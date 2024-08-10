Кукуляк за наступ Ньямси не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Динамо» Махачкала. ВАР не вмешался

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи видеоповторы Жерзино Ньямси Евгений Кукуляк Динамо Махачкала Темиркан Сундуков Футбол

В ворота «Локомотива» не назначили пенальти в матче с «Динамо» Махачкала.

Команды проводят игру в рамках четвертого тура Мир РПЛ.

На 67-й минуте защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси шипами задел голеностоп Темиркана Сундукова в штрафной площади.

Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк пообщался с помощниками на ВАР и не отправился к монитору, не назначив пенальти.

Фото: скриншот трансляции

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо» Махачкала.

Скандал с судьями в Махачкале – что это было? Разбор Спортса’‘

66 комментариев
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Это 100 % пенальти ... что у нас творится с судейством когда играет Махачкала ?)
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-9
+100
В упор не понимаю, почему это не пенальти. После этого выключил трансляцию, что там смотреть.
+51
-8
+43
я не говорю что Махачкала собирался все сносить ,но второй матч подряд судья ошибается против них
+36
-4
+32
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Бред. Все хотят просто честного и объективного судейства. А откуда команда - абсолютно всё равно.
+25
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+25
Душат в наглую Махачкалу, кто бы как к ним не относился, но это реально уже судейский беспредел, с этим надо что то делать, это не красит наш чемпионат
+18
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+16
Ответ Хамыч
Это 100 % пенальти ... что у нас творится с судейством когда играет Махачкала ?)
Крови же не было...
+18
-2
+16
Ответ Михаил Блинов
Комментарий скрыт
Игра в мяч - не индульгенция. Нельзя через мяч играть с нарушением.
+18
-5
+13
Как болельщик Локо утверждаю это -100% пенальти
+13
-4
+9
Странная ошибка ВАР, должны были оповестить судью о явной ошибке. По крайней мере, на скриншоте все очевидно.
+12
-4
+8
Маленький клуб не жалко..
+11
-4
+7
Для чего там эти клоуны на ВАРе сидят, если не видят очевидного пенальти?
+7
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+6
Ответ Мадина Уйгурова
Почитай комментарии под любым матчем Ахмата
И что? Их как раз и троллят больше за не спортивные вещи. Когда там орут в микрофон или клуб возглавляет пацан. И такие мелкие моменты копятся и копятся. А не за то, что клуб с Кавказа.+ пишут 0,2 и жители соседней страны. Которые оч на них обижены. 😁 Пс. Зенит вон тоже не любит большая часть болел и отправили б их в пердив, они тоже кавказцы? Все должы быть равны перед правилами и законом. А не становиться полит проектами. Тогда и проблем не будет.
+7
-3
+4
Ответ Owen_the_Simple
Игра в мяч - не индульгенция. Нельзя через мяч играть с нарушением.
Наступ не акцентированный. И легковесный. Очевидно же.
+4
0
+4
Ответ Михаил Блинов
Он играет в мяч. Вопрос а потом ему куда ногу убирать, если он ее ставит на землю, но в этом месте нога игрока Махачкалы?
Только что Морозов сыграв в мяч, наступает на ногу сопернику, получает ЖК. Причем игра в мяч тут гораздо более явная. Как объяснишь?
+5
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+4
Динамо Махачкалу решили в каждом матче убивать??? Что за судейский беспредел???
+4
0
+4
как будто правила поменялись, не ставят 100% пенальти, а то ставят пенальти из не откуда, есть вар теперь это не случайные ошибки
+5
-1
+4
Да, тут пенальти должны были ставить.
+4
-1
+3
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Я если честно, не очень к кавказцам в целом) , но вылета вашим командам по беспредел у не желаю, всё должно решаться в честной борьбе
+4
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+3
100%-ный пенальти.
Махачкалу судят по каким то другим правилам ?
Или это другое?
+4
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+3
Я не понимаю,как такое возможно. И больше не понимаю,когда пишут,что это нормально
+4
-1
+3
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Я не хочу. Почему вы говорите за всех?
+5
-3
+2
Ответ trashbox
О, набежало "болельщиков" Махачкалы, бгг. Алё, за пинок Воробьёву по руке шипами, например, жёлтая где ? Даже фола не поставили. За удар Баринова в колено, за снос Самошникова в штрафной (та же история - сначала в мяч, потом в ногу) ? Или у вас спартаковское и зенитовское зрение включилось ? Бгг
не сравнивай стыков и пенальти, уже 3 тур ключевых моментах Судья уничтожает Динамо
+3
-1
+2
Теперь Динамо по умолчанию в немилости судейского корпуса, нефиг было кипеж поднимать после Пари НН, против буков переть глупо и бессмысленно
+1
0
+1
считаю пока судей не начнут штрафовать на ползарплаты такие моменты будут продолжаться
+2
-1
+1
Ответ Phantomm
я не говорю что Махачкала собирался все сносить ,но второй матч подряд судья ошибается против них
Я представил себе , как болельщики Динамо после матча ищут судей в турбине самолета !
+1
0
+1
Ответ schwein
В упор не понимаю, почему это не пенальти. После этого выключил трансляцию, что там смотреть.
Это вообще-то про всю РПЛ, особенно после начала войны.
+3
-2
+1
Ответ schwein
Наступ не акцентированный. И легковесный. Очевидно же.
Это называется безрассудная игра. Никакой игрой в мяч такие действия не оправдываются
+2
-1
+1
Ответ Михаил Блинов
Он играет в мяч. Вопрос а потом ему куда ногу убирать, если он ее ставит на землю, но в этом месте нога игрока Махачкалы?
Я повторюсь: игра в мяч не является индульгенцией. Всё зависит от того как игрок идёт в борьбу за мяч. Если два игрока с разных сторон пытаются пнуть мяч и ударяются ногами, то это одно, а если кто-то пинает мяч на уровне чужой головы и попадает в голову или втыкается сверху в мяч шипами и влетает в чужой голеностоп, то это другое(в ортодоксальном смысле). Нельзя безрассудно идти в борьбу за мяч, вне зависимости от исхода борьбы за мяч.
+3
-2
+1
Ответ trashbox
О, набежало "болельщиков" Махачкалы, бгг. Алё, за пинок Воробьёву по руке шипами, например, жёлтая где ? Даже фола не поставили. За удар Баринова в колено, за снос Самошникова в штрафной (та же история - сначала в мяч, потом в ногу) ? Или у вас спартаковское и зенитовское зрение включилось ? Бгг
при чем тут болелы динамо))тут судью помогли локо.
+3
-2
+1
Я,конечно все понимаю,но Махачкалу приговорили со старта?
+2
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