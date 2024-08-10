«Зенит», «Локомотив» и «Осасуна» сделали предложения Дркушичу. Защитник «Сочи» примет решение в воскресенье («РБ Спорт»)

У Ваньи Дркушича есть три предложения – в том числе из Испании.

По сведениям «РБ Спорт», видеть защитника «Сочи» в своей команде хотят « », « » и « ».

Пока словенский футболист не согласился ни на один из вариантов. Ожидается, что решение он примет в воскресенье.

Также отмечается, что у « » лучшие шансы подписать из-за хороших отношений с « ». После этого перехода футболист может сразу быть отправлен в аренду.