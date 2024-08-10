Кукуляк за наступ Ньямси не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Динамо» Махачкала. ВАР не вмешался
В ворота «Локомотива» не назначили пенальти в матче с «Динамо» Махачкала.
Команды проводят игру в рамках четвертого тура Мир РПЛ.
На 67-й минуте защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси шипами задел голеностоп Темиркана Сундукова в штрафной площади.
Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк пообщался с помощниками на ВАР и не отправился к монитору, не назначив пенальти.
Фото: скриншот трансляции
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо» Махачкала.
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