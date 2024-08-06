Зарема об РПЛ: «Команды демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. 10 из них готовы к вылету. Беспрецедентная ситуация»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матвей Сафонов Федор Чалов Зарема Салихова Winline Медиалига Футбол

Зарема Салихова сравнила уровень команд Мир РПЛ с Медиалигой.

«Бороться за тройку будут команды, у которых сильнее атака. Катастрофически низкий уровень защитников у 12 клубов из 16. Команды демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. Подтверждение этому – разгромные счета в каждом туре.

Огромное расслоение команд по финансовому принципу. «Зенит» и «Спартак» закупаются игроками на два полноценных состава, в то время как все остальные команды существенно недоукомлектованы. В целом, сейчас десять команд одного низкого уровня, готовых к вылету. Беспрецедентная ситуация.

Не знаю, что станет с уровнем футбола в стране, так как в первую очередь развиваются и увеличивают трансферную стоимость игроки из Южной Америки. Один из лучших нападающих России Чалов уезжает всего за 3 млн. То есть, ввозятся игроки за 15 млн, а экспортируются стоимостью в пять раз дешевле. Одним исключением стал Сафонов», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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145 комментариев
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-18
+64
Ответ umnik3
Ну, а в чем она не права, кроме того, - что баба? Реально футбол тухлый, смотреть даже Краснодар - тоска смертная, не говоря уже о всяких Пари НН, Факел, Динамо Мх и тд. Три московких (без Локо) и Зенит. Остальное - за гранью добра и зла.
Динамо Махачкала как и Акрон довольно симпатичные команды
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+29
Хотелось бы, конечно, чтобы на титул претендовали клубы из нескольких регионов страны, но исторически концентрация средств и клубов в столичном регионе слишком велика.

Не пришли бы деньги в Зенит, так бы и продолжали смотреть "чемпионат Москвы" или не дай бог "чемпионат Спартака 90х".

Рубин в своё время тоже пошумел, когда в клуб нормальные деньги зашли.

А так: No Money No Party. И без соответствующих ресурсов клубам из регионов разрушить сложившийся статус-кво очень сложно.

Проще и дешевле московские клубы на гос-финансировании по городам миллионникам раскидать, чтобы рубились между собой. Оставить в столице "Спартак Всея Москва" и по третьему кольцу ромб-пентаграмму нарисовать :)
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Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Причем и то и другое ограничение только для Зенита :)?
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Мало забивают - ряяя, автобусная лига, нападающие слабые
Много забивают - ряяя, дворовая лига, защитники слабые
А как надо-то?
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Ответ umnik3
Ну, а в чем она не права, кроме того, - что баба? Реально футбол тухлый, смотреть даже Краснодар - тоска смертная, не говоря уже о всяких Пари НН, Факел, Динамо Мх и тд. Три московких (без Локо) и Зенит. Остальное - за гранью добра и зла.
Такой же специалист как Зарема. Доказывай, что у них не так. Если не можешь, то лучше помолчать.
+26
-9
+17
Ответ umnik3
Ну, а в чем она не права, кроме того, - что баба? Реально футбол тухлый, смотреть даже Краснодар - тоска смертная, не говоря уже о всяких Пари НН, Факел, Динамо Мх и тд. Три московких (без Локо) и Зенит. Остальное - за гранью добра и зла.
А что с Локо не так? Единственная русская команда и играют ярко и интересно с кучей своих воспитанников в основе. Всем бы у них поучиться в нынешнее безеврокубковое время.
+15
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+14
Сейчас команды играют в открытый футбол, впрочем, так почти каждый годы бывает в начале сезона. Ближе к зиме начнутся упоротые автобусы и душный держисраковый футбол под лозунгом "ничего не дали сделать сопернику". Всё вернется на круги своя.
+14
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Зарема даже не представляет, что нарисовала картину почти всех европейских чемпионатов, где чемпионство разыгрывают между несколькими ведущими клубами, и где выигрыш команды не из этого клуба, расценивается как чудо.
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Ответ Любитель шоколада
Зарема права. Не поспоришь. Деградация чемпионата налицо.
В чём выражается деградация?
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
#####!
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А я с ней согласен, идем в сторону Португалии в худшем смысле слова когда есть топ3 и разрыв между ними и всеми остальными просто колоссальный

