Тюкавин заявил, что в «Динамо» не объясняли, как закрыть Глушенкова: «Он же не Месси. Не сказал бы, что «Зенит» показывает что-то сверхъестественное. Что они сегодня сделали?»

Константин Тюкавин подчеркнул, что Максим Глушенков – это не Месси.

– Даже не помню, были ли у нас сегодня моменты.

– Способно ли «Динамо» бороться с « » вдолгую?

– Впереди еще 26 матчей. Не сказал бы, что они показывают что‑то сверхъестественное. Что они сегодня сделали?

– Сегодня забил .

– Молодец, поздравляю его.

– Персонально по нему вам объясняли, как его закрывать?

– Нет, конечно. Он же не Месси, – отметил нападающий « ».