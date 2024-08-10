Личка о Нгамале в игре с «Зенитом»: «Мог бить в касание, забивать, но захотел сыграть красивее. Должно быть уважение к работе, к своей команде»

Марцел Личка недоволен действиями Муми Нгамале в игре с «Зенитом».

« » контролировал мяч в большей части времени. Но у нас были неплохие выходы. Я не могу сказать, что они полностью контролировали игру.

У нас есть мастеровитые игроки. Мы катали мяч, но боялись заходить в открытые зоны. Били издали. Но считаю все равно, что сыграли хорошую и дисциплинированную игру. Ребята старались играть активнее.

мог бить в касание, забивать гол. Но он захотел сыграть красивее. И под конец могли забить второй.

Считаю, что должно быть уважение к работе, к своей команде. Но он не попал в створ. Это неуважение к труду и команде», – сказал главный тренер « ».