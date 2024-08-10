Тюкавин заявил, что в «Динамо» не объясняли, как закрыть Глушенкова: «Он же не Месси. Не сказал бы, что «Зенит» показывает что-то сверхъестественное. Что они сегодня сделали?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Максим Глушенков Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин подчеркнул, что Максим Глушенков – это не Месси.

– Даже не помню, были ли у нас сегодня моменты.

– Способно ли «Динамо» бороться с «Зенитом» вдолгую?

– Впереди еще 26 матчей. Не сказал бы, что они показывают что‑то сверхъестественное. Что они сегодня сделали?

– Сегодня забил Глушенков.

– Молодец, поздравляю его.

– Персонально по нему вам объясняли, как его закрывать?

– Нет, конечно. Он же не Месси, – отметил нападающий «Динамо».

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63 комментария
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Ничего. Выиграли Вас только и всего.
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+61
Действительно, приехали играть тупо от обороны , при этом постоянно на фоле. Приехали не самим выиграть , а Зениту не дать победить. Ни одного момента голевого не создали у ворот Зенита, действительно, чего такого то )))) Все опасные моменты создал Иванов, когда против техничных игроков разрешил постоянно фолить без ЖК, и придумал пенальти . По хорошему, вся оборона Динамо должна была быть на ЖК по совокупности еще в первом тайме …
+51
-16
+35
Даже не помню были ли моменты у нас.
Зенит ничего не сделал.
Ну как минимум пукнуть тебе не дал , как и всей хваленной атаки Лички
+58
-25
+33
Судя по комментам соперников,Зенит вообще ничего не показывает,но всегда выигрывает-парадокс
+33
-5
+28
Что они сегодня сделали?
Победили например)
+24
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+21
Ответ Саня Беляков
Даже не помню были ли моменты у нас. Зенит ничего не сделал. Ну как минимум пукнуть тебе не дал , как и всей хваленной атаки Лички
Атаке
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+17
Один гол в четырёх матчах, и это постоянно пасясь в штрафной соперника – вот это уж точно не Месси. Разве что по самомнению. Зато по количеству штрафов за превышение настоящий чемпион 😎
+20
-4
+16
Ответ sashkan77
Если с грамматикой проблема, то лучше не писать вообще
Вот я ничего не могу с собой поделать, я понимаю, что чрезмерно реагирую, может мне со специалистом эту проблему проработать вообще, не знаю, но меня просто крайне, крайне коробит, что русские люди, Сани Беляковы, пишут вот так ("выиграли вас"), и это - обильно заплюсовано, и наверняка ведь во многом такими же русскими людьми, которых совершенно не отвращает это обезьянье обращение с родным языком.
Национализмом не страдаю. Если так выражаются ребята со Средней Азии или с Кавказа, для которых русский не родной или просто один из двух главных языков, то это ещё можно понять, но когда Саня Беляков такое пишет - просто до тошноты. И хуже всего, что мало кого это смущает, судя по всему.
Просто печальнейшая картина, абсолютное позорище. Тотальный крах.
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+13
Кхмм, что сделал Тюкавин в игре?
Честно, даже удивился в середине 2-го тайма, осознав, что он все время с начала матча проводит на поле.
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Ответ Саня Беляков
Ничего. Выиграли Вас только и всего.
Если с грамматикой проблема, то лучше не писать вообще
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Прихлопнули Динаму, а так в принципе, да, ничего особенного )
+14
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Да ничего не сделали. Просто забили и не пропустили.
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Вот кто реально звезду поймал
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Ответ Егор Борисевич
Атаке
спасибо
+12
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Опять Зенит ничем не удивил.
+10
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Лукаку не удивил
+9
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Что-то Костик разговорился больше, чем показывает на поле в этом сезоне.
+7
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+5
Что сделали? Обыграли костоломов!
+8
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Откуда столько понтов у молодого человека? Много или нет сделали и создали сегодня игроки Зенита, но даже худший из них смотрелся лучше сегодняшнего Тюкавина.
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По сравнению с Тюкавиным, Глушенков это Месси
+7
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Только на 90 минуте вдруг узнал, что Тюкавин играет в матче
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На уровне РПЛ — вполне себе Месси 😎
+9
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Кто-то звезду словил, похоже.
+4
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+3
Ответ ленивый лось
Комментарий скрыт
Динамо с мячом перешло на половину поля Зенита тогда , когда этого захотел Зенит, а именно последние 15 минут матча … это для того, что бы ловить на контратаках Динамо, именно для этого выпустили Мантуана и Изидора, если что ))) потому как Зенит недолидер , Динамо 75 минут играло в автобус с текущими ляжками не хапнуть авоську … ну да ну да
+6
-4
+2
Ответ Pertinax Gandi
А у Зенита прям был град моментов. И прям сидели на наших воротах весь матч. Абсолютно равная игра на три результата. До гола, как говорится. И то чуть ничью не увезли с выезда.
В первом тайме Караваев и Эракович минимум …. У Динамо есть хотя бы пару ударов из вратарской или рядом с ней ?
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Глушенков забил , как ты за весь сезон!
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Ответ валя_стакан
Комментарий скрыт
Валентина, вы снова на стакане?
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Играй лучше,Костя и поменьше звизди
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футбол очень простая игра, забить в чужие и не пропустить в свои.
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"Спецы футбола" в студии матч тв , даже не заметили как Глушенков ложился в подкате и отрабатывал в защите. Предложив лучшим игроком Латышонка) Не умеют скрывать своих обид, даже на публику.
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