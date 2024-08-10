Семак о судействе с «Динамо»: «Махачкала пострадала от ВАР, и здесь непонятное решение, если от тела мяч отскакивает – пенальти или нет. У Вендела нога была опорная, не знаю, насколько это красная»
Сергей Семак высказался о судействе в российском чемпионате.
«Зенит» в 4-м туре Мир РПЛ дома обыграл «Динамо» (1:0).
На 47-й минуте полузащитник «Зенита» в центре поля был сбит хавбеком Хорхе Карраскалем. У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала.
Вендел решил продолжить игру, но почти сразу просигнализировал о необходимости замены. Вместо него вышел Артур Гимараэс.
На 86‑й минуте форвард бело-голубых Муми Нгамале не реализовал 11‑метровый, который был назначен за игру рукой Вильмара Барриоса в штрафной «Зенита». Евгений Латышонок парировал удар.
– Не показалось ли вам, что за фол против Вендела судья мог бы достать и красную карточку? Некоторые так действительно считают.
– Комментировать судейство не буду. Не знаю, насколько красная или нет. Сыграл грубо, безусловно. Сзади прыгал. Насколько это тянет или нет, наверное, проблема была в том, что в этот момент у Вендела нога была в опорном положении. Если бы она была не в опорной, возможно, не такая сложность травмы бы была. Но ничего не сделаешь.
По поводу судейства, какие-то моменты всегда будут. И в прошлом сезоне было много вопросов, можно посмотреть по количеству ошибок против нашей команды. В нынешнем сезоне тоже много вопросов и не только по нашему матчу. И Махачкала пострадала от ВАРа. Или сегодняшний момент, когда не смотрели у них ВАР.
Смотрели моментами Махачкалу, опять не поставили пенальти. Здесь тоже непонятное решение, нужно понять, если от груди, от тела мяч отскакивает – что это, пенальти или нет. Если это рука, в любом случае объяснить. Будем смотреть на дальнейшие решения арбитров. Пока даже ВАР не помогает, – сказал главный тренер «Зенита».
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все эти "усмотрения" просто легализованный способ реализовать двойные стандарты и через свисток подкручивать нужный результат
Семак говорит - давайте подождём, как в других матчах будет
Барриос говорит - нет пенальти.
Николаев в студии говорит - это наказуемая рука, пенальти.
Шалимов в той же студии говорит - нам когда-нибудь объяснят, когда фол, а когда нет?
Вот и я спрашиваю - как на самом деле то? Даже в передаче «Правила игры» тот же Николаев не говорит, что вот на таком-то открытом ресурсе размещены правила игры в последней редакции. И в пункте таком-то написано, что …
Все время звучат неведомые «последние трактовки», которые, похоже, доступны узкому кругу людей. Мы видели, как мяч попал в руку Кукурельи на Евро и пенальти не было. А там все было куда очевиднее, чем в случае с Барриосом. Кстати, где акцентированный повтор, что мяч вообще ему в руку попал? Этого явно не видно. Только догадываться можно. Как же судьи решение принимают?
один пробит за прошлый сезон
хватит передергивать тему