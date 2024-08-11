Станкович о Литвинове: «Золотой футболист, настоящий лев, его игра была феноменальной. Мне очень нравится тренировать его»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Руслан Литвинов Футбол

Деян Станкович оценил игру Руслана Литвинова в матче с «Ахматом».

«Спартак» сыграл вничью с грозненцами на своем поле (0:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

Как вам игра Литвинова?

– Его игра была феноменальной, это золотой футболист, настоящий лев.

Мне очень нравится тренировать его, – сказал главный тренер «Спартака».

Литвинов сделал 116 точных передач в матче с «Ахматом» Хавбек «Спартака» повторил рекорд Родригао, установленный в прошлом сезоне РПЛ

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27 комментариев
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Может всё таки выпустит Литвинов-Пруцев в середину. Надоел этот Умяров. Игру сильно, может, не портит, но и чего то креативного мало.
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Ответ Konstantin Zorin
Литвинов сыграл хорошо в защите, но он ещё лучше б сыграл в середине. Это его номинальная позиция. У него точный пас и хороший удар. Защитником его сделал Рыжий.
А то, что он в "Спартак-2" в защите играл и в молодежной сборной? Это не считается?
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"Руслан,золотой ты наш человек."(с) Станкович
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Маслова зачем выпускать в центр поля?
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Ответ Кристина нырялдовна
Комментарий скрыт
Любишь медок - люби и холодок (с)
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Миллеру не показывайте, а то заберут ко львам
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Заберет его к себе в Интер.
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Ознакомте тренера с эмблемой клуба, Видно он чего-то не допонял.
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Ответ Кристина нырялдовна
Комментарий скрыт
Любишь медок - люби холодок (с)
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0
0
Ответ Кристина нырялдовна
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Nur
Комментарий удален модератором
Я бы человека с таким ником на "Вы" не стал бы называть)
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Ответ Ryuske
А то, что он в "Спартак-2" в защите играл и в молодежной сборной? Это не считается?
И? Бэйл тоже играл защитника. Надо смотреть щас, в защите Литвинову не хватает мощи, а в опорке самое то, этакий бускетс нашего разлива.
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