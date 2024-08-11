Станкович о Литвинове: «Золотой футболист, настоящий лев, его игра была феноменальной. Мне очень нравится тренировать его»

Деян Станкович оценил игру Руслана Литвинова в матче с «Ахматом».

«Спартак» сыграл вничью с грозненцами на своем поле (0:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

– Как вам игра Литвинова?

– Его игра была феноменальной, это золотой футболист, настоящий лев.

Мне очень нравится тренировать его, – сказал главный тренер «Спартака».

Литвинов сделал 116 точных передач в матче с «Ахматом» Хавбек «Спартака» повторил рекорд Родригао, установленный в прошлом сезоне РПЛ