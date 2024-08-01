Ловчев о Соболеве: «Спартак» мог спровоцировать его. Он друг Джикии, во времена Старостина и Симоняна с Георгием так бы не поступили – убивают карьеру, можно сказать»

Теги Спартак Никита Симонян премьер-лига Россия Евгений Ловчев Николай Старостин Георгий Джикия Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Евгений Ловчев высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Трудно сказать, станет ли проблемой возможный трансфер Соболева – взяли же довольно-таки приличного игрока, Виллиана Жозе. Да, он приехал с лишним весом и пока мы его толком не видели, но все мы знаем его по испанскому чемпионату. Это достаточно мощный «давила».

Что до Соболева, здесь очень многое зависит от того, что за бардак творится в «Спартаке». Я – воспитанник Старостина и Симоняна. Во времена их правления так, как поступили с Джикией, никогда бы не поступили. А Джикия – друг Соболева. Он видел, что в любой момент с тобой могут что хочешь сделать. В конце концов, сейчас Джикия никому не нужен – можно сказать, убивают его карьеру.

Соболев слышит все разговоры вокруг себя и думает – я верой и правдой служил, забивал голы, а все, кому не попадя, валтузят меня. Думаю, в какой-то степени «Спартак» мог спровоцировать то, что Соболев начал смотреть на сторону», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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44 комментария
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А что с Джикией сделали? Он начал играть как #####, потерял форму, и даже так его не сразу посадили на лавку. Времени взяться за голову было достаточно, но вместо это он решил устроить представление с агентом, результат закономерен.
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Говорил не раз, но это можно повторять бесконечно. С такими ветеранами Спартаку и враги не нужны.
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Понимаю,почему Ловчев так рассуждает,ему самому крысиное поведение знакомо по собственному опыту.Только вдуматься в эти слова,Спартак спровоцировал.....,недоделку какому то платят миллионы долларов а оно еще выделыватся и капризничает,вы там,ничего не попутали????Любой клуб больше любого игрока и не должен подстраиваться,тем более это всего лишь Соболев,а не Месси!!!
+42
-2
+40
Ответ Spartakus1984
Понимаю,почему Ловчев так рассуждает,ему самому крысиное поведение знакомо по собственному опыту.Только вдуматься в эти слова,Спартак спровоцировал.....,недоделку какому то платят миллионы долларов а оно еще выделыватся и капризничает,вы там,ничего не попутали????Любой клуб больше любого игрока и не должен подстраиваться,тем более это всего лишь Соболев,а не Месси!!!
Во во. Прежде чем читать или слушать нравоучения этого персонажа, нелишне вспомнить, как он сам грыз Спартак изнутри. Та ещё крыса. Жизни тут учит. Жирного грузина отцепили, вот беда-то. Гаврилова, Шавло, Титова, Тихонова отцепляли! Давайте об этом бревне Соболеве поплачем. Да пусть катится куда хочет.
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+18
Задолбал старый. Как бабка на скамейке ворчит, что девка своей мини юбкой сама провоцирует насильников на преступление.
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Ответ natetinain
Комментарий скрыт
А в чем фигня? Мертвый Джикия не нужен на новый контракт с его игрой и запросами, а Соболев сам себе могилу вырыл… так что их даже не жалко обоих, еще и получают куча бабла и нос воротят
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Во времена Симоняна и Старостина игроки уровня Джикии и Соболева играли бы за какой-нибудь Спартак Орджоникидзе в лучшем случае.
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Ответ Александр Григорьев_1116135035
Романцев как гaвнo поступил с Тихоновым, Титовым. В принципе начальству в клубе наплевать на игроков. Ничего нового. Могу из позитивного только Шпалыча вспомнить и его отношение к игрокам
А ну-ка поподробнее расскажи, как это Романцев поступил с Титовым? Или это не Романцев был вовсе? Или лучше помалкивать, если не в курсе?
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Карьеру ему убивают запросы по зп
+7
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+7
Во "времена Старостина и Симоняна" спокойно отчисляли Ловчева, Романцева, Гаврилова - людей, которым с точки зрения значимости для "Спартака" Джикия, и тем более Соболев никак не равнозначны.
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+6
Именно Спартак убивает карьеру Джикии. Не просьба 7 млн в месяц, а Спартак. Не агент, который требует деньги, а Спартак.
У Спартака странный менеджент, но что Бакаев, что Кутепов, что Джикия абсолютно по делу находятся вне Спартака
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Ответ Spartakus1984
во времена Старостина и Симоняна с Георгием так бы не поступили – можно сказать, убивают карьеру»(с).Не дели ему желаные миллионы долларов?Эти недоразумения со своими агентами сами убивают свои карьеры.Ловчеву слабо платить ЗП Джикии со своего кармаа?Офиегть-оказывается клуб виноват,что не удовлетовряет аппетиты кривоногих.Ловчев разочаровал,просто тупой и наглый.
