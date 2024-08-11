«Барса» просит Лангле снизить требования по зарплате, чтобы сделать возможным его уход. Сейчас ему платят более 16 млн евро в год до налогов
«Барселона» просит Клемана Лангле снизить требования по зарплате.
Будущее французского защитника остается под вопросом, он еще не нашел команду на следующий сезон. Как и прошлым летом, в его адрес поступали предложения от арабских клубов, но игрок отклонил оба из них.
На данный момент француз рассматривает несколько предложений, в том числе от «Атлетико» и «Вильярреала». В обоих случаях большой проблемой является высокая зарплата игрока, который получает в «Барселоне» чуть более 16 млн евро в год до уплаты налогов за два года до конца контракта.
«Барселона» хочет, чтобы Лангле принял решение на следующей неделе, и для этого призывает его снизить свои финансовые требования. В клубе учитывают тот факт, что даже в случае аренды им придется выплачивать игроку часть общего заработка. Так, когда он был арендован «Тоттенхэмом» два года назад, каталонцы платили футболисту половину зарплаты.
Ожидается, что на следующей неделе состоятся встречи, на которых определится будущее защитника.
даже если доходы космос были, это не повод давать космические зарплаты кому попало
Это что-то, с чем-то. За гранью бизнеса и прочих человеческих ценностей
на его новом месте работы
Была бы это изначальная зп такая просьба не смотрелась бы так нагло, хотя все равно неясно зачем ему на это идти. Может это Барсе надо перестать кидаться деньгами, чтобы потом не портить так свою репутацию
часть её - это отложенные выплаты лички по просьбе клуба...
Если ты платишь космические деньги, то и другим приходится подымать или подписывать на большие деньги.