Мостовой про Олимпиаду: «Многие радуются, что ее не показывают, а меня это расстраивает. Никогда особо не смотрел баскетбол, но Сербия против США – фантастика! Как такое можно не любить?»
Александр Мостовой хотел бы, чтобы Олимпиаду показывали в России.
«Футбол на Олимпиаде и финал Франция – Испания однозначно вызывают интерес. Слышал, что многим и чемпионат Европы неинтересно смотреть. Что в голове у этих людей может быть?
Понятно, что Олимпиаду особо не показывают, но пытаемся где-то посмотреть. Я смотрел некоторые матчи, в частности Испанию. Хочется, чтобы испанцы опять выиграли.
К слову, никогда особо не смотрел баскетбол, но вчера с друзьями посмотрели Сербия – США. Это фантастика! Как такое можно не любить?
Многие радуются, что Олимпиаду не показывают, а меня, как человека, который всю жизнь отдал спорту, это расстраивает. Я бы с удовольствием посмотрел Олимпиаду.
Но не все виды спорта: футбол, баскетбол, легкая атлетика всегда мне нравилась», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.
США – Сербия – эмоциональная бомба: столько радости, столько боли
’Сам не смотрю эту муру, а теперь её вообще никто не будет смотреть! Красота! Ух, теперь заживём!’
Как в той притче - бог сказал крестьянину: ’Выполню всё что пожелаешь, но твоему соседу дам вдвое больше’. А крестьянин сразу: ’Тогда выколи мне глаз!’.
Такой народ, такие люди)
У соседа спрашивает Бог:
- Скажи, что тебе дать, но только учти, что твоему соседу я дам в 2 раза больше.
Сосед подумал и говорит:
- А выколи мне глаз...
- Давление 120 на 80
США - СЕРБИЯ 🔥🔥🔥