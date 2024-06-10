Клуб РПЛ предложил 25 млн евро за нападающего «Фламенго» Педро
Один из клубов РПЛ предложил 25 млн евро за нападающего «Фламенго» Педро.
Об этом сообщает Oh Meu Mengão.
Осенью 2023 года агент футболиста Даниэль Нассиф рассказывал о том, что в услугах бразильца заинтересованы «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Перед этим утверждалось, что «Зенит» предложит 25 млн евро за форварда.
Педро Абреу выступает за «Фламенго» с 2020 года. Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Видит Педро - Педро Педро,
Сунул Педро в Педро Педро -
Педро Педро Педро Педро.
Надеюсь что утка