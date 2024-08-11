Альварес прилетел в Мадрид и завтра пройдет медосмотр. Форвард переходит из «Сити» в «Атлетико» за 75+20 млн евро

Хулиан Альварес прибыл в Испанию для завершения трансфера в «Атлетико».

Нападающий « » сегодня прилетел в Мадрид. Завтра, как сообщает инсайдер , аргентинец пройдет медосмотр.

« » заплатит за форварда рекордные для «горожан» 75+20 млн евро. Альварес подпишет контракт на пять лет.

Статистику футболиста сборной Аргентины можно изучить здесь.

Фото: x.com/MercadoATM