Клуб РПЛ предложил 25 млн евро за нападающего «Фламенго» Педро

Один из клубов РПЛ предложил 25 млн евро за нападающего «Фламенго» Педро.

Об этом сообщает Oh Meu Mengão.

Осенью 2023 года агент футболиста Даниэль Нассиф рассказывал о том, что в услугах бразильца заинтересованы « », «Зенит» и . Перед этим утверждалось, что « » предложит 25 млн евро за форварда.

выступает за « » с 2020 года. Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.