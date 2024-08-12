Евсеев о возвращении в «Факел»: «Выезжаю. Уже в поезде сижу, на верхнюю полку залез»

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Игорь Черевченко ахахаха Футбол

Вадим Евсеев пошутил на тему возможного возвращения в «Факел».

Ранее воронежский клуб объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера.

После четырех туров Мир РПЛ команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только одно очко.

– Звали ли меня обратно? Конечно, выезжаю. Уже в поезде сижу. На верхнюю полку залез.

– А если серьезно, готовы вернуться?

– Куда вернуться? Я уже еду! – сказал бывший главный тренер «Факела».

Евсеев работал в «Факеле» с мая по сентябрь 2023 года. Затем он возглавил краснодарскую «Кубань», которую покинул в апреле этого года.

24 комментария
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- Куда вы едете?
- В поезде
- А поезд куда едет?
- Я те че машинист что ли?
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Даже уже как то неприлично,опять после игры с Крыльями Советов увольняется тренер.Неужели Крылья считают таким днищем,что им западло проиграть?
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Ответ superbro
- Куда вы едете? - В поезде - А поезд куда едет? - Я те че машинист что ли?
Ага, в его стиле)))
+8
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+7
Ответ JaidonGames
Даже уже как то неприлично,опять после игры с Крыльями Советов увольняется тренер.Неужели Крылья считают таким днищем,что им западло проиграть?
А другие 3 игры не в счёт?
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38-е место, верхняя полка возле туалета
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Нельзя дважды войти в одну реку, но можно дважды наступить на те же грабли ))
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Выезжаю, чтоб опять играть ноль - ноль) Копия Черевченко. Пока Евсеев гуляет по Трубной в Москве.
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Ответ JaidonGames
Даже уже как то неприлично,опять после игры с Крыльями Советов увольняется тренер.Неужели Крылья считают таким днищем,что им западло проиграть?
Их считают одной из команд в матче с которой можно заработать очки. Но что-то ее получается у Факела против КС.
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Ответ Антиплащ
Ага, в его стиле)))
В его стиле скорее: « *** вам, ***»
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
И сюда пролез.
Вот ведь живучий, уже лет пять сознание теряешь, давно бы книжку о лечебном голодании написал, озолотился бы.
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Игроки наверно напряглись
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Ответ Джиордано
Нельзя дважды войти в одну реку, но можно дважды наступить на те же грабли ))
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Ответ tolgol1974
38-е место, верхняя полка возле туалета
38 место плацкарта. И ноги с дыркой на носке пальца, со 2 полки, торчат в проходе
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Ответ JaidonGames
Даже уже как то неприлично,опять после игры с Крыльями Советов увольняется тренер.Неужели Крылья считают таким днищем,что им западло проиграть?
Просто Крылья - это одна из немногих команд, с которой можно зацепить хоть какие-то очки. Но Факел умудрялся с топами ничейки гонять и даже выигрывать, а аутсайдерам сливать.
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😂👍🏻
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Так он голы не любит забивать, пусть продолжает на полке лежать.
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Комментарий удален модератором
бегу. волосы назад.
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Стол в раздевалку!!!
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На верхнюю полку залез.

– А если серьезно, готовы вернуться?
Мне сверху видно всё...
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Евсеев :-"Х.. вам! Понятно? Х...!"
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