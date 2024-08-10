«Зенит», «Локомотив» и «Осасуна» сделали предложения Дркушичу. Защитник «Сочи» примет решение в воскресенье («РБ Спорт»)
У Ваньи Дркушича есть три предложения – в том числе из Испании.
По сведениям «РБ Спорт», видеть защитника «Сочи» в своей команде хотят «Зенит», «Локомотив» и «Осасуна».
Пока словенский футболист не согласился ни на один из вариантов. Ожидается, что решение он примет в воскресенье.
Также отмечается, что у «Зенита» лучшие шансы подписать Дркушича из-за хороших отношений с «Сочи». После этого перехода футболист может сразу быть отправлен в аренду.
Нафига Зениту еще? Успокойтесь, пожалуйста