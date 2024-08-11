Агент Дркушича подтвердил переход в «Зенит»: «Ванья подпишет 5-летний контракт в ближайшее время. Решение принято»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Первая лига агенты Сочи Ванья Дркушич Футбол

Агент Ваньи Дркушича подтвердил информацию о переходе защитника в «Зенит».

Ранее сообщалось, что защитник «Сочи» подпишет контракт с «Зенитом», после чего отправится в аренду в «Црвену Звезду».

– В данный момент контракт еще не подписан, но решено, что Ванья переходит именно в «Зенит», в ближайшее время будет подписан контракт на 5 лет. Главное, что окончательное решение принято.

– Будет ли аренда в «Црвену Звезду»?

– Пока слишком рано говорить об этих деталях. Сперва нужно оформить все бумаги, а дальше будем обсуждать все детали, – сказал Младен Ратковица.

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42 комментария
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Ответ Пушка_Кутепова
Если честно зенит вымораживает своим поведением. Командам надо по особенному настраиваться против них чтоб хоть кто , но не они стали чемпионами
Неужели чемпион ослабил очередного конкурента покупкой из ФНЛ? )
+20
-4
+16
Зенит задолбал ослаблять конкурентов! Понимаю недовольство Осасунцев . Осасунчан. Хз как правильно
+12
-6
+6
Ответ Пушка_Кутепова
Неужели в осасуне не лучше ему было продолжить карьеру ?
Лучше для кого? Для вас?
+12
-6
+6
Ответ Пушка_Кутепова
Где чемпионат Испании и где России ? Он не заиграет в зените вот увидите , будет сидеть
Вместе с Глушенковым
+3
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+2
хороший защитник лишним не бывает.
+2
0
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Заход первого словенца в Зените вышел так себе, но тогда и время смутное было)
Добро пожаловать, Ванья!

Еще и левша, лишним не будет))
+5
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+1
Ответ Roman Araslanov
Настолько «нужен» Зениту, что сразу в аренду сбагривают, но зато хоть в еврокубках поиграет
так ему изначально предложили такой вариант и Ванья согласился на подобный расклад
+2
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Идёт в аренду потому, что у Зенита перебор с легами. Родригао при таком раскладе, скорей всего, продадут арабам, если Ваню подписывают на 5 лет и с Алипом продлили контракт.
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Отдадут в ЦРвену на год, там еврокубки и подтянет форму. А потом будут решать. Хороший шаг с прицелом на будущее. И Сочи бабки получит, и Зенит потенциального игрока, и игрок уйдет из ФНЛ
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Удачно всё сложилось у Дркушича.
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Ответ Пушка_Кутепова
Неужели в осасуне не лучше ему было продолжить карьеру ?
Дркушич неплохой игрок, но выбор сделан максимально прагматичный. Зенит, очевидно, предложил зарплату раза в 2.5-3 больше, на уровне топов Серии А. Так что все логично и ясно
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Ответ Пушка_Кутепова
Неужели в осасуне не лучше ему было продолжить карьеру ?
В Осасуне лучше только климат.
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Ответ Пушка_Кутепова
Где чемпионат Испании и где России ? Он не заиграет в зените вот увидите , будет сидеть
Знакомый чемпионат, выше зарплата, клуб с перспективами и амбициями. Ну да, Осасуна вариант лучше для таких комментаторов, как вы.
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Ответ Пушка_Кутепова
Где чемпионат Испании и где России ? Он не заиграет в зените вот увидите , будет сидеть
Так если он не заиграет в Зените, почему должен заиграть в Осасуне? Где Испания, а где Россия? Или в этом случае это не работает?
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Ответ Максим Прокофьев
Кто бы сомневался. Сочи это как минимум клуб побратимый Зенита, а уж почему и на каких условиях никто не расскажет. Но Сочи отдает лидеров только в Зенит и всегда с радостью принимает в обратную сторону трансферы если Питеру надо слить ветерана или отдать в аренду на обкатку и аклиматизацию к РПЛ молодого игрока...
Такая практика всюду.
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Ответ Артем Галкин
Такая практика всюду.
Везде прям так, как СКА в хоккее с Сочи и Витязем, а Зенит в футболе с Сочи и Оренбургом. Что-то я не не знаю, чтобы в одной лиге происходило.
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Ответ Пушка_Кутепова
Он зениту не нужен не понимаешь , ? Лишь бы другие не купили
А почему так плохо? Есть деньги, есть планы на игрока - почему не урвать у конкурентов? Или надо делать все, чтобы всем клубам было хорошо? Зенит не благотворитель
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Ответ Loki fan
Зенит задолбал ослаблять конкурентов! Понимаю недовольство Осасунцев . Осасунчан. Хз как правильно
Осасуногородцев
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