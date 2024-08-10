«Зенит», «Локомотив» и «Осасуна» сделали предложения Дркушичу. Защитник «Сочи» примет решение в воскресенье («РБ Спорт»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Осасуна Ла Лига возможные трансферы Первая лига Сочи Ванья Дркушич Футбол

У Ваньи Дркушича есть три предложения – в том числе из Испании.

По сведениям «РБ Спорт», видеть защитника «Сочи» в своей команде хотят «Зенит», «Локомотив» и «Осасуна».

Пока словенский футболист не согласился ни на один из вариантов. Ожидается, что решение он примет в воскресенье.

Также отмечается, что у «Зенита» лучшие шансы подписать Дркушича из-за хороших отношений с «Сочи». После этого перехода футболист может сразу быть отправлен в аренду.

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40 комментариев
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Давайте зенит 16 составов соберёт и играет сам с собой в рпл. Цирк просто
+81
-33
+48
Нино, Родригао, Эракович, Алип и еще Чистяков.
Нафига Зениту еще? Успокойтесь, пожалуйста
+43
-8
+35
Ответ Nikitk@Torres
Причина тряски?
Вообще никакой тряски нет. Просто зенит скупает всё, даже тех, кто им нафиг не нужен
+37
-22
+15
Ответ Shikari
Нино, Родригао, Эракович, Алип и еще Чистяков. Нафига Зениту еще? Успокойтесь, пожалуйста
Весь день фигурировал Локо, и в последний момент всплыл Зенит. Успокаивать надо журналистов разве что.
+13
-2
+11
Ответ Алексей Степанов
Давайте зенит 16 составов соберёт и играет сам с собой в рпл. Цирк просто
Причина тряски?
+46
-36
+10
Ну-ууу, у Зенита лучшие шансы не только потому что у них с Сочи хорошие отношения. А потому что, у Зенита лучше с финансами. )
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Вот у Зенита бомбануло после прошлого сезона)
+9
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Ответ ZarvuR2020
Весь день фигурировал Локо, и в последний момент всплыл Зенит. Успокаивать надо журналистов разве что.
Зенит по Дркушичу всплывал еще пару недель назад
+5
0
+5
Зенит так боится Локомотив, что при любом упоминании об интересе железнодорожников к игроку, сразу бежит этого игрока покупать. Кто мог подумать, что у Семака после двух поражений в прошлом сезоне будут такие комплексы
+9
-4
+5
Лучше в осасуну если есть такой выбор
+3
0
+3
Ответ Алексей Степанов
Давайте зенит 16 составов соберёт и играет сам с собой в рпл. Цирк просто
Да, купили и Соболева, и Его, и серба, всех подряд
+3
0
+3
Ответ Caniball
Зениту зачем?! Играют в схему с двумя ЦЗ. 5-ть номинальных, плюс может сыграть еще Сантос.
Что бы другим не достался.
+6
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+3
зенит готов сгнобить Дркушича на лавке по принципу «сам не ам и другим не дам».
+3
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Ответ tony
Зенит по Дркушичу всплывал еще пару недель назад
как и 20 лямов для соболева. И инфа по Дркушичу была до продления Алипа
+3
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+2
делайте сразу же предложение по травмированному фасону, ну уж чтобы наверняка!
+1
0
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Ответ Pertinax Gandi
А Зениту то зачем ещё ЦЗ? Нино, Еракович, Алип, Родригао, Ренан в аренде, Чистяков может ЦЗ играть. По принципу: не съем, хоть понадкусываю?
чтобы отдать в аренду! 😄😄😄
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Все знают в Зенит перейдёт.
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Ответ Shikari
Нино, Родригао, Эракович, Алип и еще Чистяков. Нафига Зениту еще? Успокойтесь, пожалуйста
Перед ответкой в Москве с динамо сколачивают банду,чтобы до матча бить динамиков.
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Бредятина.
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Ответ SMART789
можно взять и оставить в аренде
Да он правда не нужен. Есть точно такой же Чистяков
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Ответ tony
Зенит по Дркушичу всплывал еще пару недель назад
Зенит "инсайдеры" набрасывают на КАЖДЫЙ маломальски, потенциально, громкий и/или интересный, медийно, трансфер. Карп, не к ночи упомянутый, в этом сознался недавно.
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А Зениту то зачем ещё ЦЗ? Нино, Еракович, Алип, Родригао, Ренан в аренде, Чистяков может ЦЗ играть. По принципу: не съем, хоть понадкусываю?
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А Динамо усилять оборону не нужно, просто смешно
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Ответ T-72
Зенит так боится Локомотив, что при любом упоминании об интересе железнодорожников к игроку, сразу бежит этого игрока покупать. Кто мог подумать, что у Семака после двух поражений в прошлом сезоне будут такие комплексы
читалось!!!😄😄😄
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