Только еще и автобусы все поголовно
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Готовит почву, чтоб проеп Глушенкова оправдать, читается Зарем 😁😁
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Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Отличная идея для ЦСКА. Бюджетный клуб, а кормит всяких мойзесов.
+7
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+4
Ответ Виталик Украинский
Отличная идея для ЦСКА. Бюджетный клуб, а кормит всяких мойзесов.
Осторожно, он лжеболельщик ЦСКА, на самом деле он того...
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интересует мнение заремы (вернее, максима алланазарова или кто там от ее лица пишет все это) по поводу воспрявшего духом угальде, она же так рвалась по поводу его трансфера в прошлом сезоне
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кто нибудь соскучился по Зареме ? :)
Её надо усыпить. Другого варианта нет.
:)))
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Ответ Владислав88
А что с Локо не так? Единственная русская команда и играют ярко и интересно с кучей своих воспитанников в основе. Всем бы у них поучиться в нынешнее безеврокубковое время.
Ок, про Локо погорячился
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Ответ Любитель шоколада
В том что есть несколько команд у которых есть деньги и все остальные у которых денег нет и которые за деньги от этих богатых команд готовы делать что угодно. От продажи своих лидеров за копейки (Глушенков) до раздвигания ног в личных матчах (Ростов в Питере, Ростов в последнем матче прошлого сезона).
Так всегда и везде
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Ответ Dmitry Aga
Ну хотя бы начать с финансового Fair play - оттуда уже и зарплаты будут не такими и трансферы обдуманными
Думаешь, тогда клубы с миллиардными убытками и космическими выплатами агентам не будут больше покупать всяких угальд и босков за 30 лямов?
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Ответ Любитель шоколада
В том что есть несколько команд у которых есть деньги и все остальные у которых денег нет и которые за деньги от этих богатых команд готовы делать что угодно. От продажи своих лидеров за копейки (Глушенков) до раздвигания ног в личных матчах (Ростов в Питере, Ростов в последнем матче прошлого сезона).
Так абсолютно в любой лиге в любой стране. У 5-6 клубов есть много денег, а остальные молча им завидуют.
За Глушенкова заплатили ровно столько, сколько у него прописаны отступные в контракте.
За раздвигание ног Ростова вопросы задавайте эстонцу, ему, кстати, матч очень понравился.
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Ответ Dmitry Aga
Ну как бы да, это подразумевается. Ну или можно сколько угодно распылять воздух громкими высказываниями и ничего не делать.
Да будет все то же самое, а то и хуже. При фэйрплэй все так же будет 4-5 богатых клуба, а остальные станут ещё беднее. Да и уровень "звёзд" в богатых клубах упадет. То есть, уровень чемпионата понизится. Сейчас хоть какая-то мотивация у молодых игроков есть - попасть в топ-клуб на хороший контракт. А убери это и что?.
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Ответ igor.igorev
Тоже самое и у нас. Оренбург взял и вынес Спартак.
Ну, спартак у нас не лидер, всё-таки. Но можно вспомнить, как Рубин обыгрывал Зенит в Питере в прошлом сезоне. Так что этот измазанный шоколадом и тут в лужу сел.
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Ответ ltkmaby
Много забивают это 4-4, а не 5-0. Во втором случае, много пропускают))
Пургу не неси. Не бывает Лиг, где состав клубов хотя бы приблизительно равный среди всех клубов Лиги.
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Ответ mean machine/
В 90-е ее, конечно, все устраивало.
Ей тогда не до футбола было.
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Ответ umnik3
Ну, если ты предпочитаешь смотреть Ростов-Пари НН, вместо Барсы - Реала или МЮ-МС, то это говорит лишь о твоем понимании футбола.
Пи чëм тут понимание футбола? Самые экспертные эксперты только финалы ЛЧ, ЧЕ и ЧМ смотрят?
Многим болельщикам нужно ощущение причастности. Я тоже не смотрю еврокубки без российских команд.
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Ответ SMART789
А я с ней согласен, идем в сторону Португалии в худшем смысле слова когда есть топ3 и разрыв между ними и всеми остальными просто колоссальный Только еще и автобусы все поголовно
Да такие автобусы в том то и проблема, что низы даже автобус нев состоянии поставить, настолько слабые игроки, принимающие мяч в 5 касаний. Натуральный дворовый футбол...
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Ответ CHELSEA_2008
Конечно, Зарема красивая и молодая женщина, поэтому по мнению инцелов со спортса абсолютно не может разбираться в футболе. Но по факту выдала очередную базу 👍😃
Кому и кобыла невеста.
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Моя любимая рубрика на спортсе: Зарема и хрустальный шар
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Ответ MishaFCZ
Да у нее нет их)
Их у нее несколько?!
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