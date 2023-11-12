Черчесов об ауте в матче ЦСКА и «Пари НН»: «Боковой не видит, VAR не видит – он для каких целей? Потом ЭСК говорит, что мяч ушел. Слушай, так я там видел, что он ушел, я такой же VAR смотрю!»

Станислав Черчесов высказал сомнения по поводу работы VAR.

Бывший тренер сборной России прокомментировал эпизод из матча 14-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» (3:2), когда гол нижегородцев был засчитан после ухода мяча в аут.

«Судьи ошибаются везде, это понятно. Но когда в последнем матче ЦСКА играл с «Пари НН», мяч уходит [за пределы поля], и гол засчитывают, VAR не подсказывает…

Потом ЭСК говорит, что мяч ушел. Слушай, так я там видел, что он ушел! VAR для каких целей? Я не могу понять. То, что мы видим, это непонятно. Боковой судья не видит, и VAR не видит этого. Но я же вижу, я же такой же VAR смотрю. ЭСК увидела [что мяч ушел], а VAR не увидел. Ну как?» — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

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