«Железобетон». Лунев о пенальти в ворота «Зенита»
Андрей Лунев высказался о пенальти в ворота «Зенита».
«Динамо» в матче 4-го тура Мир РПЛ в гостях проиграло петербуржцам (0:1). Максим Глушенков забил мяч на 55‑й минуте, замкнув прострел Педро. На 86‑й минуте форвард бело-голубых Муми Нгамале не реализовал 11‑метровый, который был назначен за игру рукой Вильмара Барриоса в штрафной «Зенита». Евгений Латышонок парировал удар.
– По ощущениям – неожиданно было, что Макс [Глушенков] сыграл в подкате. Нужно посмотреть момент. Забили бы мы пенальти – и ничья, доработай там – и победа.
– Что по пенальти в ворота «Зенита»?
– Железобетон, – сказал вратарь «Динамо» «Матч ТВ».
Дуглас о пенальти в матче с «Динамо»: «Не согласен. Если мяч сначала попадает в корпус, потом в руку – это не пенальти. Не знаю, как судья интерпретировал тот момент»