«Барса» продала бы де Йонга за 60 млн евро и бонусы. Для «МЮ» это слишком дорого (Mаттео Моретто)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Мануэль Угарте деньги Футбол

«Барселона» определилась, сколько хочет получить за Френки де Йонга.

Инсайдер Маттео Моретто отмечает, что «блауграна» была бы готова отпустить полузащитника за 60 млн евро плюс бонусы.

Нидерландец интересен «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы не готовы тратить такие деньги, тем более учитывая высокие запросы самого футболиста.

Отмечается, что клуб АПЛ сосредоточен на приобретении Мануэля УгартеПСЖ»).

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58 комментариев
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Ответ Iamliam
«Слишком дорого для МЮ» особенно после 100 млн за Антони, звучит очень смешно.
Смешно то, что кто-то думает, что МЮ поменяв все руководоство продолжит делать такие трансферы.
+63
-9
+54
«Слишком дорого для МЮ» особенно после 100 млн за Антони, звучит очень смешно.
+67
-31
+36
Ответ Тимофей Кушнир
То есть за ноунейма Йоро 70 лямов недорого, а за проверенного хорошего игрока 60 – дорого. Когда дно было достигнуто, из-под него постучался менеджмент Манчестер Юнайтед.
Йоро получает в районе 6 лямов , Де Йонг больше 20. Такой контакт Барсе не скинуть, Мерто и ко в мю нет больше
+26
-2
+24
Люблю Барселону, но большинство комбинаций их президентов купи-продай игроков чаще всего, прошу заметить, что за редким исключением, просто какие не оправдано дорогие, необдуманные, а иногда откровенно тупые и даже где-то дебильные! И вот в таких случаях, я вновь и вновь смотрю с завистью на президента не любимого мною Реала Переса и просто восхищаюсь его многолетней, блестящей, точечной и профессиональной работой на этом поприще!!!👏⚽️
+19
-2
+17
Ольмо почти за такие деньги взяли, они там в шахматы играют?
+10
0
+10
не-не, Френки предан Барселоне - семья, ДНК, все такое..
оставьте себе
+12
-6
+6
Ответ CyberUnited
Смешно то, что кто-то думает, что МЮ поменяв все руководоство продолжит делать такие трансферы.
Йоро купили недавно) Де Йонг хуже Йоро?
+19
-13
+6
Ответ Cearvm
Готовый один из лучших полузащитников мира за 60 миллионов - дорого. Хейлунд и Антони за 74 и 95 миллионов брали, когда они даже не входили в число лучших среди молодых игроков.
Один из лучших 😂
+12
-6
+6
Ответ red hikkikomori
Один из лучших 😂
Кто в МЮ кроме Бруно может сравниться с Де Йонгом? Никто из полузащитников.
+4
0
+4
Ответ Любезный Коссутий
не-не, Френки предан Барселоне - семья, ДНК, все такое.. оставьте себе
Да кто же такого богатыря с таким контрактом возьмёт.😅😅😅
+4
-1
+3
Ответ Борис Энгельгардт
Йоро купили недавно) Де Йонг хуже Йоро?
Йоро моложе и пока не успел прослыть травматом
+5
-2
+3
Ответ BurBon
В полузащите и так проблемы, еще и ФД слить, а кто будет играть, один Кристенсен? бредятина полнейшая.
Фермин, Ольмо, Гюндоган, Гави, Педри, Торре, Касадо, Берналь
+2
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+2
Ответ Aleks Dir
У него зарплата 700 евротысяч в неделю, такую никто не потянет. А зачем ему уходить с той зарплаты? Тут конечно вопрос к менеджменту Барсы, с какого перепуга такая зарплата?
Это зарплата, которую он не получил за прошлые сезоны, сколько вам еще это можно обьяснять? Клуб попросил его сократить зарплату свою, что бы Барса смогла подписать новых игроков, он пошел на встречу, что тут непонятного?
+3
-1
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Объясните этим экспертам что руководство МЮ ( именно футбольной составляющей ) руководят уже другие люди. Можно погуглить например Инеос, Рэдклиф.
А они все про Антони и 100 млн 🥱
+3
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На самом деле цена не самая большая за игрока вокруг которого можно строить полузащиту и который может играть на на нескольких позициях. Но зарплата действительно высокая. Хотя если Барселона отдаст ему все долги, то оклад будет ниже 15 чистыми
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Ответ Iamliam
«Слишком дорого для МЮ» особенно после 100 млн за Антони, звучит очень смешно.
Какой смысл бездумно постить такие однотипные и не актуальные комментарии?
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Ответ Iamliam
Комментарий удален пользователем
У тебя конечно максимамальная логика школьника,выставиви на аву лого Сити и радуйся
+3
-2
+1
У него зарплата 700 евротысяч в неделю, такую никто не потянет. А зачем ему уходить с той зарплаты? Тут конечно вопрос к менеджменту Барсы, с какого перепуга такая зарплата?
+1
0
+1
Фрэнки универсал, и в защите играл, поможет при травмах, но он тоже как бы не бетон, будет получать травмы, лучше ещё защитника одного купить и Амрабата послать куда подальше, и потом спокойно покупать Фрэнки
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Ответ Kirill Dmitriev
Ну Же Йонг объективно топ, так что да, он один из лучших пз мира
Нет
+5
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У Де Йонга личка безумная 35 млн видимо из-за этого его хотят продать
+1
0
+1
Ответ Cearvm
Готовый один из лучших полузащитников мира за 60 миллионов - дорого. Хейлунд и Антони за 74 и 95 миллионов брали, когда они даже не входили в число лучших среди молодых игроков.
Вы сильно переоцениваете Де Йонга)
+1
0
+1
Ответ PIT-BUL
Объясните этим экспертам что руководство МЮ ( именно футбольной составляющей ) руководят уже другие люди. Можно погуглить например Инеос, Рэдклиф. А они все про Антони и 100 млн 🥱
Кто ж будет отказываться от настолько халявных плюсиков 😁
+1
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Ответ red hikkikomori
Один из лучших 😂
Ну Же Йонг объективно топ, так что да, он один из лучших пз мира
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Ответ red hikkikomori
Изи, Майну
Майну - это который полгода отыграл на приличном уровне? Да, полгода был очень хорош, но он себя еще не показал как стабильно хорошего полузащитника.
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Ответ Максим Черкашин
Да кто же такого богатыря с таким контрактом возьмёт.😅😅😅
С каким таким? Барса при любом раскладе выплатит ему деньги, которые он не получил за прошлые сезоны.
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Ответ red hikkikomori
Один из лучших 😂
Так и есть по уровню игры он также хорош как Гюндо
В Маню и близко нет таких игроков
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Ответ samatzakirzyanov
Майну - это который полгода отыграл на приличном уровне? Да, полгода был очень хорош, но он себя еще не показал как стабильно хорошего полузащитника.
Так и Де Йонг ничего не показал, он постоянно на травмах и не может набрать форму. У него был хоть один стабильный топ сезон?
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Ответ Тимофей Кушнир
То есть за ноунейма Йоро 70 лямов недорого, а за проверенного хорошего игрока 60 – дорого. Когда дно было достигнуто, из-под него постучался менеджмент Манчестер Юнайтед.
Комментарий удален модератором
Ответ waleri
Медленный для АПЛ. В МЮ не заиграл куда более мобильный на поле его приятель Донни Ван де Бек. 80% передач Френки делает поперек поля ближнему партнеру. Переоцененный игрок.
ван де бек нигде не заиграл после Аякса.
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