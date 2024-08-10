Нету пройдет медосмотр в «Челси» в субботу и подпишет контракт по схеме «6+1». «Вулвс» получат 60+3 млн евро

Педру Нету прибыл в Лондон для завершения трансфера в «Челси».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что вингер, которого покупают у « » за 60+3 млн евро, в субботу пройдет медосмотр, а затем заключит контракт сроком до 2030 года, предусматривающий опцию продления еще на сезон.

В « » считают, что португалец сможет успешно играть на любом фланге и умеет адаптироваться.

В прошлом сезоне АПЛ Нету провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. На Евро-2024 он провел 3 игры, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.