Мусаев о судействе с ЦСКА: «Нельзя так ошибаться, столько не видеть. Арбитр проигнорировал срыв атаки, это желтая и штрафной. До этого Петрову наступили на ногу – тоже не свистнул»
Мурад Мусаев высказался о судействе в матче с ЦСКА.
«Краснодар» на своем поле обыграл московский клуб (2:1) в 4-м туре Мир РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.
– За что вам желтую показали?
– Там был срыв атаки, это желтая и штрафной. Судья проигнорировал, пошел опасный момент.
Ну нельзя так ошибаться. До этого Петрову наступили на ногу – тоже даже не свистнул. Там тоже на желтую карточку. Я согласен, что и Сперцян сыграл жестко в моменте, когда Рошу заменили. Ну там желтая тоже.
Ну нельзя столько не видеть, вот это меня расстраивает. Ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть. Поэтому я был очень недоволен этим эпизодом. Слава богу, что мы выиграли, – сказал главный тренер «Краснодара» в эфире «Матч Премьер».
А, это другое ...
>"Ну там желтая тоже."
а что же надо было на красную сделать? из травмата пальнуть?
В каком месте она желтая? Удар открытыми шипами выше голеностопа. Того же Рошу в прошлом сезоне в матче против Ахмата за аналогичный фол удалили.
Удаление бесспорное!
Или этот протокол, что если не красная и не пенальти, нельзя вмешиваться, какому гению это вообще пришло в голову? Почему профессиональный судья на мониторе не может просто сказать в наушник: Это желтая, решение под мою ответственность, 5-10 секунд потратили и все, играют дальше
Или дать командам право один раз за тайм отправлять судью к монитору, как Hawkeye в теннисе
Кучу вариантов как улучшить ВАР можно придумать и опробовать на практике, вместо этого засрали такую хорошую инновацию какой-то идиотской бюрократией
Накладка - да. Стремился сыграть в мяч - да.
Рассечение, потому что у Роши не щитки, а пародия на них.
Да жк и фол, но не Красная!