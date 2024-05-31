Сутормин и Чистяков вернулись в «Зенит» после аренды в «Сочи»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Первая лига Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Сочи Футбол

Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин покинули «Сочи» по истечении срока аренды.

Оба футболиста перешли в сочинский клуб в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Зенита», соглашения были рассчитаны до конца сезона.

Защитник Чистяков сыграл в семи матчах за сочинцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. На счету полузащитника Сутормина 10 игр, в которых он забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

По итогам сезона «Сочи» занял последнее 16‑е место в таблице МирР РПЛ и вылетел в Мелбет Первую лигу. 

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6 комментариев
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Даже в Сочи никакие,уровень Урала,Париж НН,но не Сочи и Балтики даже
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Чтобы получить расчёт и на выход...
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А у них еще сколько контракты?
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Ответ schwein
А у них еще сколько контракты?
Год ещё у обоих.
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