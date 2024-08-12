Станкович о «Спартаке» после 0:0 с «Ахматом»: «Не буду комментировать замены. Вы можете оценивать состав. Я ставлю ребят и буду защищать их до смерти» 

Деян Станкович отказался комментировать замены «Спартака» в матче с «Ахматом» (0:0).

— Когда мы увидим оптимальный стартовый состав «Спартака»? Прокомментируйте замены сегодня.

— Это моя работа, не буду комментировать замены. Вы можете оценивать состав и замены. Я ставлю ребят и буду защищать их до смерти.

Не знаю, что такое оптимальный стартовый состав. Два десятка игроков — стартовый состав. Делаем выбор на основе работы игроков. Замены для этой игры были хороши, – сказал главный тренер « ».

«Спартак» не дожал «Ахмат» – лишь 2 победы в 4 матчах. Как вам старт?