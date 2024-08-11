Агент Дркушича подтвердил переход в «Зенит»: «Ванья подпишет 5-летний контракт в ближайшее время. Решение принято»
Агент Ваньи Дркушича подтвердил информацию о переходе защитника в «Зенит».
Ранее сообщалось, что защитник «Сочи» подпишет контракт с «Зенитом», после чего отправится в аренду в «Црвену Звезду».
– В данный момент контракт еще не подписан, но решено, что Ванья переходит именно в «Зенит», в ближайшее время будет подписан контракт на 5 лет. Главное, что окончательное решение принято.
– Будет ли аренда в «Црвену Звезду»?
– Пока слишком рано говорить об этих деталях. Сперва нужно оформить все бумаги, а дальше будем обсуждать все детали, – сказал Младен Ратковица.
Добро пожаловать, Ванья!
Еще и левша, лишним не будет))