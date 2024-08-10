«Спартак» был готов дать 16 млн евро за Уэсли, но «Коринтианс» счел сумму маленькой. Вингер рассматривает переход в РПЛ, но приоритет – европейские топ-лиги (Trivela)

Теги Спартак Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Уэсли Гассова Футбол

«Спартак» пытался прибрести Уэсли из «Коринтианса» за 16 млн евро.

Российский клуб обсуждал покупку 19-летнего вингера за 16 миллионов евро, но в бразильской команде эту сумму сочли маленькой. Поэтому на данный момент ситуация не дошла до официального предложения, сообщает Trivela.

Отмечается, что «Коринтианс» готов начать переговоры от суммы в размере 20 миллионов евро.

Кроме того, окружение бразильца отдает предпочтение скорее переходу в другие страны, нежели в Россию, хотя вариант перехода в РПЛ рассматривается. К полузащитнику проявили интерес команды из Германии, Англии и Италии.

В 2024 году Уэсли провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил два гола.

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54 комментария
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Знатно пошутил болельщик цыганской команды)
+46
-7
+39
Ответ JENNINGS
2 гола в 21 матче в Бразилии - и они хотят за него 20+ млн евро?
Винисиус 4 гола было всего в чемпионате когда реал дал 45
+25
-1
+24
луан тоже думал
+17
-1
+16
2 гола в 21 матче в Бразилии - и они хотят за него 20+ млн евро?
+13
-5
+8
Все более ии менее явные трнасферы можно обсуждать после 30 августа,когда в Европе закроется трансферное окно, и все эти басни про переход в ТОП лиги Европы прекратятся, и все станут сговорчивее.
+9
-3
+6
Ответ Amalfitano
Спартак, Не гневи богов. Купили Барко который вписался как влитой вот и радуйтесь. Зимой попытаетесь купить еще кого-то сопоставимого по классу. Сейчас главное стабилизировать игру и купить опорника-бульдога. Лучше такого искать среди африканских игроков. Возможно в Лиге 2 или в командах второй половины турнирной таблицы Лиги 1.
барко сейчас играет,завтра перестанет,чел на эмоциях,новая команда,страна,чемпионат,нужно смотреть на дистанции,за 2 матча так его оценивать,глупо
+7
-1
+6
Ответ Evgen_Hazard
Бразильцы чутка попутали берега, их древесина кроме зенита за такие деньги никому не нужна
Ну и замечательно. Зенит продолжит разрывать РПЛ этой древесиной, а мы такие важные и принципиальные просто посмотрим.
+7
-1
+6
Бразильцы чутка попутали берега, их древесина кроме зенита за такие деньги никому не нужна
+18
-14
+4
Спартак, Не гневи богов. Купили Барко который вписался как влитой вот и радуйтесь. Зимой попытаетесь купить еще кого-то сопоставимого по классу. Сейчас главное стабилизировать игру и купить опорника-бульдога. Лучше такого искать среди африканских игроков. Возможно в Лиге 2 или в командах второй половины турнирной таблицы Лиги 1.
+4
-1
+3
Ответ JENNINGS
2 гола в 21 матче в Бразилии - и они хотят за него 20+ млн евро?
Первый круг закончил с большим отрывом по обводкам
+3
0
+3
Ответ Amalfitano
Спартак, Не гневи богов. Купили Барко который вписался как влитой вот и радуйтесь. Зимой попытаетесь купить еще кого-то сопоставимого по классу. Сейчас главное стабилизировать игру и купить опорника-бульдога. Лучше такого искать среди африканских игроков. Возможно в Лиге 2 или в командах второй половины турнирной таблицы Лиги 1.
Стопроцентно! Игра с Барко, такой несколько лет не было. Как вспомню прошлогодние НН и Факел.. Оставьте всё как есть, дайте людям поработать)))
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Ответ Чего уж там
Да, а там по какой-то причине не срастется и спешно в последний день возьмут любое бревно ценой 3 ляма (за 7-8 лямов), потому что кого-то же надо! И потом будут 3 года с ним возиться, потому что толку нет, зп жрет, продать некому, либо за те же 3 ляма (что зашкварно)! Вот так цикл и рождается из года в год) нужны люди, которые делают разницу, а не уровня наших игроков, тогда и будет результат, а не муки на поле и тыканье в 11 игроков защиты без единой мысли и возможности забить гол. Такие игроки стоят дорого, так что тут либо тратить на одного, но хорошего, либо на эти деньги купить овоську посредственных игроков и возиться с ними на 5 месте, что и происходит. Когда руководство дойдет головой до этой мысли, тогда и будет борьба за 1 место.
Не спорю.НЕ понимаю зачем взяли Маркиньос за 5 млн из лиги ниже уровня РПЛ,который не сильнее Зиньковского+легионер.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Чётаржу. Некоторые ведутся же. Знатно потроллил. =)
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Ответ Spartakus1984
НУ так не тратьте и мы не будем.Будем все в рваных условиях.
Вы третье окно к ряду тратите больше
Без продаж зарубеж
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Ответ Александр Романков
Этот вопрос можно задать Сычеву, который всех разрывал играя в Романцевском Спартаке.
Да,5 голов Сычев свои забил.
+2
-1
+1
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
