Нету пройдет медосмотр в «Челси» в субботу и подпишет контракт по схеме «6+1». «Вулвс» получат 60+3 млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Педру Нету Фабрицио Романо Футбол

Педру Нету прибыл в Лондон для завершения трансфера в «Челси».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что вингер, которого покупают у «Вулверхэмптона» за 60+3 млн евро, в субботу пройдет медосмотр, а затем заключит контракт сроком до 2030 года, предусматривающий опцию продления еще на сезон.

В «Челси» считают, что португалец сможет успешно играть на любом фланге и умеет адаптироваться.

В прошлом сезоне АПЛ Нету провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. На Евро-2024 он провел 3 игры, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Челси скоро понадобится клубный поезд вместо автобуса
+2
-1
+1
Странно, он вроде светленький
+3
-2
+1
Все потому что в Зените поиграл. Научили Луиша футбольному интеллекту.
+1
0
+1
Ответ Ansu Fati
Челси скоро понадобится клубный поезд вместо автобуса
Это же Англия, просто построят еще один этаж клубного автобуса.
+2
-1
+1
Трансферная политика Челси -это безумие
+2
-2
0
Перефразируя Геннадия Орлова: «раньше у Челси были проблемы с вингерами, а теперь Нету»
0
0
0
Как нету? есть же
0
0
0
Хорошее дело. Играет на двух флангах и даже может инвертироваться на обеих сторонах. Травматичный игрок, но когда на поле, играет прекрасно. Помню его матчи против Челси - ходячий кошмар для обороны.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий