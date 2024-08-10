«Спартак» был готов дать 16 млн евро за Уэсли, но «Коринтианс» счел сумму маленькой. Вингер рассматривает переход в РПЛ, но приоритет – европейские топ-лиги (Trivela)

«Спартак» пытался прибрести Уэсли из «Коринтианса» за 16 млн евро.

Российский клуб обсуждал покупку 19-летнего вингера за 16 миллионов евро, но в бразильской команде эту сумму сочли маленькой. Поэтому на данный момент ситуация не дошла до официального предложения, сообщает Trivela.

Отмечается, что « » готов начать переговоры от суммы в размере 20 миллионов евро.

Кроме того, окружение бразильца отдает предпочтение скорее переходу в другие страны, нежели в Россию, хотя вариант перехода в РПЛ рассматривается. К полузащитнику проявили интерес команды из Германии, Англии и Италии.

В 2024 году провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил два гола.