Кукуляк за наступ Ньямси не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Динамо» Махачкала. ВАР не вмешался

В ворота «Локомотива» не назначили пенальти в матче с «Динамо» Махачкала.

Команды проводят игру в рамках четвертого тура Мир .

На 67-й минуте защитник « » шипами задел голеностоп Темиркана Сундукова в штрафной площади.

Главный арбитр встречи пообщался с помощниками на ВАР и не отправился к монитору, не назначив пенальти.

Фото: скриншот трансляции

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – « » Махачкала.

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