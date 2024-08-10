Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Наньтун Чжиюнь», смотрите в прямом эфире на Спортсе
«Шанхай Шеньхуа» принимает «Наньтун Чжиюнь» в 22-м туре чемпионата Китая.
Прямую трансляцию смотрите на Спортсе, комментаторы – Вадим Лукомский и Артем Терентьев.
После 22 матчей команда Леонида Слуцкого занимает 2-е место, отставая на 8 очков от «Шанхай Порта», у которого на игру больше.
Чемпионат Китая
22-й тур
- Дата проведения
- 10 августа, 15:00
- Голы:
- 1:0 – 17 Амаду, 2:0 – 33, пенальти Андре Луис.
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Шанхай Шеньхуа –
Бао Ясюн, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Ян Цзэсян, Сюй Хаоян, Амаду, Жоау Карлуш, У Си, Гао Тяньи, Малеле (Фернандиньо, 27), Андре Луис.
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Наньтун Чжиюнь –
Ли Хуаян, Ван Цзе, Вэй Лай, Каллон, Годинес, Ян Минъян, Лю Вэй, Цао Кан, Лян Шаовэнь, Сун Хаоюй, Цзи Шэнпань.
- Предупреждение:
- Каллон (20).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.