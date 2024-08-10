«Железобетон». Лунев о пенальти в ворота «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Лунев Вильмар Барриос Евгений Латышонок Матч ТВ Муми Нгамале Максим Глушенков Футбол

Андрей Лунев высказался о пенальти в ворота «Зенита».

«Динамо» в матче 4-го тура Мир РПЛ в гостях проиграло петербуржцам (0:1). Максим Глушенков забил мяч на 55‑й минуте, замкнув прострел Педро. На 86‑й минуте форвард бело-голубых Муми Нгамале не реализовал 11‑метровый, который был назначен за игру рукой Вильмара Барриоса в штрафной «Зенита». Евгений Латышонок парировал удар.

– По ощущениям – неожиданно было, что Макс [Глушенков] сыграл в подкате. Нужно посмотреть момент. Забили бы мы пенальти – и ничья, доработай там – и победа.

Что по пенальти в ворота «Зенита»?

– Железобетон, – сказал вратарь «Динамо» «Матч ТВ».

Дуглас о пенальти в матче с «Динамо»: «Не согласен. Если мяч сначала попадает в корпус, потом в руку – это не пенальти. Не знаю, как судья интерпретировал тот момент»

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39 комментариев
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Гипсокартон!
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+66
Луня до сих пор обижен на Зенит ?
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Лунёву конечно через всё поле, за спинами игроков было лучше всех видно. Ага.
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Пожелаем Луневу побольше таких "железобетонных" пенальти в его ворота тогда.
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Ответ Кирилл Захаров
Луня до сих пор обижен на Зенит ?
Так обижен что в ближний пропустил ))))
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Главное не пей в аэропорту и не туши окурки в цветы в бизнес зале в СПб.
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своими глазами видать видел
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Во! Зацепило Луня, обидно от своего бывшего клуба пропустил!😂
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Поставят такое Динамо,так сразу запоет иначе.
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Доработай Зенит в первом тайме ( Караваев и Эракович) и вы про ничью даже бы не заикались .
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"По ощущениям – неожиданно было, что Макс [Глушенков] сыграл в подкате. Нужно посмотреть момент." Т.е. Глушенков, зараза невоспитанная, даже смс не отправил, что бить будет? Куда мир катится.
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+5
Ответ Cst Cap
Лунёву конечно через всё поле, за спинами игроков было лучше всех видно. Ага.
При том, что свой гол проморгал.
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Ну с другой стороны поля виднее....
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Похоже Лунёву от своих ворот было лучше всех видно, раз у него вывод - железобетон!
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Попало в живот и потом в руку, рук Барриос не расставлял. Было маленькое расстояние от бьющего. Это по правилам не пенальти. А, так, согласен, Иванов молодец.
+2
0
+2
Луневу больше не наливать )
+4
-2
+2
Да, таким сочинскую олимпиаду строили )))
+4
-2
+2
Ответ Артем Галкин
Поставят такое Динамо,так сразу запоет иначе.
Пусть В ворота Лунева такие пенальти всегда ставят
+1
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Ответ Ruscello
Лунев всегда отличался умом и сообразительностью - "железобетон". P.S. Напоминает этого мужика из клипа- "Бетономешалка мешает бетон"(из творчества группы "Кувалда")
Группа "Дабл Драйв" называлась)
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Лунтик никогда не отличался интеллектом
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Ответ Даниил Богомазов
Да, по новым трактовкам - это пенальти, что подтвердили уже несколько экспертов по судейству. Не пенальти только для экспердов в комментах спортса, у которых мяч вообще в руку не попал🙈 Хотя там на нескольких повторах видно, что у Барриоса рука дёргается при ударе. Можете сколько угодно минусовать, но, по-моему, Иванов вообще нормально судил, бороться давал, косяков не было
Если мяч по лицу попадёт, то рука тоже дернется. Для тебя это тоже пенальти?
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Шото такое себе...
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Ответ Иван Рыбаков
Гипсокартон!
Не спорьте. Ему из своих ворот виднее.
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О, шепелявый разговорился... Кофелёк, кофелёк, какой кофелёк?..
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Тебе-то лучше всех видно было.
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Я когда вратарём во дворе играл, тоже всегда всегда четко видел , что там в штрафной соперника происходит - пенальти или нет.
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Этому - то, конечно, всё видно было со своей калитки
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а могли бы ушастому Лунтику авоську накидать - железобетон ..
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Всё так, специально или нет, но прервал рукой передачу в штрафную.
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Для тех, кто говорит "железобетон", посмотрим будет ли для всех это железобетонным пенальти?
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