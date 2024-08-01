Ловчев о Соболеве: «Спартак» мог спровоцировать его. Он друг Джикии, во времена Старостина и Симоняна с Георгием так бы не поступили – убивают карьеру, можно сказать»
Евгений Ловчев высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».
«Трудно сказать, станет ли проблемой возможный трансфер Соболева – взяли же довольно-таки приличного игрока, Виллиана Жозе. Да, он приехал с лишним весом и пока мы его толком не видели, но все мы знаем его по испанскому чемпионату. Это достаточно мощный «давила».
Что до Соболева, здесь очень многое зависит от того, что за бардак творится в «Спартаке». Я – воспитанник Старостина и Симоняна. Во времена их правления так, как поступили с Джикией, никогда бы не поступили. А Джикия – друг Соболева. Он видел, что в любой момент с тобой могут что хочешь сделать. В конце концов, сейчас Джикия никому не нужен – можно сказать, убивают его карьеру.
Соболев слышит все разговоры вокруг себя и думает – я верой и правдой служил, забивал голы, а все, кому не попадя, валтузят меня. Думаю, в какой-то степени «Спартак» мог спровоцировать то, что Соболев начал смотреть на сторону», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
У Спартака странный менеджент, но что Бакаев, что Кутепов, что Джикия абсолютно по делу находятся вне Спартака
В принципе начальству в клубе наплевать на игроков. Ничего нового.
Могу из позитивного только Шпалыча вспомнить и его отношение к игрокам
В этом ноль сомнений.