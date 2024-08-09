Мостовой про Олимпиаду: «Многие радуются, что ее не показывают, а меня это расстраивает. Никогда особо не смотрел баскетбол, но Сербия против США – фантастика! Как такое можно не любить?»

Теги сборная США сборная Сербии НБА Александр Мостовой Евро-2024 Олимпиада-2024 олимпийская сборная Испании олимпийский баскетбольный турнир Чемпионат.com олимпийская сборная Франции Футбол

Александр Мостовой хотел бы, чтобы Олимпиаду показывали в России.

«Футбол на Олимпиаде и финал Франция – Испания однозначно вызывают интерес. Слышал, что многим и чемпионат Европы неинтересно смотреть. Что в голове у этих людей может быть?

Понятно, что Олимпиаду особо не показывают, но пытаемся где-то посмотреть. Я смотрел некоторые матчи, в частности Испанию. Хочется, чтобы испанцы опять выиграли.

К слову, никогда особо не смотрел баскетбол, но вчера с друзьями посмотрели Сербия – США. Это фантастика! Как такое можно не любить?

Многие радуются, что Олимпиаду не показывают, а меня, как человека, который всю жизнь отдал спорту, это расстраивает. Я бы с удовольствием посмотрел Олимпиаду.

Но не все виды спорта: футбол, баскетбол, легкая атлетика всегда мне нравилась», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

США – Сербия – эмоциональная бомба: столько радости, столько боли

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28 комментариев
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Так у нас немалая доля сограждан от души радуется, что Ютуб блокируют потихоньку)
’Сам не смотрю эту муру, а теперь её вообще никто не будет смотреть! Красота! Ух, теперь заживём!’
Как в той притче - бог сказал крестьянину: ’Выполню всё что пожелаешь, но твоему соседу дам вдвое больше’. А крестьянин сразу: ’Тогда выколи мне глаз!’.
Такой народ, такие люди)
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+68
Включил, хоть какого-то адеквата, на фоне абсолютных неадекватов
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+17
Впервые за свою жизнь смотрел Баскетбол так внимательно, супер матч
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
На вкус и цвет товарищей нет и человек в здравом уме не будет говорить за всех любителей спорта.
+6
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+4
Ответ Олег_Пенза
Был анекдот такой: У соседа спрашивает Бог: - Скажи, что тебе дать, но только учти, что твоему соседу я дам в 2 раза больше. Сосед подумал и говорит: - А выколи мне глаз...
Я прям в этот момент её и писал в комменте) Об одном и том же с тобой подумали
+6
-2
+4
Ответ Чечеватов
Так у нас немалая доля сограждан от души радуется, что Ютуб блокируют потихоньку) ’Сам не смотрю эту муру, а теперь её вообще никто не будет смотреть! Красота! Ух, теперь заживём!’ Как в той притче - бог сказал крестьянину: ’Выполню всё что пожелаешь, но твоему соседу дам вдвое больше’. А крестьянин сразу: ’Тогда выколи мне глаз!’. Такой народ, такие люди)
Был анекдот такой:
У соседа спрашивает Бог:
- Скажи, что тебе дать, но только учти, что твоему соседу я дам в 2 раза больше.
Сосед подумал и говорит:
- А выколи мне глаз...
+6
-2
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Таблетки действуют - ни слова про Абаскаля
+4
-2
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Да нууу
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Ответ igls54
Включил, хоть какого-то адеквата, на фоне абсолютных неадекватов
Так он же потом добавил- я как спортсмен 50 лет отыгравший на высшем уровне, понимаю спорт изнутри, не то что Абаскаль
+3
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+2
Почему не показывают.Евроспорт 1 и 2 например и куча каналов на iptv
+2
0
+2
Ответ Олег_Пенза
Был анекдот такой: У соседа спрашивает Бог: - Скажи, что тебе дать, но только учти, что твоему соседу я дам в 2 раза больше. Сосед подумал и говорит: - А выколи мне глаз...
Сосед подумал и говорит:
- Давление 120 на 80
+3
-1
+2
Пусть меня все (включая меня же) ПРОКЛЯНУТ - но тут с Мостом согласен .
США - СЕРБИЯ 🔥🔥🔥
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Ответ Всеволод Бобров
Братан, можно найти любителей чего угодно, я говорю про обычного любителя спорта.
Обычного по вашему мнению? Расскажите, если не трудно , какие они.
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Многие это депутаты, чинуши и прочие недоумки . Они люди зависимые
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Ничего сверх необычного, американцы в четвёртой четверти показали кто здесь дрим тим. И просто на классе сербов умыли
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Царь истину молвит!
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Ничего особо огненного не увидел в этом матче...
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Сайт же есть там, потом пиратки, жаль паралельно идут часто
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21 век , а есть люди которые жалуются что , какие то спортивные турниры, футбольные матчи непоказывают через телек. Мне лично всё равно показывают Олимпиаду или нет, я смотрел все состязание которые я хотел.
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Ответ Чечеватов
Так у нас немалая доля сограждан от души радуется, что Ютуб блокируют потихоньку) ’Сам не смотрю эту муру, а теперь её вообще никто не будет смотреть! Красота! Ух, теперь заживём!’ Как в той притче - бог сказал крестьянину: ’Выполню всё что пожелаешь, но твоему соседу дам вдвое больше’. А крестьянин сразу: ’Тогда выколи мне глаз!’. Такой народ, такие люди)
Комментарий удален модератором
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Люди всё разные и уникальные.
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А в чём проблема посмотреть, что хочешь, при наличии интернета?
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Главное, что там все специалисты занимались этими видами спорта, которые тренируют.
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За международным баскетом особо не слежу. Сербия нынче единственная сборная, кто Штатам может борьбу навязать?
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