«Барса» продала бы де Йонга за 60 млн евро и бонусы. Для «МЮ» это слишком дорого (Mаттео Моретто)
«Барселона» определилась, сколько хочет получить за Френки де Йонга.
Инсайдер Маттео Моретто отмечает, что «блауграна» была бы готова отпустить полузащитника за 60 млн евро плюс бонусы.
Нидерландец интересен «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы не готовы тратить такие деньги, тем более учитывая высокие запросы самого футболиста.
Отмечается, что клуб АПЛ сосредоточен на приобретении Мануэля Угарте («ПСЖ»).
оставьте себе
А они все про Антони и 100 млн 🥱
В Маню и близко нет таких игроков