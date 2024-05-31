Сутормин и Чистяков вернулись в «Зенит» после аренды в «Сочи»

Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин покинули «Сочи» по истечении срока аренды.

Оба футболиста перешли в сочинский клуб в зимнее трансферное окно на правах аренды из « », соглашения были рассчитаны до конца сезона.

Защитник Чистяков сыграл в семи матчах за сочинцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. На счету полузащитника 10 игр, в которых он забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

По итогам сезона « » занял последнее 16‑е место в таблице МирР РПЛ и вылетел в Мелбет Первую лигу.