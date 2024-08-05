«Атлетико» предлагает включить Феликса в сделку по Альваресу. Испанцы хотят отдать Жоау в аренду «Ман Сити» и доплатить за переход Хулиана
«Атлетико» хочет включить Жоау Феликса в сделку по Хулиану Альваресу.
Руководство мадридского клуба предлагает предоставить «Манчестер Сити» 24-летнего португальского вингера в аренду с правом выкупа, а также денежную доплату за переход Хулиана Альвареса.
В 2021 году «Сити» уже проявлял интерес к Жоау Феликсу, но трансфер в итоге не состоялся.
В то же время руководство «горожан» хочет сохранить Альвареса в клубе и оценивает его возможный трансфер в 75 миллионов фунтов плюс еще 10 миллионов в качестве бонусов.
Сообщалось, что Альварес заинтересован в переходе в испанский клуб и ранее выражал недовольство тем, что мало играет в ключевых матчах «Манчестер Сити».
Аргентинец забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 36 матчах АПЛ в прошлом сезоне.
Жоау Феликс отметился 7 голами и 3 ассистами в 30 играх за «Барселону» в Ла Лиге.