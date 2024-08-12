Станкович возмутился вопросом о легионерах: «Не хочу отвечать на вопросы об иностранцах и русских. Я серб и в Италии всегда был иностранцем!»

Деян Станкович возмутился вопросом журналиста о российских игроках и легионерах.

«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре Мир .

– Я понимаю, что для вас правильно не делить игроков на отечественных и легионеров. Но болельщикам всегда нравится, когда выходит много российских игроков. Сегодня их было шестеро.

– Я не хочу на это отвечать! Не хочу отвечать на эти вопросы!

Я серб, и в Италии я всегда был иностранцем! Не хочу отвечать на вопросы об иностранцах и русских, – заявил главный тренер « ».