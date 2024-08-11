Альварес прилетел в Мадрид и завтра пройдет медосмотр. Форвард переходит из «Сити» в «Атлетико» за 75+20 млн евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Хулиан Альварес Фабрицио Романо Футбол

Хулиан Альварес прибыл в Испанию для завершения трансфера в «Атлетико».

Нападающий «Манчестер Сити» сегодня прилетел в Мадрид. Завтра, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, аргентинец пройдет медосмотр.

«Атлетико» заплатит за форварда рекордные для «горожан» 75+20 млн евро. Альварес подпишет контракт на пять лет.

Статистику футболиста сборной Аргентины можно изучить здесь.

Фото: x.com/MercadoATM

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29 комментариев
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Альварес топарь, один из самых громких трансферов лета, повезло Атлетико что урвали такого крутого футболиста!
+73
-5
+68
Только у меня ощущения, что на заднем плане фото девушка без штанов стоит?
+39
-4
+35
Ответ Папа Футбола
Альварес топарь, один из самых громких трансферов лета, повезло Атлетико что урвали такого крутого футболиста!
Тем интереснее будет да лига!
+17
0
+17
Удачи парню. Хороший футболист, но под Холландом сидеть, то ещё удовольствие
+9
-1
+8
Ответ Александр Зубков
Тем интереснее будет да лига!
Согласен, возможно даже Атлетико будет бороться ни как обычно за чемпионство до ноября, а до декабря.😅😅😅
+13
-6
+7
Ответ zp7pxdxwnq
Только у меня ощущения, что на заднем плане фото девушка без штанов стоит?
Она в коротких шортах)
+7
0
+7
Ответ Denis Al
Реинкарнация трансфера Агуэро, только на оборот. На мой взгляд зря ушёл, столько трофеев даже близко не будет в Атлетико, хотя... , он уже абсолютно всё выиграл, так что поехал за комфортной жизнью, почему нет. Спасибо и удачи в новом клубе.
Парень уже выиграл все что можно, теперь будет пробовать стать легендой клуба. Все предпосылки для этого есть.
+5
0
+5
Свои 20+ голов в новом сезоне сделает)
+4
0
+4
Ответ zp7pxdxwnq
Только у меня ощущения, что на заднем плане фото девушка без штанов стоит?
а разве она в штанах?
+2
0
+2
Ответ zp7pxdxwnq
Только у меня ощущения, что на заднем плане фото девушка без штанов стоит?
Она ищет штаны по салону)
+2
0
+2
Ответ lemming
Переоцененный футболист узкого профиля. Симеоне сильно придется постараться, чтобы он был полезен.
Альварес как раз таки это прототип таких игроков, как Бензема и Кейн. Он прекрасен и в подыгрыше, хорош в завершении, не чурается черновой работы и опуститься в центральный круг, чтобы получить мяч и протащить его. Альварес -универсал. Узкопрофильный игрок, это Эрлинг Холанд.
+6
-4
+2
Почти сто лям, какой трэш. вместо, того чтобы укрепить важные позиции ЦЗ, ПЗ, Опорника. они тратят кучу денег на очередного аргентинца. МС разводит Атлетико эталонно.
+3
-2
+1
75 + 20 не многовато ли?
+1
0
+1
Реинкарнация трансфера Агуэро, только на оборот.
На мой взгляд зря ушёл, столько трофеев даже близко не будет в Атлетико, хотя... , он уже абсолютно всё выиграл, так что поехал за комфортной жизнью, почему нет.
Спасибо и удачи в новом клубе.
+2
-1
+1
Ответ zp7pxdxwnq
Только у меня ощущения, что на заднем плане фото девушка без штанов стоит?
Сначала не обратил внимание, а как прочёл коммент,сразу вернулся к новости. Увеличил .
Возможно она пилот и посадка не обошлась без экцессов)
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
Почти сто лям, какой трэш. вместо, того чтобы укрепить важные позиции ЦЗ, ПЗ, Опорника. они тратят кучу денег на очередного аргентинца. МС разводит Атлетико эталонно.
а форвард - не важная позиция?
+1
0
+1
Странное решение сити..Как могли отпустить такого игрока..он не хуже и даже в некоторых компонентах лучше Холланда
+1
-1
0
Судя по фото - довольный!
Сумма трансфера - 75 + 20 миллионов евро.
Кажется, что с каждым годом на трансферном рынке, в мировом футболе, есть тенденция на увеличение "бонусной части". Не удивлюсь, если со временем, будет что-то вроде 50 + 80 миллионов, когда "бонусная часть" будет превышать "основную".
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Ответ Папа Футбола
Альварес топарь, один из самых громких трансферов лета, повезло Атлетико что урвали такого крутого футболиста!
однозначно !
+1
-1
0
Ответ zp7pxdxwnq
Только у меня ощущения, что на заднем плане фото девушка без штанов стоит?
Она их ищет
0
0
0
Ответ Denis Al
Реинкарнация трансфера Агуэро, только на оборот. На мой взгляд зря ушёл, столько трофеев даже близко не будет в Атлетико, хотя... , он уже абсолютно всё выиграл, так что поехал за комфортной жизнью, почему нет. Спасибо и удачи в новом клубе.
Вообщем Атлетико это Аль Наср. только в Испании, по Вашему.
Здорово
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