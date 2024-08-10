Семак о судействе с «Динамо»: «Махачкала пострадала от ВАР, и здесь непонятное решение, если от тела мяч отскакивает – пенальти или нет. У Вендела нога была опорная, не знаю, насколько это красная»

Теги Зенит Ян Бобровский Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Вендел Динамо Махачкала Рафаэль Шафеев Футбол

Сергей Семак высказался о судействе в российском чемпионате.

«Зенит» в 4-м туре Мир РПЛ дома обыграл «Динамо» (1:0). 

На 47-й минуте полузащитник «Зенита» в центре поля был сбит хавбеком Хорхе Карраскалем. У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала.

Вендел решил продолжить игру, но почти сразу просигнализировал о необходимости замены. Вместо него вышел Артур Гимараэс.

На 86‑й минуте форвард бело-голубых Муми Нгамале не реализовал 11‑метровый, который был назначен за игру рукой Вильмара Барриоса в штрафной «Зенита». Евгений Латышонок парировал удар.

Не показалось ли вам, что за фол против Вендела судья мог бы достать и красную карточку? Некоторые так действительно считают.

– Комментировать судейство не буду. Не знаю, насколько красная или нет. Сыграл грубо, безусловно. Сзади прыгал. Насколько это тянет или нет, наверное, проблема была в том, что в этот момент у Вендела нога была в опорном положении. Если бы она была не в опорной, возможно, не такая сложность травмы бы была. Но ничего не сделаешь.

По поводу судейства, какие-то моменты всегда будут. И в прошлом сезоне было много вопросов, можно посмотреть по количеству ошибок против нашей команды. В нынешнем сезоне тоже много вопросов и не только по нашему матчу. И Махачкала пострадала от ВАРа. Или сегодняшний момент, когда не смотрели у них ВАР.

Смотрели моментами Махачкалу, опять не поставили пенальти. Здесь тоже непонятное решение, нужно понять, если от груди, от тела мяч отскакивает – что это, пенальти или нет. Если это рука, в любом случае объяснить. Будем смотреть на дальнейшие решения арбитров. Пока даже ВАР не помогает, – сказал главный тренер «Зенита».

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42 комментария
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Это не красная,пенку придумали.Венделу здоровья!
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Пенка на усмотрение, мяч в руку попал, но нужны чёткие критерии, пока же все вилами на воде, тут поставили, там не поставили.
Они есть. И очень четкие. Рикошет от тела в руку в ее естественном положении это не пенальти. На ЧМ все подробно фифа разложил после случая с Кукурельи
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физиономия этого иванова о многом говорит
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Представьте вопли , если бы такой пенальти поставили бы в ворота соперников зенита
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Ответ miluuun
Представьте вопли , если бы такой пенальти поставили бы в ворота соперников зенита
не вопли, а хрюканье скорее)
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+5
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
не плакай
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И вашим, и нашим. Даже докопаться трудно
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Ответ wyts whyts
Ничего не пойму, то Иванов 3 раза прибивал Спартак в Питере (ещё на Петровском), теперь против Зенита назначил пенальти за игру грудью, и кк не дал за грубейшую игру
Если Иванов и прибивал Спартак в Питере аж целых три раза, то только по мнению болельщиков Спартака)
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На ВАРе сидел Турбин, а он удалял Халка за то , что Широков разыграл мяч без свистка, за это был отстранен, до сих пор мстит Зениту.
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Зачем вы понаехали к нам плакать? Дома причины будут, вот там и плачьте.
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Ответ Groznyi2024
Пересмотрел стоп-кадры, там не то что руки не было, там мяч от солнечного сплетения отлетает за лицевую, даже не коснувшись руки.
Третьим глазом пересматривал?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну ок. На точку и поставили.
в этом и проблема, что одни командам ставят (московским), а других душат

все эти "усмотрения" просто легализованный способ реализовать двойные стандарты и через свисток подкручивать нужный результат
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Лишь бы не кресты у Вендела.
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Удивительно, что до сих пор никто вслух не объявил трактовку этого стандартного эпизода: мяч рикошетом от тела защитника попадает в его руку. И?

Семак говорит - давайте подождём, как в других матчах будет
Барриос говорит - нет пенальти.
Николаев в студии говорит - это наказуемая рука, пенальти.
Шалимов в той же студии говорит - нам когда-нибудь объяснят, когда фол, а когда нет?

