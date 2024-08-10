Мусаев о судействе с ЦСКА: «Нельзя так ошибаться, столько не видеть. Арбитр проигнорировал срыв атаки, это желтая и штрафной. До этого Петрову наступили на ногу – тоже не свистнул»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Петров Владимир Москалев Матч ТВ Виллиан да Силва Роша Мурад Мусаев Эдуард Сперцян Футбол

Мурад Мусаев высказался о судействе в матче с ЦСКА.

«Краснодар» на своем поле обыграл московский клуб (2:1) в 4-м туре Мир РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

За что вам желтую показали?

– Там был срыв атаки, это желтая и штрафной. Судья проигнорировал, пошел опасный момент.

Ну нельзя так ошибаться. До этого Петрову наступили на ногу – тоже даже не свистнул. Там тоже на желтую карточку. Я согласен, что и Сперцян сыграл жестко в моменте, когда Рошу заменили. Ну там желтая тоже.

Ну нельзя столько не видеть, вот это меня расстраивает. Ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть. Поэтому я был очень недоволен этим эпизодом. Слава богу, что мы выиграли, – сказал главный тренер «Краснодара» в эфире «Матч Премьер».

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16 комментариев
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Ты лучше за Армяном своим следи, который матч уже своими ногами делает что хочет и уходит без красной
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А то что Сперцян заслужил, но не получил красную карточку ?
А, это другое ...
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Нытье главных тренеров на судейство, да сколько можно. Словно ваши игроки никогда не ошибаются или принимают оптимальные решения. Какое-то вечное нытье в ленте от тренеров.
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Ответ chilingarovyura@icloud.com
Расизм к чему тут быдло московское?
Где здесь расизм можно увидеть, Юра?
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Нельзя быть тренером,если ты не ренер,мураддка.
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А ещё раньше Сперцяна не удалили
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какой же Мусаев великодушный.
>"Ну там желтая тоже."

а что же надо было на красную сделать? из травмата пальнуть?
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Ответ Артем Галкин
Нельзя быть тренером,если ты не ренер,мураддка.
Ну сербского клоуна он обыграл в одни ворота. Краснодар выглядел намного сильнее.
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Ответ Айрат Ситдиков
Нытье главных тренеров на судейство, да сколько можно. Словно ваши игроки никогда не ошибаются или принимают оптимальные решения. Какое-то вечное нытье в ленте от тренеров.
Журналисты сами спросили о его желтой
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«… Я согласен, что и Сперцян сыграл жестко в моменте, когда Рошу заменили. Ну там желтая тоже»

В каком месте она желтая? Удар открытыми шипами выше голеностопа. Того же Рошу в прошлом сезоне в матче против Ахмата за аналогичный фол удалили.

Удаление бесспорное!
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Дело даже не в конкретных моментах, а в том, как так получается, что судьям дают видео со всех возможных ракурсов, а они все равно разобраться не могут
Или этот протокол, что если не красная и не пенальти, нельзя вмешиваться, какому гению это вообще пришло в голову? Почему профессиональный судья на мониторе не может просто сказать в наушник: Это желтая, решение под мою ответственность, 5-10 секунд потратили и все, играют дальше
Или дать командам право один раз за тайм отправлять судью к монитору, как Hawkeye в теннисе
Кучу вариантов как улучшить ВАР можно придумать и опробовать на практике, вместо этого засрали такую хорошую инновацию какой-то идиотской бюрократией
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Что там по прямой ноге Сперцяна в ногу Роши?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А то что Сперцян заслужил, но не получил красную карточку ? А, это другое ...
И все-таки там не красная.
Накладка - да. Стремился сыграть в мяч - да.
Рассечение, потому что у Роши не щитки, а пародия на них.
Да жк и фол, но не Красная!
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Ответ Чемпион Людей
какой же Мусаев великодушный. >"Ну там желтая тоже." а что же надо было на красную сделать? из травмата пальнуть?
Мусаев карточки не раздаёт. К Москалёву обращайся.
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