Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Наньтун Чжиюнь», смотрите в прямом эфире на Спортсе

Теги Леонид Слуцкий результаты высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Наньтун Чжиюнь Футбол

«Шанхай Шеньхуа» принимает «Наньтун Чжиюнь» в 22-м туре чемпионата Китая.

Прямую трансляцию смотрите на Спортсе, комментаторы – Вадим Лукомский и Артем Терентьев.


После 22 матчей команда Леонида Слуцкого занимает 2-е место, отставая на 8 очков от «Шанхай Порта», у которого на игру больше.

Чемпионат Китая

22-й тур

Шанхай Шеньхуа – Наньтун Чжиюнь 2:0 (первый тайм)
Дата проведения
10 августа, 15:00
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Амаду, 2:0 – 33, пенальти Андре Луис.
Шанхай ШеньхуаБао Ясюн, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Ян Цзэсян, Сюй Хаоян, Амаду, Жоау Карлуш, У Си, Гао Тяньи, Малеле (Фернандиньо, 27), Андре Луис.
Наньтун ЧжиюньЛи Хуаян, Ван Цзе, Вэй Лай, Каллон, Годинес, Ян Минъян, Лю Вэй, Цао Кан, Лян Шаовэнь, Сун Хаоюй, Цзи Шэнпань.
Предупреждение:
Каллон (20).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

4 комментария
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За Шанхай 🙏🙏🙏
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За Шанхай за Лёню 🤘🤘🤘
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Ответ Александр Кудрявцев
За Шанхай 🙏🙏🙏
С детства!
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Ответ Alexander 1977
За Шанхай за Лёню 🤘🤘🤘
Ну он так-то споткнулся что-ли в какой-то игре ибо отставание от Шанхай Порта увеличилось уж до 8- ми очков?
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