По сравнению с тратами нашего зенита это мелочь
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-4
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Ответ Alex DeLarge
Комментарий удален модератором
ты бы хоть реальной покупки дождался, прежде чем паясничать. спартаку каждый день кого-то сватают, и что характерно - все знают сколько он предлагал, сколько от него просили. а по факту часть инфы потом опровергают, другая сама собой забывается. ну и да, как бы вы не старались сей факт игнорировать, лукойл все-таки частная контора, а траты газпрома определяет его владелец - государство. по сути зенит государство за гос счет финансирует. отсюда весь базар про пенсии. но зенит увы тут не одинок, у нас большинство команд в той или иной мере - бюджетники.
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По гол+пас очень слабо для вингера
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Ответ adekvat11
По гол+пас очень слабо для вингера
А сколько должно быть в 19 лет?
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Дайте за него 25. Потом за 50 продадите.
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Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
А зачем тогда Зиньковский?Можно было взять хорошего иностранца а Зина на подмене,тем более у него паспорт.Да и с Мединой который тоже слева чатсо выходил,не понятно что теперь делать.
Ну можно погадать в принципе.
Они могут справа играть, хотя вчера ради интереса глянул стату Зины справа, там вообще забей) Так что может и продадут, если найдется кто оплатит банкет, иначе участь его не завидна.
Медина изначально правый (из +-200 матчей слева 20+ всего), так что вернется на свою позицию, так же в центре может играть. Либо его продадут, если получится.
На самом деле расклад норм, если купят опорника хорошего и защитника еще потом. Слева будет 2 иностранца в защите, 2 в атаке, справа в защите 2 русских - 1 стабильное место для лимита, плюс воротчик, плюс в центре Литвинов, Пруцев и тд. Так что левый вингер, опорник и левый защитник - выбор таких приоритетов понятен.
Еще бы заменить Медину на топа справа, а Бонгонда тогда на подмене))) Но надо сначала найти куда пристроить этих, плюс все же за 1 окно столько покупок не будет, как бы не хотелось. Если будет вингер и опорник, то это уже прекрасно для Спартака.
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Ответ Чего уж там
Я так понял хотят взять туда топа, а это его подмена будет чуть похуже. Иностранец + иностранец на одну позицию. Плюс все-таки бывают не дорогие игроки, у которых уровень достаточно не плох и стоят они не дорого. Тут на доверии тренеру, типа он его знает.
А зачем тогда Зиньковский?Можно было взять хорошего иностранца а Зина на подмене,тем более у него паспорт.Да и с Мединой который тоже слева чатсо выходил,не понятно что теперь делать.
0
0
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Ответ Spartakus1984
Не спорю.НЕ понимаю зачем взяли Маркиньос за 5 млн из лиги ниже уровня РПЛ,который не сильнее Зиньковского+легионер.
Я так понял хотят взять туда топа, а это его подмена будет чуть похуже. Иностранец + иностранец на одну позицию. Плюс все-таки бывают не дорогие игроки, у которых уровень достаточно не плох и стоят они не дорого. Тут на доверии тренеру, типа он его знает.
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Если ты стоишь 20 , то явно больше.
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Ответ Spartakus1984
Все более ии менее явные трнасферы можно обсуждать после 30 августа,когда в Европе закроется трансферное окно, и все эти басни про переход в ТОП лиги Европы прекратятся, и все станут сговорчивее.
Да, а там по какой-то причине не срастется и спешно в последний день возьмут любое бревно ценой 3 ляма (за 7-8 лямов), потому что кого-то же надо! И потом будут 3 года с ним возиться, потому что толку нет, зп жрет, продать некому, либо за те же 3 ляма (что зашкварно)!
Вот так цикл и рождается из года в год) нужны люди, которые делают разницу, а не уровня наших игроков, тогда и будет результат, а не муки на поле и тыканье в 11 игроков защиты без единой мысли и возможности забить гол. Такие игроки стоят дорого, так что тут либо тратить на одного, но хорошего, либо на эти деньги купить овоську посредственных игроков и возиться с ними на 5 месте, что и происходит. Когда руководство дойдет головой до этой мысли, тогда и будет борьба за 1 место.
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К таким трансферам надо подходить осторожно. Кот в мешке
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Ответ SMART789
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Комментарий удален модератором
Ответ gukmamop
Его даже Челси не хочет, о чем речь. Пусть дальше по голу в 10 игр забивает.
Челси еще не знает , что его продают
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Ответ SMART789
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Обратитесь с подобным заявлением в газпром.
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