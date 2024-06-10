Клуб РПЛ предложил 25 млн евро за нападающего «Фламенго» Педро

Теги Спартак ЦСКА Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Педро Абреу деньги Футбол

Один из клубов РПЛ предложил 25 млн евро за нападающего «Фламенго» Педро.

Об этом сообщает Oh Meu Mengão.

Осенью 2023 года агент футболиста Даниэль Нассиф рассказывал о том, что в услугах бразильца заинтересованы «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Перед этим утверждалось, что «Зенит» предложит 25 млн евро за форварда.

Педро Абреу выступает за «Фламенго» с 2020 года. Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

45 комментариев
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Кто же это может быть?!
+50
-3
+47
Ответ GranHombre
Кто же это может быть?!
Факел конечно же, кто ещё?
+38
-1
+37
зенит - команда педров
+40
-12
+28
Будете открывать букву или назовете все слово сразу ?
+16
-2
+14
секрет Полишинеля))
+11
-2
+9
Педро Педро Педро Педро пэ …. Как в песне прям ! Скоро будет двое а там глядишь еще возьмут )
+8
-3
+5
Голосом Людвига Аристарховича: "Ай яй яй а кто это сделал?"
+7
-2
+5
Ответ Wiley Fox
А Краснодар с каким финансированием, по-твоему?
краснодар - частный клуб.
+6
-2
+4
Ответ luu
Факел конечно же, кто ещё?
А почему не Акрон?
+4
0
+4
Неплохо Факел задумал усилиться!
+4
-1
+3
Ответ Mohnatiy
...голосом Калягина)
И никак иначе
+3
-1
+2
Ответ Михаил Опякин
За Дона Педро!
...голосом Калягина)
+3
-1
+2
За Дона Педро!
+3
-1
+2
А с другой стороны,мало ли в Бразилии Педров?
+1
0
+1
Может на Фукса обменять? Олимпийский чемпион, как никак!
+1
0
+1
https://www.meme-arsenal.com/memes/85feae949bf09db51ff087620c24ad73.jpg
+1
0
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Можно ещё локомотивского Педро вернуть из аренды и будет РПЛ - Российская Педро Лига.
0
0
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Если это клуб с гос/газ финансированием, то это аморально в нынешних условиях. Если Краснодар, например, то почему нет?...
+5
-5
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Зениту нужна вторая сборная Бразилии
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Ответ Romano1985
Педро Педро Педро Педро пэ …. Как в песне прям ! Скоро будет двое а там глядишь еще возьмут )
Ехал Педро через Педро,
Видит Педро - Педро Педро,
Сунул Педро в Педро Педро -
Педро Педро Педро Педро.
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Ответ GranHombre
Кто же это может быть?!
Танос
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Акрон?
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Такой банкет обычно заказывает клуб где спонсор реализовывает мечты
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VOTE FOR PEDRO
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Мы точно с этими людьми в одном государстве живем? Одни платят 25 млн боазильскому футболисту, а другие на дроны собирают в ТГ каналах
Надеюсь что утка
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Это Химки. Они решили не подписывать Дзюбу, а купить за 25 млн евро Педро.
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Педро российского футбола
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Семак на тренировке: Педро Педро Педро, Педро-Пе!
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Наверное Факел или Акрон.
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Уже в Зенит не актуально, Йолович как свободный агент предпочтительней, тем более что и возраст одинаковый, без дальнейшего европейского будущего.
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