Альварес прилетел в Мадрид и завтра пройдет медосмотр. Форвард переходит из «Сити» в «Атлетико» за 75+20 млн евро
Хулиан Альварес прибыл в Испанию для завершения трансфера в «Атлетико».
Нападающий «Манчестер Сити» сегодня прилетел в Мадрид. Завтра, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, аргентинец пройдет медосмотр.
«Атлетико» заплатит за форварда рекордные для «горожан» 75+20 млн евро. Альварес подпишет контракт на пять лет.
Статистику футболиста сборной Аргентины можно изучить здесь.
Фото: x.com/MercadoATM
На мой взгляд зря ушёл, столько трофеев даже близко не будет в Атлетико, хотя... , он уже абсолютно всё выиграл, так что поехал за комфортной жизнью, почему нет.
Спасибо и удачи в новом клубе.
Возможно она пилот и посадка не обошлась без экцессов)
Сумма трансфера - 75 + 20 миллионов евро.
Кажется, что с каждым годом на трансферном рынке, в мировом футболе, есть тенденция на увеличение "бонусной части". Не удивлюсь, если со временем, будет что-то вроде 50 + 80 миллионов, когда "бонусная часть" будет превышать "основную".
Здорово