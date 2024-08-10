«Спартак» был готов дать 16 млн евро за Уэсли, но «Коринтианс» счел сумму маленькой. Вингер рассматривает переход в РПЛ, но приоритет – европейские топ-лиги (Trivela)
«Спартак» пытался прибрести Уэсли из «Коринтианса» за 16 млн евро.
Российский клуб обсуждал покупку 19-летнего вингера за 16 миллионов евро, но в бразильской команде эту сумму сочли маленькой. Поэтому на данный момент ситуация не дошла до официального предложения, сообщает Trivela.
Отмечается, что «Коринтианс» готов начать переговоры от суммы в размере 20 миллионов евро.
Кроме того, окружение бразильца отдает предпочтение скорее переходу в другие страны, нежели в Россию, хотя вариант перехода в РПЛ рассматривается. К полузащитнику проявили интерес команды из Германии, Англии и Италии.
В 2024 году Уэсли провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил два гола.
Без продаж зарубеж
Они могут справа играть, хотя вчера ради интереса глянул стату Зины справа, там вообще забей) Так что может и продадут, если найдется кто оплатит банкет, иначе участь его не завидна.
Медина изначально правый (из +-200 матчей слева 20+ всего), так что вернется на свою позицию, так же в центре может играть. Либо его продадут, если получится.
На самом деле расклад норм, если купят опорника хорошего и защитника еще потом. Слева будет 2 иностранца в защите, 2 в атаке, справа в защите 2 русских - 1 стабильное место для лимита, плюс воротчик, плюс в центре Литвинов, Пруцев и тд. Так что левый вингер, опорник и левый защитник - выбор таких приоритетов понятен.
Еще бы заменить Медину на топа справа, а Бонгонда тогда на подмене))) Но надо сначала найти куда пристроить этих, плюс все же за 1 окно столько покупок не будет, как бы не хотелось. Если будет вингер и опорник, то это уже прекрасно для Спартака.
Вот так цикл и рождается из года в год) нужны люди, которые делают разницу, а не уровня наших игроков, тогда и будет результат, а не муки на поле и тыканье в 11 игроков защиты без единой мысли и возможности забить гол. Такие игроки стоят дорого, так что тут либо тратить на одного, но хорошего, либо на эти деньги купить овоську посредственных игроков и возиться с ними на 5 месте, что и происходит. Когда руководство дойдет головой до этой мысли, тогда и будет борьба за 1 место.