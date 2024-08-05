«Атлетико» предлагает включить Феликса в сделку по Альваресу. Испанцы хотят отдать Жоау в аренду «Ман Сити» и доплатить за переход Хулиана

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Хулиан Альварес деньги Футбол

«Атлетико» хочет включить Жоау Феликса в сделку по Хулиану Альваресу.

Руководство мадридского клуба предлагает предоставить «Манчестер Сити» 24-летнего португальского вингера в аренду с правом выкупа, а также денежную доплату за переход Хулиана Альвареса.

В 2021 году «Сити» уже проявлял интерес к Жоау Феликсу, но трансфер в итоге не состоялся.

В то же время руководство «горожан» хочет сохранить Альвареса в клубе и оценивает его возможный трансфер в 75 миллионов фунтов плюс еще 10 миллионов в качестве бонусов. 

Сообщалось, что Альварес заинтересован в переходе в испанский клуб и ранее выражал недовольство тем, что мало играет в ключевых матчах «Манчестер Сити».

Аргентинец забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 36 матчах АПЛ в прошлом сезоне. 

Жоау Феликс отметился 7 голами и 3 ассистами в 30 играх за «Барселону» в Ла Лиге

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11 комментариев
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Феликса уже как девушку с низкой социальной ответственностью в аренду всем желающим отдают 😁😂
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как превратиться из проспекта в 100+ лямов в балласт
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Ответ Бегемотик
Комментарий скрыт
как превратиться из подающего надежды футболиста в 100+ лямов в Соболева.
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Вряд ли Гвардиоле нужна эта капризуля, хотя кто знает, может захочет принять челлендж: попытаться сделать из кошачьего корма футболиста)
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Зачем это бревно Гвардиоле?🤣Сказочные матрасники
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Абсолютно бесхребетный игрок. У них есть более талантливый и харизматичный Грилиш, который все равно на банке сидит, зачем им Феликс?
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Вроде всё было нормально и тут пошёл бред, МС Феликс точно не сдался как по мне
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Корреа лучше нам давайте!
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Что-то с трудом верится после трансфера Серлота. Альварес, я так понимаю, воспринимается исключительно как левый крайний нап, учитывая что на подмену Серлоту еще есть перспективный Оморидон
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Ответ Бегемотик
Комментарий скрыт
Учите язык футбола, русский не про футбол
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