Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Наньтун Чжиюнь», смотрите в прямом эфире на Спортсе

«Шанхай Шеньхуа» принимает «Наньтун Чжиюнь» в 22-м туре чемпионата Китая.

Прямую трансляцию смотрите на Спортсе, комментаторы – Вадим Лукомский и Артем Терентьев.



После 22 матчей команда Леонида Слуцкого занимает 2-е место, отставая на 8 очков от «Шанхай Порта», у которого на игру больше.

Чемпионат Китая

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая