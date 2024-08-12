Евсеев о возвращении в «Факел»: «Выезжаю. Уже в поезде сижу, на верхнюю полку залез»
Вадим Евсеев пошутил на тему возможного возвращения в «Факел».
Ранее воронежский клуб объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера.
После четырех туров Мир РПЛ команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только одно очко.
– Звали ли меня обратно? Конечно, выезжаю. Уже в поезде сижу. На верхнюю полку залез.
– А если серьезно, готовы вернуться?
– Куда вернуться? Я уже еду! – сказал бывший главный тренер «Факела».
Евсеев работал в «Факеле» с мая по сентябрь 2023 года. Затем он возглавил краснодарскую «Кубань», которую покинул в апреле этого года.
- В поезде
- А поезд куда едет?
- Я те че машинист что ли?
Вот ведь живучий, уже лет пять сознание теряешь, давно бы книжку о лечебном голодании написал, озолотился бы.
– А если серьезно, готовы вернуться?
Мне сверху видно всё...