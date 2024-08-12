Евсеев о возвращении в «Факел»: «Выезжаю. Уже в поезде сижу, на верхнюю полку залез»

Вадим Евсеев пошутил на тему возможного возвращения в «Факел».

Ранее воронежский клуб объявил об отставке с поста главного тренера.

После четырех туров Мир команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только одно очко.

– Звали ли меня обратно? Конечно, выезжаю. Уже в поезде сижу. На верхнюю полку залез.

– А если серьезно, готовы вернуться?

– Куда вернуться? Я уже еду! – сказал бывший главный тренер « ».

работал в «Факеле» с мая по сентябрь 2023 года. Затем он возглавил краснодарскую «Кубань», которую покинул в апреле этого года.