Станкович о «Спартаке» после 0:0 с «Ахматом»: «Не буду комментировать замены. Вы можете оценивать состав. Я ставлю ребят и буду защищать их до смерти» 

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Деян Станкович отказался комментировать замены «Спартака» в матче с «Ахматом» (0:0).

— Когда мы увидим оптимальный стартовый состав «Спартака»? Прокомментируйте замены сегодня.

— Это моя работа, не буду комментировать замены. Вы можете оценивать состав и замены. Я ставлю ребят и буду защищать их до смерти.

Не знаю, что такое оптимальный стартовый состав. Два десятка игроков — стартовый состав. Делаем выбор на основе работы игроков. Замены для этой игры были хороши, – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» не дожал «Ахмат» – лишь 2 победы в 4 матчах. Как вам старт?

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30 комментариев
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А Царь-то где??? уже двенадцать часов почти прошло,а от него ни строчки... Он там живой вообще?🤔 Звоните в полицию срочно!!!
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+27
Ну вот например. Почему Маслов, а не Мартинс? Мяч вперёд он лучше двигает, физически силен, куда лучше подходит для пресловутого навала. В чём логика?
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Ответ Bartez1986
Ну вот например. Почему Маслов, а не Мартинс? Мяч вперёд он лучше двигает, физически силен, куда лучше подходит для пресловутого навала. В чём логика?
В том, что Маслов выходил в опорную зону, ибо при 0-0 желательно еще и не пропустить. Мартинс в опорке очень плох, он в этой схеме мог менять Пруцева если только.
Плюс у Маслова намного лучше дальняя передача. Другой вопрос, что бы уже Литвинов с дальней передачей и возможно логичней было бы оставить Умярова в опорке, потратив эту замену на кого-то другого.
+4
-1
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Ответ Tom_York
хорошо прибедняться вы за 3 сезона купили игроков на 77,5 млн евро, еде они?)
Накупили негров на 100 лямов а толку ноль.
+11
-8
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Ответ </c/>
крайне позорный состав не способный на большие свершения и крайне позорные замены, но всё это из-за отсутствия игроков...Маслов это не под усиление...Денисов не под основу, Бонгонда слишком предсказуем...Маркиньос не понятно какую роль играл вчера, часто в одной точке на фланге играли с Бонгондой что легко перекрывалось соперником...возможно Виллиан наберёт форму и будет другая тактическая модель...уже сегодня нужно возвращать в состав Соболева при условии что он будет работать на максимуме...очевидно, что автобус не сломать без большого напа...ещё очень мало игроков готовых бить по воротам, одна возня, а без ударов не будет голов...
хорошо прибедняться вы за 3 сезона купили игроков на 77,5 млн евро, еде они?)
+8
-5
+3
С такой селекций Спартак и останется середняком.
Амарал покупает неликвид!

Барко на данный момент единственное белое пятно.
+10
-8
+2
Ответ Пассажир 13
А Царь-то где??? уже двенадцать часов почти прошло,а от него ни строчки... Он там живой вообще?🤔 Звоните в полицию срочно!!!
Его сейчас Мусаев вдохновляет.
+3
-1
+2
смотрим Факел.....ну а потом Зеня.....ждать осталось недолго
+1
0
+1
ну че там, где эти вещатели чемпионских амбиций?))
+5
-4
+1
Ответ </c/>
крайне позорный состав не способный на большие свершения и крайне позорные замены, но всё это из-за отсутствия игроков...Маслов это не под усиление...Денисов не под основу, Бонгонда слишком предсказуем...Маркиньос не понятно какую роль играл вчера, часто в одной точке на фланге играли с Бонгондой что легко перекрывалось соперником...возможно Виллиан наберёт форму и будет другая тактическая модель...уже сегодня нужно возвращать в состав Соболева при условии что он будет работать на максимуме...очевидно, что автобус не сломать без большого напа...ещё очень мало игроков готовых бить по воротам, одна возня, а без ударов не будет голов...
Вы ничего не понимаете в футболе.Соболева пора отчислять из клуба.Сейчас опять много новых игроков.Им надо больше поиграть вместе.А автобусы даже Бавария не взламывает.
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Не спрашивайте уже ничего. Все равно нарветесь)
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"... особенно Умярова!"
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Защищать это правильно, но должны быть идеи наверное и игровые связи, без этого "смерть" может наступить моментально. Memento mori. Хорошая обработка мяча, но игровые идеи нужны, сдвоенный фланг это было как то нелепо.
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Странный этот Станкович! Не будет комментировать свои ошибочные решения! Так это его обязанность, отвечать за свою работу перед журналистами, соответственно перед болельщиками!
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Ответ Павел Ермаков
Вы ничего не понимаете в футболе.Соболева пора отчислять из клуба.Сейчас опять много новых игроков.Им надо больше поиграть вместе.А автобусы даже Бавария не взламывает.
тут ведь другой момент, вчера были несколько не плохих розыгрышей перед штрафной, но все они останавливались без ударов по воротам, игроки просто не били от слова совсем...Соболев этому составу необходим, но вероятно после его закидонов не нужен клубу, тогда будем и дальше продолжать биться бороться за место в пятёрке...без усиления этот состав ничего не покажет...
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Осталось меньше 30и матчей….🥸
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Ну совсем откровенно говоря, в этой игре Маслов, Маркиньос и Жозе вышли плохо. Покупку бразильца из Ференцвароша я в принципе еще не понял, но будем посмотреть дальше
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Ответ Bartez1986
Ну вот например. Почему Маслов, а не Мартинс? Мяч вперёд он лучше двигает, физически силен, куда лучше подходит для пресловутого навала. В чём логика?
очевидный сигнал, что на Мартинса больше не рассчитывают
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Ответ Bartez1986
Ну вот например. Почему Маслов, а не Мартинс? Мяч вперёд он лучше двигает, физически силен, куда лучше подходит для пресловутого навала. В чём логика?
Потому что Мартинс это не футболист, а легкоатлет. Только глупцы это не видят.
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Ответ ДМ-1чемпион
Странный этот Станкович! Не будет комментировать свои ошибочные решения! Так это его обязанность, отвечать за свою работу перед журналистами, соответственно перед болельщиками!
Какие замены сделали бы вы?
Кого надо было выпустить?
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Ответ Вова Пупкин
Ты посмотри, как тренер проникся КБ духом, только недавно начав работать. Уже готов "ребят защищать до смерти". Вот что с людьми "борщ тушинский" делает.😂😂😂
Вот тут я на стороне спартаковского коуча. Имхо, такой подход более дальновидный, чем, например, тот, который продемонстрировал в прошедшем туре динамовский тренер Личка, публично критиковавший своих игроков в послематчевом интервью.
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Ответ Konstantin Zorin
Замены были вполне логичные, кроме Маслова. В конце была уже игра ва-банк. Жозе мог забить, у Мелешина был момент. По стартовому составу претензии только к Зиньковскому и Умярову, которые со своей игрой не должны попадать в основу. Жаль, что Дуарте никак не оправится, Чернов с травмой. Непонятно, что происходит с Мартинсом и Мединой. Не нужны, так продайте. Зачем держать на скамейке?
Сколько раз объяснять, что на своей позиции Умяров сильнейший футболист? Других опорников нет в команде. По Мартинсу и Медине давно бы продали, если бы были покупатели.
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