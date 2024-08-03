Георгий Черданцев: «Зенит» на голову сильнее всех по составу. Получится ли у Николича, как будет играть «Спартак» – это интереснее конкуренции, ее просто нет»

Георгий Черданцев считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака с общим счетом 8:0 выиграла два первых матча в Мир . В третьем туре петербуржцы сыграют против «Ростова».

– По старту сезона у « » нет конкурентов?

– «Зенит» на голову сильнее всех по составу.

Видно, что команда в полном порядке. Остановка мяча в прыжке в матче с «Рубином» отражает настроение команды в юбилейный год.

На данный момент интересно наблюдать за , как он будет взаимодействовать с партнерами.

Не вижу смысла даже говорить про конкуренцию. Важнее обратить внимание на другие команды – как будет проявлять себя Окишор в «Динамо», что получится у Николича, как будет играть « ».

Эти вещи интереснее, чем разговоры о конкуренции с «Зенитом». На данный момент ее просто нет, – заявил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.