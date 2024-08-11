«Барса» просит Лангле снизить требования по зарплате, чтобы сделать возможным его уход. Сейчас ему платят более 16 млн евро в год до налогов

Теги Барселона Вильярреал Атлетико Ла Лига возможные трансферы Клеман Лангле деньги Футбол

«Барселона» просит Клемана Лангле снизить требования по зарплате.

Будущее французского защитника остается под вопросом, он еще не нашел команду на следующий сезон. Как и прошлым летом, в его адрес поступали предложения от арабских клубов, но игрок отклонил оба из них.

На данный момент француз рассматривает несколько предложений, в том числе от «Атлетико» и «Вильярреала». В обоих случаях большой проблемой является высокая зарплата игрока, который получает в «Барселоне» чуть более 16 млн евро в год до уплаты налогов за два года до конца контракта.

«Барселона» хочет, чтобы Лангле принял решение на следующей неделе, и для этого призывает его снизить свои финансовые требования. В клубе учитывают тот факт, что даже в случае аренды им придется выплачивать игроку часть общего заработка. Так, когда он был арендован «Тоттенхэмом» два года назад, каталонцы платили футболисту половину зарплаты. 

Ожидается, что на следующей неделе состоятся встречи, на которых определится будущее защитника.

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30 комментариев
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Вот о чем думали, когда такие зп выписывали? вообще непонятно
даже если доходы космос были, это не повод давать космические зарплаты кому попало
+38
-1
+37
Просить игрока снизить личку для того, чтобы его продать?
Это что-то, с чем-то. За гранью бизнеса и прочих человеческих ценностей
+41
-11
+30
Лангле должен выразить твердое, категоричное и бескомпромиссное нет
+18
-6
+12
Невиданная наглость, просить на время снизить зарплату, а потом отказаться от положенного, чтобы тебя выставили на трансфер. Воистину Лапорта настоящий шарлатан.
+12
-4
+8
Это за гранью.Требовать от игрока снизить уровень своей зарплаты
на его новом месте работы
+10
-2
+8
Ответ Сергей Волошин
Уровень его игры не соответствует его зп. Не хочешь снижать ,играй так,что бы соответствовать ей....Его з больше,чем у большинства основы Барсы...Ну и в чем несправедливая просьба???
Его зп результат того, что до этого он пошел на встречу клубу и согласился на время отказаться от части своей зп. Теперь его пытаются кинуть, как уже пытались с другими игроками, которые тоже в трудные времена пошли на встречу.

Была бы это изначальная зп такая просьба не смотрелась бы так нагло, хотя все равно неясно зачем ему на это идти. Может это Барсе надо перестать кидаться деньгами, чтобы потом не портить так свою репутацию
+7
0
+7
Ответ Сергей Волошин
Уровень его игры не соответствует его зп. Не хочешь снижать ,играй так,что бы соответствовать ей....Его з больше,чем у большинства основы Барсы...Ну и в чем несправедливая просьба???
...не справедливая? Прежде всего она за гранью добра и зла:
часть её - это отложенные выплаты лички по просьбе клуба...
+7
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+6
Ответ Гиперактивный осьминог
Вот о чем думали, когда такие зп выписывали? вообще непонятно даже если доходы космос были, это не повод давать космические зарплаты кому попало
Он уходил из Севильи как хороший защитник. Это не просто зп, а зп с отсрочкой. Это наглость от Барсы, сначала просили о переносе, теперь откажись.
Если ты платишь космические деньги, то и другим приходится подымать или подписывать на большие деньги.
+17
-12
+5
Ответ Гиперактивный осьминог
Вот о чем думали, когда такие зп выписывали? вообще непонятно даже если доходы космос были, это не повод давать космические зарплаты кому попало
это нужно спросить у бартомеу..
+6
-2
+4
Ответ Chelsea`s Lev
Просить игрока снизить личку для того, чтобы его продать? Это что-то, с чем-то. За гранью бизнеса и прочих человеческих ценностей
Фанат Челси, говорит "За гранью".
+12
-9
+3
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Очевидный распил, процент с зарплаты получал тот, кто выдавал ее
не распил, а идиотизм
+2
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Емае, 16 лямов..
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Ответ Shumi-jr
Он их и так получает
Как минимум он не хочет переходить в СА, если верить сми, т.е он хочет играть, ну в Барселоне играть он не будет, т.е все же наверное ему придется снизить требования по зп, что бы найти себе клуб
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Ответ Bazilic
Ну и не уедет никуда, в чем смысл?
У него 2 года по контракту с Барсой и 16 мультов в год в придачу. Смысл уходить?)
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Ответ Unknown Forusha
Получать деньги в этом смысл
Он их и так получает
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Ответ Bazilic
Ну и не уедет никуда, в чем смысл?
Получать деньги в этом смысл
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Ответ Гиперактивный осьминог
Вот о чем думали, когда такие зп выписывали? вообще непонятно даже если доходы космос были, это не повод давать космические зарплаты кому попало
Очевидный распил, процент с зарплаты получал тот, кто выдавал ее
+1
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0
Снизить требования по зарплате и немного наклониться.
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Есть обычная практика: 1. Договор с игроком о компенсации за личку до конца контракта, в случае продажи. 2. Находите клуб, который устраивает его личка у них и цена. 3. Платите компенсацию игроку из его продажной цены... и разбежались.
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Как всегда мадридский AS написал которы писал, что у Барсы нет денег на Ольмо. Местные повелись и на это. 0 критического мышления.
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Чтобы купить что-то нужное, надо продать что-то не нужное (с).
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Когда так происходит, то клуб компенсирует игроку разницу в зарплате по сравнению с новой з/п.. Так вроде Ван Биссака уходит. А тут просто просят ужаться в требованиях, ну потому что больше чем клуб и всё такое.
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