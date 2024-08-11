«Барса» просит Лангле снизить требования по зарплате, чтобы сделать возможным его уход. Сейчас ему платят более 16 млн евро в год до налогов

«Барселона» просит Клемана Лангле снизить требования по зарплате.

Будущее французского защитника остается под вопросом, он еще не нашел команду на следующий сезон. Как и прошлым летом, в его адрес поступали предложения от арабских клубов, но игрок отклонил оба из них.

На данный момент француз рассматривает несколько предложений, в том числе от « » и « ». В обоих случаях большой проблемой является высокая зарплата игрока, который получает в «Барселоне» чуть более 16 млн евро в год до уплаты налогов за два года до конца контракта.

«Барселона» хочет, чтобы принял решение на следующей неделе, и для этого призывает его снизить свои финансовые требования. В клубе учитывают тот факт, что даже в случае аренды им придется выплачивать игроку часть общего заработка. Так, когда он был арендован «Тоттенхэмом» два года назад, каталонцы платили футболисту половину зарплаты.

Ожидается, что на следующей неделе состоятся встречи, на которых определится будущее защитника.