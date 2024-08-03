Георгий Черданцев: «Зенит» на голову сильнее всех по составу. Получится ли у Николича, как будет играть «Спартак» – это интереснее конкуренции, ее просто нет»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Георгий Черданцев Матч ТВ Клаудиньо Максим Глушенков Виктор Окишор Футбол

Георгий Черданцев считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака с общим счетом 8:0 выиграла два первых матча в Мир РПЛ. В третьем туре петербуржцы сыграют против «Ростова».

– По старту сезона у «Зенита» нет конкурентов?

– «Зенит» на голову сильнее всех по составу.

Видно, что команда в полном порядке. Остановка мяча Клаудиньо в прыжке в матче с «Рубином» отражает настроение команды в юбилейный год.

На данный момент интересно наблюдать за Глушенковым, как он будет взаимодействовать с партнерами.

Не вижу смысла даже говорить про конкуренцию. Важнее обратить внимание на другие команды – как будет проявлять себя Окишор в «Динамо», что получится у Николича, как будет играть «Спартак».

Эти вещи интереснее, чем разговоры о конкуренции с «Зенитом». На данный момент ее просто нет, – заявил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если Жора сказал, что конкуренции нет, значит она будет!
+69
-6
+63
Ответ ssspartaquesss
Она и в прошлом сезоне была, рпл могли выйграть динамо или краснодар
Мне почти искренне интересно, для чего заменять букву "И" на "Й" в слове "выиграть"?
+38
-1
+37
Я начал переживать за этот сезон.
+22
0
+22
Ответ Алексей Минин
Мне почти искренне интересно, для чего заменять букву "И" на "Й" в слове "выиграть"?
У меня веко начинает дёргаться, когда я вижу эти Й.... 🙂
Проверочное слово, наверное, у этих людей Йгра 🙃
+17
0
+17
гегемон перенвства водокачки ,а еврокубках по привычке отлеает от всяких середняков
+19
-8
+11
Московские перешли к тяжелой артиллерии. Пуляют из гаубицы ЖораСглаз.
+7
-1
+6
Ответ Дандрей
У меня веко начинает дёргаться, когда я вижу эти Й.... 🙂 Проверочное слово, наверное, у этих людей Йгра 🙃
у них на все одно проверочное слово - "йух".
+5
0
+5
Ответ фанат спартака с 1967
гегемон перенвства водокачки ,а еврокубках по привычке отлеает от всяких середняков
Спартак в еврокубки вообще не попадает.
+10
-5
+5
Ответ Алексей Минин
Мне почти искренне интересно, для чего заменять букву "И" на "Й" в слове "выиграть"?
Так малограмотный же.
+4
0
+4
У остальных команд появился блестящий шанс обойти Питер!
+6
-2
+4
Ответ Алексей Минин
Мне почти искренне интересно, для чего заменять букву "И" на "Й" в слове "выиграть"?
Потому что он йграет в йгры
+3
0
+3
Ответ фанат спартака с 1967
гегемон перенвства водокачки ,а еврокубках по привычке отлеает от всяких середняков
Зенит самый титулованный российский клуб на международной арене.
+3
0
+3
Ответ ssspartaquesss
Комментарий скрыт
Скажи уж прямо, пишу как могу.
+3
0
+3
На Матч ТВ тоже конкуренции нет.
+5
-2
+3
Сама себя ипотека не погасит
+4
-1
+3
Не говори ГОЛ, пока не перепрыгнешь!
+4
-1
+3
Ответ фанат спартака с 1967
гегемон перенвства водокачки ,а еврокубках по привычке отлеает от всяких середняков
Мы разным подплинтусным Кошицам и Работничкам не проигрывали)) и 1-18 не наш рекорд и 4 по 4 и 0-7 Ливерпулю)) Это ВСЕ антирекорды России, если что)) и если взять все матчи проигранные нашими командами со счётом в 4 мяча и более, тут вне конкуренции Спартак с отрывом на 1 месте. Он проигрывал чаще всех. Я занимался этой статистикой, уверен на все сто.
+2
0
+2
Ответ ssspartaquesss
Пишу как хачу
Тогда уж пЕшу.
+2
0
+2
В 4-м туре посмотрим, есть конкурент или нет
+2
0
+2
Ответ dimamak10
Зенит хандрило, проиграли Динамо и Локо в первом круге , Краснодар уверенно шел на первом месте после 18го тура. Зенит кое как выиграл чемпионат, работу над ошибками сделали и думаю как обычно Туров за 5 выиграют чемпионат
Не мудрено, если судья засчитывает Динамо гол из вне игры, за явные нарушения не удаляет игроков Динамо, а за отсутствие нарушения вообще удаляет Барриоса.
+2
-1
+1
Ответ lemming
у них на все одно проверочное слово - "йух".
Йиранек.
+1
0
+1
Ответ фанат спартака с 1967
гегемон перенвства водокачки ,а еврокубках по привычке отлеает от всяких середняков
Я и гляжу у нас Спартак чемпион еврокубковых пять раз ЛЧ,три ЛЕ и два супер кубка,вообще не отлитал ни разу,всех громил
+10
-9
+1
Ответ Николай Николаев
Если Жора сказал, что конкуренции нет, значит она будет!
Она и в прошлом сезоне была, рпл могли выйграть динамо или краснодар
+12
-11
+1
Ответ Светлана Агейкина
А зачем он проиграл ЦСКА на финишной прямой, когда ему надо было Динамо догонять? Силёнки закончились 🤧😂
Да он тал чемпионом только потому, что Динамо само себе в концовке трусливо сдулось...
+1
0
+1
Ответ -ПАВ-
Мы разным подплинтусным Кошицам и Работничкам не проигрывали)) и 1-18 не наш рекорд и 4 по 4 и 0-7 Ливерпулю)) Это ВСЕ антирекорды России, если что)) и если взять все матчи проигранные нашими командами со счётом в 4 мяча и более, тут вне конкуренции Спартак с отрывом на 1 месте. Он проигрывал чаще всех. Я занимался этой статистикой, уверен на все сто.
Спартак и играл чаще всех, и помимо анти-рекордов, были и рекорды и большие победы над топ-клубами
+1
0
+1
Зенит хандрило, проиграли Динамо и Локо в первом круге , Краснодар уверенно шел на первом месте после 18го тура. Зенит кое как выиграл чемпионат, работу над ошибками сделали и думаю как обычно Туров за 5 выиграют чемпионат
+4
-3
+1
Ответ Семен Романов
Я и гляжу у нас Спартак чемпион еврокубковых пять раз ЛЧ,три ЛЕ и два супер кубка,вообще не отлитал ни разу,всех громил
Ну в последнем евро сезоне для России, Спартак вышел с первого место из группы смерти в ЛЕ, и да, громил таки Севилью в ЛЧ
0
0
0
Ответ Юрий Король
Не говори ГОЛ, пока не перепрыгнешь!
Не говори гол, пока не начнут с центра поля !
+1
-1
0
Ответ N23
Ну в последнем евро сезоне для России, Спартак вышел с первого место из группы смерти в ЛЕ, и да, громил таки Севилью в ЛЧ
В том сезоне Спартак выперли из квалификации ЛЧ.
0
0
0
Ответ Игорь Петров_1116204689
Тут даже дело не в составе, а в Юбилее. А понты Клаудиньо и первые 2 игры Глушакова, так себе индикатор.
Да..Глушаков в Химках явно сдал)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий