Зарема об РПЛ: «Команды демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. 10 из них готовы к вылету. Беспрецедентная ситуация»
Зарема Салихова сравнила уровень команд Мир РПЛ с Медиалигой.
«Бороться за тройку будут команды, у которых сильнее атака. Катастрофически низкий уровень защитников у 12 клубов из 16. Команды демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. Подтверждение этому – разгромные счета в каждом туре.
Огромное расслоение команд по финансовому принципу. «Зенит» и «Спартак» закупаются игроками на два полноценных состава, в то время как все остальные команды существенно недоукомлектованы. В целом, сейчас десять команд одного низкого уровня, готовых к вылету. Беспрецедентная ситуация.
Не знаю, что станет с уровнем футбола в стране, так как в первую очередь развиваются и увеличивают трансферную стоимость игроки из Южной Америки. Один из лучших нападающих России Чалов уезжает всего за 3 млн. То есть, ввозятся игроки за 15 млн, а экспортируются стоимостью в пять раз дешевле. Одним исключением стал Сафонов», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Не пришли бы деньги в Зенит, так бы и продолжали смотреть "чемпионат Москвы" или не дай бог "чемпионат Спартака 90х".
Рубин в своё время тоже пошумел, когда в клуб нормальные деньги зашли.
А так: No Money No Party. И без соответствующих ресурсов клубам из регионов разрушить сложившийся статус-кво очень сложно.
Проще и дешевле московские клубы на гос-финансировании по городам миллионникам раскидать, чтобы рубились между собой. Оставить в столице "Спартак Всея Москва" и по третьему кольцу ромб-пентаграмму нарисовать :)
Много забивают - ряяя, дворовая лига, защитники слабые
А как надо-то?
Только еще и автобусы все поголовно
:)))
За Глушенкова заплатили ровно столько, сколько у него прописаны отступные в контракте.
За раздвигание ног Ростова вопросы задавайте эстонцу, ему, кстати, матч очень понравился.
Многим болельщикам нужно ощущение причастности. Я тоже не смотрю еврокубки без российских команд.