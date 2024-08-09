«Барса» продала бы де Йонга за 60 млн евро и бонусы. Для «МЮ» это слишком дорого (Mаттео Моретто)

«Барселона» определилась, сколько хочет получить за Френки де Йонга.

Инсайдер Маттео Моретто отмечает, что «блауграна» была бы готова отпустить полузащитника за 60 млн евро плюс бонусы.

Нидерландец интересен « », однако манкунианцы не готовы тратить такие деньги, тем более учитывая высокие запросы самого футболиста.

Отмечается, что клуб сосредоточен на приобретении (« »).