клуб - это нынешние спартаковские менеджеры? дебилы, конечно, и проходимцы - эшуорты, ждановы, малышевы. у кого-то в этом есть сомнения?
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во времена Старостина и Симоняна с Георгием так бы не поступили – можно сказать, убивают карьеру»(с).Не дели ему желаные миллионы долларов?Эти недоразумения со своими агентами сами убивают свои карьеры.Ловчеву слабо платить ЗП Джикии со своего кармаа?Офиегть-оказывается клуб виноват,что не удовлетовряет аппетиты кривоногих.Ловчев разочаровал,просто тупой и наглый.
+4
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+3
Ответ Александр Григорьев_1116135035
Романцев как гaвнo поступил с Тихоновым, Титовым. В принципе начальству в клубе наплевать на игроков. Ничего нового. Могу из позитивного только Шпалыча вспомнить и его отношение к игрокам
Ты лучше вспомни, кто именно слил Титова, знаток.
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Ответ Евгений Сидоров
Говорил не раз, но это можно повторять бесконечно. С такими ветеранами Спартаку и враги не нужны.
В шоке вообще от них) всё верно вы сказали
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Ответ natetinain
могилу? на контракт в зените? ха-ха. тебе бы такую могилу.
Ну когда подпишет контракт, тогда и будешь говорить) а пока он отстранен от основы и бегает круги один вокруг поля 🤣🤣🤣
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Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
соболев, как ни крути, был одним из сильнейших нападающих лиги. а спартаковские менеджеры, считаю, наитупейшие в своем амплуа.
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Ответ Аль Шинник
Карьеру ему убивают запросы по зп
Реально, если бы о карьере беспокоился, уже был бы на контракте в другом клубе и доказывал, что он ещё что-то может.
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Романцев как гaвнo поступил с Тихоновым, Титовым.
В принципе начальству в клубе наплевать на игроков. Ничего нового.
Могу из позитивного только Шпалыча вспомнить и его отношение к игрокам
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Ответ Александр Григорьев_1116135035
Романцев как гaвнo поступил с Тихоновым, Титовым. В принципе начальству в клубе наплевать на игроков. Ничего нового. Могу из позитивного только Шпалыча вспомнить и его отношение к игрокам
Как-как Романцев с Титовым поступил?
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Помним, помним. как за квартиру в Динамо бежал. а Старостин в ладоши хлопал...тьфу.
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Ответ natetinain
Комментарий скрыт
Так если рыжий школьник на него обиделся и отправил на лавку, то почему такого крутого игрока в статусе свободного агента до сих пор ни один клуб не приютил? Может не в рыжем школьнике дело, а?
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Сочиняет дед. И в те времена всякое было. И сам он из Спартака свинтил…
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Сразу напрашивается аналогия с НХЛ. Игрок, какие бы заслуги у него перед клубом не бы, всегда должен быть готов к тому, что его продадут, обменяют или выкинут, выкупив контракт. И игроки к этому готовы, и поэтому прогрессируют, учаться, грызут землю. А у нас детский сад. Джикию обидели, не продлили контракт, поэтому я посмотрю в другую сторону. Мы восхищаемся НХЛ, потому что они поняли суть отношений с игроками: это рабочие, они обязаны работать.
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Во времена Старостина и Симоняна, Соболев даже рот поостерегся бы открывать и уж точно дальше дубля не продвинулся, а тут звездой себя почувствовал
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Ответ natetinain
клуб - это нынешние спартаковские менеджеры? дебилы, конечно, и проходимцы - эшуорты, ждановы, малышевы. у кого-то в этом есть сомнения?
Комментарий удален модератором
Ага,Евгений Серафимыч постоянно смотрит Ла Лигу.
В этом ноль сомнений.
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Ответ natetinain
что за бред? чувак вполне мог еще играть. там тоже, напомню, был конфликт с тренером.
Иванам, не помнящим родства, все отрезать, да выкинуть. Тут бесполезно что-то объяснять.
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Ответ Spartakus1984
Легенда,а что нужно было с ним сделать?тянуть до пенсии, когда болельщики бы уже начали обсерать и просить убрать?От добра добра не ищат.Можно было бы поступить и лушче,но это все в теории.
что за бред? чувак вполне мог еще играть. там тоже, напомню, был конфликт с тренером.
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Ответ natetinain
титов - легенда спартака? или так - мимо пробегал как абаскаль какой-нибудь?
Легенда,а что нужно было с ним сделать?тянуть до пенсии, когда болельщики бы уже начали обсерать и просить убрать?От добра добра не ищат.Можно было бы поступить и лушче,но это все в теории.
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