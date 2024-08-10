Личка о Нгамале в игре с «Зенитом»: «Мог бить в касание, забивать, но захотел сыграть красивее. Должно быть уважение к работе, к своей команде»
Марцел Личка недоволен действиями Муми Нгамале в игре с «Зенитом».
«Зенит» контролировал мяч в большей части времени. Но у нас были неплохие выходы. Я не могу сказать, что они полностью контролировали игру.
У нас есть мастеровитые игроки. Мы катали мяч, но боялись заходить в открытые зоны. Били издали. Но считаю все равно, что сыграли хорошую и дисциплинированную игру. Ребята старались играть активнее.
Муми мог бить в касание, забивать гол. Но он захотел сыграть красивее. И под конец могли забить второй.
Считаю, что должно быть уважение к работе, к своей команде. Но он не попал в створ. Это неуважение к труду и команде», – сказал главный тренер «Динамо».
Я пропустил что ли... а первый когда забили? 🤔
Почему-то больше всего этим именно чернокожие футболисты страдают.
Нгамеле жутко подвел команду, лишил ее ничью, как минимум, рад, что и Тюкавин и Личка правду сказали в СМИ. Люблю, когда люди честны.