Станкович о «Спартаке» после 0:0 с «Ахматом»: «Не буду комментировать замены. Вы можете оценивать состав. Я ставлю ребят и буду защищать их до смерти»
Деян Станкович отказался комментировать замены «Спартака» в матче с «Ахматом» (0:0).
— Когда мы увидим оптимальный стартовый состав «Спартака»? Прокомментируйте замены сегодня.
— Это моя работа, не буду комментировать замены. Вы можете оценивать состав и замены. Я ставлю ребят и буду защищать их до смерти.
Не знаю, что такое оптимальный стартовый состав. Два десятка игроков — стартовый состав. Делаем выбор на основе работы игроков. Замены для этой игры были хороши, – сказал главный тренер «Спартака».
«Спартак» не дожал «Ахмат» – лишь 2 победы в 4 матчах. Как вам старт?
Плюс у Маслова намного лучше дальняя передача. Другой вопрос, что бы уже Литвинов с дальней передачей и возможно логичней было бы оставить Умярова в опорке, потратив эту замену на кого-то другого.
Амарал покупает неликвид!
Барко на данный момент единственное белое пятно.
Кого надо было выпустить?