1%."
+5
0
+5
Бильбао вперед!
+6
-1
+5
Ответ Илья Мурашов
Странно, что в Атлетико не верят. Они хорошо усилились.
Вот смеху будет, если обескровленная Жирона опять закончит выше "супер усилившихся" матрасов🤪
+5
-1
+4
Прогнозы суперкомпьютера - не всегда единственная истина.
Надо оценивать хотя бы после половины сезона.
+5
-1
+4
А чемпионом станет в итоге Севилья.
+5
-1
+4
Ответ VuNePonimaete
Что-то какая-то крайне высокая вероятность
У МанСити по этой Опте тоже за 80 процентов. Хотя конкуренты у них посильнее.
+4
0
+4
Ответ Илья Мурашов
Странно, что в Атлетико не верят. Они хорошо усилились.
Верят. Два процента.
+4
0
+4
Ответ Badmurza
Сёрлот нападающий одного сезона? Сильная аналитика, можно брать автором на спортс
Говорят предыдущие сезоны страшно феерил (нет)
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0
+3
Ответ Инкогнито 5227
Обидно?
за реал да.очень
+5
-2
+3
Ответ Ilya Chistyakov
Вот смеху будет, если обескровленная Жирона опять закончит выше "супер усилившихся" матрасов🤪
Бедная Франшиза Сити групп, какая она бедная.
+2
0
+2
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Ну так это прогноз , а не истина
Результаты Опты - не то, что не истина, но и даже не прогноз. Это результаты вероятностного моделирования, то есть вероятностные шансы результатов сезона, если бы его сыграли 10 000 раз в текущих условиях. Короче, это точно не попытка Опты угадать итоги предстоящего сезона. Опта называет это prediction, но не forecast.
+3
-1
+2
А, я думаю расклад примерно такой. Реал - 50, Барса - 30, Атлетико - 20. Остальные команды можно не учитывать, грубо там все вместе около 2 процентов, дай Бог.
+6
-4
+2
гениальные прогнозы из года в год основываются на предыдущем результате... гениально.
+1
0
+1
Optaмальный вариант
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
Они сами себя ограничили в резервах.
Если вы про политику "greater Basque Country only" - то это заслуживает как критики, так и восхищения.

Но я имел ввиду другое - стабильность результатов. Нет смысла напрягаться и играть в Чемпионате с Барсой 0-0, чтобы потом проиграть Осасуне и Лас-Пальмасу по 0:2.
+1
0
+1
Ответ Alex 1982-2000.
Реал Мадрид безусловно выиграет, но не так легко.
ну там логика другая же, очень высокая вероятность победы по итогу, а легко или нет - не учитывается
+2
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😁 )))
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Ответ Кросс Тони Кросса
Барселона и Жирона поборются за третье место
Cекта минусует))
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-1
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Ответ Vovan94
Шансы Реала и Атлетико преуменьшены ,а вот Барсы можно и снизить. Реал с таким составом может реально на сезон с нулем или максимум двумя поражениями закончить. Флик быстро офигеет от запросов Лапорты и там будет больше болтовни нежели игры . А вот Атлетико может стать вторым,если Симеоне найдет ключи к атаке
если только полосатые будут тащить, а так поражений будет не мало
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Ответ VG15
Вардрид конечно станет чемпионом, а вот кто где будет располагаться ниже это интереснее
все остальные?
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Ответ Tristan...
Главные трансферы Реал совершает в кабинетах. Реал ТВ не даст соврать. Хала Мадрид ПС - фан Реала
Наверное через Негрейру до сих пор
+2
-2
0
Ответ neuner
чушь это все, Реал за последние сезоны сделал от силы 5-6 трансферов, потеряв при этом Каземиро, Бензема, Кросса, Начо.. Барселона же вбухала огромные деньги на свой состав, купив около 12 игроков, теперь еще Ольмо.. они очевидно главные фавориты на чемпионство.. ну и Атлетико составит им конкуренцию, таких топов взяли..
огромные деньги Барсы при Лапорте:
Ферран Торрес - 55 млн, Кунде - 50, Рафинья - 58, Левандовски - 45 млн, Роке - 30-40, Ольмо - 55
Реал за тот-же период:
Камавинга - 31 млн, Тчуамени - 80, Беллингем - 103, Гюлер -20, Эндрик - 47, Мбаппе - минимум 100 млн подъёмные
привет треплу
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