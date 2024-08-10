Тюкавин заявил, что в «Динамо» не объясняли, как закрыть Глушенкова: «Он же не Месси. Не сказал бы, что «Зенит» показывает что-то сверхъестественное. Что они сегодня сделали?»
Константин Тюкавин подчеркнул, что Максим Глушенков – это не Месси.
– Даже не помню, были ли у нас сегодня моменты.
– Способно ли «Динамо» бороться с «Зенитом» вдолгую?
– Впереди еще 26 матчей. Не сказал бы, что они показывают что‑то сверхъестественное. Что они сегодня сделали?
– Сегодня забил Глушенков.
– Молодец, поздравляю его.
– Персонально по нему вам объясняли, как его закрывать?
– Нет, конечно. Он же не Месси, – отметил нападающий «Динамо».
Зенит ничего не сделал.
Ну как минимум пукнуть тебе не дал , как и всей хваленной атаки Лички
Победили например)
Национализмом не страдаю. Если так выражаются ребята со Средней Азии или с Кавказа, для которых русский не родной или просто один из двух главных языков, то это ещё можно понять, но когда Саня Беляков такое пишет - просто до тошноты. И хуже всего, что мало кого это смущает, судя по всему.
Просто печальнейшая картина, абсолютное позорище. Тотальный крах.
Честно, даже удивился в середине 2-го тайма, осознав, что он все время с начала матча проводит на поле.