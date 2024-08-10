«Железобетон». Лунев о пенальти в ворота «Зенита»

Андрей Лунев высказался о пенальти в ворота «Зенита».

«Динамо» в матче 4-го тура Мир в гостях проиграло петербуржцам (0:1). забил мяч на 55‑й минуте, замкнув прострел Педро. На 86‑й минуте форвард бело-голубых не реализовал 11‑метровый, который был назначен за игру рукой в штрафной « ». Евгений Латышонок парировал удар.

– По ощущениям – неожиданно было, что Макс [Глушенков] сыграл в подкате. Нужно посмотреть момент. Забили бы мы пенальти – и ничья, доработай там – и победа.

– Что по пенальти в ворота «Зенита»?

– Железобетон, – сказал вратарь «Динамо» «Матч ТВ».

Дуглас о пенальти в матче с «Динамо»: «Не согласен. Если мяч сначала попадает в корпус, потом в руку – это не пенальти. Не знаю, как судья интерпретировал тот момент»