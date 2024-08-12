Станкович возмутился вопросом о легионерах: «Не хочу отвечать на вопросы об иностранцах и русских. Я серб и в Италии всегда был иностранцем!»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия лимит на легионеров Футбол

Деян Станкович возмутился вопросом журналиста о российских игроках и легионерах.

«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

Я понимаю, что для вас правильно не делить игроков на отечественных и легионеров. Но болельщикам всегда нравится, когда выходит много российских игроков. Сегодня их было шестеро.

– Я не хочу на это отвечать! Не хочу отвечать на эти вопросы!

Я серб, и в Италии я всегда был иностранцем! Не хочу отвечать на вопросы об иностранцах и русских, – заявил главный тренер «Спартака».

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23 комментария
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Болельщикам в первую очередь хочется побед.
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Ответ thelzrdkng
Болельщикам в первую очередь хочется побед.
Журналист решил не в тему идиотский вопрос задать, создать придуманное недопонимание между болельщиками и тренером
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Тут красиво ушёл от ответа
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Зачем эта провокация?
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Интересно, какие болельщики предпочтят Маслова Бабичу, а Мелешина Угальде))) Вряд ли это будут болельщики Спартака
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Честно говоря нифига не понял что он хотел сказать. Вот честно
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"...много российских игроков. Сегодня их было шестеро." - это много
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Ответ Не уверен!!
Только этим россиянам пришлось сегодня смотреть Палермо Парма,вместо игры 2 х русских команд
может они не очень любят футбол, раз не смогли купить подписку за 300 р или хотя бы найти пиратскую трансляцию?
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Ответ Павел павел
Честно говоря нифига не понял что он хотел сказать. Вот честно
Наверное то, что он там всегда играл в основе и никто не возмущался там, почему играет иностранец, а не местный игрок. Как-то так. Других вариантов не вижу.
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За результат отвечает тренер. Так что он решает кому играть а кому нет. Думаю тренера никогда не смотрят на паспорт. Думаю такие вопросы надо задавать хотябы семаку
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Только этим россиянам пришлось сегодня смотреть Палермо Парма,вместо игры 2 х русских команд
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Хороший и умный ответ
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А как фамилия этого журналиста?
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Завтра повылазит всё это пустоголовье со своим "в российских клубах должны играть российские футболисты".
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Ответ Николай Бойко
Тут красиво ушёл от ответа
а в чём вопрос хоть был? 6 россиян из 11 — это много или мало?
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Станкович топ, так держать, мы в него верим! Скоро игра пойдёт, когда связи с новичками наиграют...
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Ответ Павел павел
Честно говоря нифига не понял что он хотел сказать. Вот честно
Типа меня тоже делили и мне это не нравится
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Ответ Gif Det
Типа меня тоже делили и мне это не нравится
Ну он наверно тогда уже не считался легионером . Возможно ошибаюсь
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Ответ Gif Det
Типа меня тоже делили и мне это не нравится
Проверил нет не считался легионером так как он из страны Евросоюза так что...
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Ответ Overkiller
Завтра повылазит всё это пустоголовье со своим "в российских клубах должны играть российские футболисты".
Уже. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.)
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Он крут!!!
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