Агент Дркушича подтвердил переход в «Зенит»: «Ванья подпишет 5-летний контракт в ближайшее время. Решение принято»

Агент Ваньи Дркушича подтвердил информацию о переходе защитника в «Зенит».

Ранее сообщалось, что защитник « » подпишет контракт с « », после чего отправится в аренду в «Црвену Звезду».

– В данный момент контракт еще не подписан, но решено, что переходит именно в «Зенит», в ближайшее время будет подписан контракт на 5 лет. Главное, что окончательное решение принято.

– Будет ли аренда в « »?

– Пока слишком рано говорить об этих деталях. Сперва нужно оформить все бумаги, а дальше будем обсуждать все детали, – сказал Младен Ратковица.