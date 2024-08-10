Мусаев о судействе с ЦСКА: «Нельзя так ошибаться, столько не видеть. Арбитр проигнорировал срыв атаки, это желтая и штрафной. До этого Петрову наступили на ногу – тоже не свистнул»

Мурад Мусаев высказался о судействе в матче с ЦСКА.

«Краснодар» на своем поле обыграл московский клуб (2:1) в 4-м туре Мир . Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с .

– За что вам желтую показали?

– Там был срыв атаки, это желтая и штрафной. Судья проигнорировал, пошел опасный момент.

Ну нельзя так ошибаться. До этого наступили на ногу – тоже даже не свистнул. Там тоже на желтую карточку. Я согласен, что и сыграл жестко в моменте, когда Рошу заменили. Ну там желтая тоже.

Ну нельзя столько не видеть, вот это меня расстраивает. Ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть. Поэтому я был очень недоволен этим эпизодом. Слава богу, что мы выиграли, – сказал главный тренер « » в эфире «Матч Премьер».