Личка о Нгамале в игре с «Зенитом»: «Мог бить в касание, забивать, но захотел сыграть красивее. Должно быть уважение к работе, к своей команде»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Муми Нгамале Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Марцел Личка недоволен действиями Муми Нгамале в игре с «Зенитом».

«Зенит» контролировал мяч в большей части времени. Но у нас были неплохие выходы. Я не могу сказать, что они полностью контролировали игру.

У нас есть мастеровитые игроки. Мы катали мяч, но боялись заходить в открытые зоны. Били издали. Но считаю все равно, что сыграли хорошую и дисциплинированную игру. Ребята старались играть активнее.

Муми мог бить в касание, забивать гол. Но он захотел сыграть красивее. И под конец могли забить второй.

Считаю, что должно быть уважение к работе, к своей команде. Но он не попал в створ. Это неуважение к труду и команде», – сказал главный тренер «Динамо».

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34 комментария
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> И под конец могли забить второй
Я пропустил что ли... а первый когда забили? 🤔
+40
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+39
Скажите спасибо Нгамале, что удержал вас в чемпионской гонке до последнего тура в прошлом сезоне. Тем удивительнее от Лички такое слышать, нервишки начались.
+33
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+28
Ответ DonaldBrashear 2.0
и в чем "развал"? Выйти и сказать правду прессе, это свидетельство развала?
Такие вещи решаются внутри команды, не выносят на публику
+28
-7
+21
Ответ StiGMaT
> И под конец могли забить второй Я пропустил что ли... а первый когда забили? 🤔
чуть раньше второго. и примерно так же.
+12
0
+12
Как здорово! Похоже дно разваливается. Сначала Тюкавин, потом Личка
+41
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+10
Тюкавин и Личка друг друга стоят. Взяли и своего сокомандника на пару с дерьмом смешали. Не быть этому клубу чемпионом никогда 😎
+16
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+8
Ответ DonaldBrashear 2.0
Вот да, больше всего бесит эта тупая расслабленность игроков, когда надо решать. Пижонство. Почему-то больше всего этим именно чернокожие футболисты страдают. Нгамеле жутко подвел команду, лишил ее ничью, как минимум, рад, что и Тюкавин и Личка правду сказали в СМИ. Люблю, когда люди честны.
А Тюкавина было видно сегодня на поле?
+11
-4
+7
Блин, в такой ситуации гнать на своего игрока - это уж слишком. Тренер-то поплыл.
+11
-4
+7
Вот да, больше всего бесит эта тупая расслабленность игроков, когда надо решать. Пижонство.

Почему-то больше всего этим именно чернокожие футболисты страдают.

Нгамеле жутко подвел команду, лишил ее ничью, как минимум, рад, что и Тюкавин и Личка правду сказали в СМИ. Люблю, когда люди честны.
+9
-6
+3
Топят Муми , такое ощущение что он больше не нужен команде
+5
-2
+3
Ответ shamshor
Как здорово! Похоже дно разваливается. Сначала Тюкавин, потом Личка
и в чем "развал"? Выйти и сказать правду прессе, это свидетельство развала?
+11
-8
+3
Тюкавин с Личкой на Нгамалё всех собак спустили.
+3
-1
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Сказать правду - это называется "смешать с дерьмом"?
Если есть претензии, они решаются в раздевалке. Нормальные команды такую «правду» не выносят в СМИ
+5
-3
+2
Ответ shamshor
Такие вещи решаются внутри команды, не выносят на публику
Дно)) ты из себя то что представляешь?
+3
-1
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Походу началась травля Нгамале, чувак на банке будет
+3
-1
+2
А вы в прошлом сезоне лищуку такое почему не говорили,господин Личка?
+2
0
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Сказать правду - это называется "смешать с дерьмом"?
Правду надо говорить в лицо и не при журналистах 😎
+3
-2
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
Вот да, больше всего бесит эта тупая расслабленность игроков, когда надо решать. Пижонство. Почему-то больше всего этим именно чернокожие футболисты страдают. Нгамеле жутко подвел команду, лишил ее ничью, как минимум, рад, что и Тюкавин и Личка правду сказали в СМИ. Люблю, когда люди честны.
Какой милый расизм))
+3
-2
+1
С учётом того что там Тюкавин заявил, какое то ощущение что команда слегка поплыла.
+6
-5
+1
поплыл
+2
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Пруха ушла, судьи не спасли и чешский физрук поплыл )
+4
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Обидно конечно, но оптимизм есть. С такой игрой вылететь вроде не должны.
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Ответ StiGMaT
> И под конец могли забить второй Я пропустил что ли... а первый когда забили? 🤔
Первый могли забить в начале
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Ответ StiGMaT
> И под конец могли забить второй Я пропустил что ли... а первый когда забили? 🤔
Так динамики выиграли? Если Личку я правильно понял?
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Ответ lovec23
Топят Муми , такое ощущение что он больше не нужен команде
Да нормально все. Тут истерички набежали. Нгомале в том году провел шикарную концовку и слишком "поверил в себя". Решил что он может делать все что захочет. Видимо в команде не смогли его отрезветь. Решили немного прополоскать прилюдно. Такие вещи тоже работают.
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Ответ CoMoBo3
Тюкавин и Личка друг друга стоят. Взяли и своего сокомандника на пару с дерьмом смешали. Не быть этому клубу чемпионом никогда 😎
ИМХО был лучшим у Динамо на поле. Остальные - серая масса. Ну Ласкальт тоже был эпизодами заметен
0
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Ответ shamshor
Если есть претензии, они решаются в раздевалке. Нормальные команды такую «правду» не выносят в СМИ
а потом вы читаете однотипные интервью про "старались-боролись" и сами же от них плюётесь
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поплыл чешский пивозавр
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Как же с такой оценкой Муми был допущен к пробитию пенальти? Нонсенс от Лички...
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Тоже самое можно сказать и про Иванова
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