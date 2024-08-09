Мостовой про Олимпиаду: «Многие радуются, что ее не показывают, а меня это расстраивает. Никогда особо не смотрел баскетбол, но Сербия против США – фантастика! Как такое можно не любить?»

Александр Мостовой хотел бы, чтобы Олимпиаду показывали в России.

«Футбол на и финал Франция – Испания однозначно вызывают интерес. Слышал, что многим и чемпионат Европы неинтересно смотреть. Что в голове у этих людей может быть?

Понятно, что Олимпиаду особо не показывают, но пытаемся где-то посмотреть. Я смотрел некоторые матчи, в частности Испанию. Хочется, чтобы испанцы опять выиграли.

К слову, никогда особо не смотрел баскетбол, но вчера с друзьями посмотрели Сербия – США. Это фантастика! Как такое можно не любить?

Многие радуются, что Олимпиаду не показывают, а меня, как человека, который всю жизнь отдал спорту, это расстраивает. Я бы с удовольствием посмотрел Олимпиаду.

Но не все виды спорта: футбол, баскетбол, легкая атлетика всегда мне нравилась», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

США – Сербия – эмоциональная бомба: столько радости, столько боли