Вот и я спрашиваю - как на самом деле то? Даже в передаче «Правила игры» тот же Николаев не говорит, что вот на таком-то открытом ресурсе размещены правила игры в последней редакции. И в пункте таком-то написано, что …

Все время звучат неведомые «последние трактовки», которые, похоже, доступны узкому кругу людей. Мы видели, как мяч попал в руку Кукурельи на Евро и пенальти не было. А там все было куда очевиднее, чем в случае с Барриосом. Кстати, где акцентированный повтор, что мяч вообще ему в руку попал? Этого явно не видно. Только догадываться можно. Как же судьи решение принимают?
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Интересно будет посмотреть трактовки и судейство в матче зенит - динамо махачкала....
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Ответ Vastich
Он из веток с тегом "Зенит" в принципе не вылазит, немного даже интересно успевает ли он как-то охватывать ветки с тегом "Спартак", или сказать нам насколько мы ему безразличны ему важнее))
Мне совсем не безразлично, как мое достояние один тип пользует на свои утехи.
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Ответ Vastich
Он из веток с тегом "Зенит" в принципе не вылазит, немного даже интересно успевает ли он как-то охватывать ветки с тегом "Спартак", или сказать нам насколько мы ему безразличны ему важнее))
Да чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А это дитя плачет.
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Ответ Катя СПб
Зачем вы понаехали к нам плакать? Дома причины будут, вот там и плачьте.
Он из веток с тегом "Зенит" в принципе не вылазит, немного даже интересно успевает ли он как-то охватывать ветки с тегом "Спартак", или сказать нам насколько мы ему безразличны ему важнее))
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" Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали"... Умом судейство не понять, хоть на грудь по литру принимать.
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Ничего не пойму, то Иванов 3 раза прибивал Спартак в Питере (ещё на Петровском), теперь против Зенита назначил пенальти за игру грудью, и кк не дал за грубейшую игру
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Ответ Otto Kretschmer
На ВАРе сидел Турбин, а он удалял Халка за то , что Широков разыграл мяч без свистка, за это был отстранен, до сих пор мстит Зениту.
Он до сих пор судит ?
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Ответ Дмитрий9779
Вроде Кукуян на ВАРе был,АВАР Турбин.
Не суть, пендаль придумали Иванов и ВАР. Двойные стандарты работают.
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Интересно , какой ещё такой команде, отменят гол, забитый после нарушения в центре поля? Жду не даждусь) Не зря же Сухого вернули.
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Ответ Typucm1
Напомните, пжлста, с каких времен подкат сзади должен оставаться ненаказуемым..
Жёлтую он получил, что вам ещё надо?
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Ответ Pertinax Gandi
Ну и что, что опорная. Шипами в неё Карасскаль не шёл, стелился, выгребал из под неё мяч носком. Ну выгреб вместе с ногой и то непонятно, что раньше, ногу или мяч. Тут и жёлтая-то с натяжкой. Только разве что за то, что подкат сзади.
Напомните, пжлста, с каких времен подкат сзади должен оставаться ненаказуемым..
+4
-4
0
Ответ Pertinax Gandi
Ну и что, что опорная. Шипами в неё Карасскаль не шёл, стелился, выгребал из под неё мяч носком. Ну выгреб вместе с ногой и то непонятно, что раньше, ногу или мяч. Тут и жёлтая-то с натяжкой. Только разве что за то, что подкат сзади.
Караскаль прыгнул в подкат под опорную ногу двумя ногами, еще и движение сделал как ножницами. Это крайне травмоопасно и может и не железная КК, но как минимум основания для нее.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А в пользу Зенита не ставят и не ставили спорные пенальти? Вот никогда, да?
не ставили
один пробит за прошлый сезон
хватит передергивать тему
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ВАР -он как нуар, там всегда есть голос за кадром.)
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Ответ SMART789
не бывает никакого усмотрения есть правила и они должны быть для всех едины точка
Ну ок. На точку и поставили.
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Ответ Jeksan
Они есть. И очень четкие. Рикошет от тела в руку в ее естественном положении это не пенальти. На ЧМ все подробно фифа разложил после случая с Кукурельи
Какой Кукурелья ещё? Там мяч в руку ему летел, где там рикошет от тела? Руку арбитры посчитали в естественном положении. Хотя по мне - это бредовое решение. Если бы Барриос принимал мяч грудью и мяч срикошетил бы от груди в руку - это не пенальти. Тут он прерывает полёт мяча оставленной рукой, которая увеличивает площадь дела, рикошет от груди тут роли уже не играет, важно положение самой руки. На усмотрение арбитра, так как чётких и однозначных критериев нет. Но говорить, что это выдуманный пенальти - тоже неправильно, основания для назначения есть.
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