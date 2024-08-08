Газизов о решении ЭСК по судейству Бобровского: «Это оскорбление наших болельщиков и клуба. Получается, мы вообще не понимаем, что такое футбол»

Теги Химки Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи болельщики Краснодар Шамиль Газизов Пари НН Динамо Махачкала ЭСК РФС Рафаэль Шафеев Футбол

Шамиль Газизов прокомментировал решение ЭСК по судейству Яна Бобровского.

Махачкалинское «Динамо» просило экспертно-судейскую комиссию оценить четыре эпизода в матче 3-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» – неназначение пенальти в ворота соперника на 8-й, 18-й, 41-й и 48-й минутах и назначение 11-метрового в ворота «Динамо» на 78-й минуте.

ЭСК признала ошибку судьи только в одном эпизоде – с назначенным пенальти. Главным арбитром матча был Ян Бобровский, за ВАР отвечал Рафаэль Шафеев.

– Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю.

– По каждому эпизоду есть объяснения.

– Нам все объясняли с «Химками», с «Краснодаром» объясняли… И сейчас объясняют. Получается, что мы вообще не понимаем, что такое футбол. А они знают. Судьи сегодня все решают. Пусть будет так.

– Надеетесь ли вы, что в дальнейшем судейство матчей «Динамо» будет лучше?

– Я ни на что не надеюсь, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

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34 комментария
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Смысл шума поднятый Газизовым понятен.
Он это ещё в Спартаке проходил.
Подняв шум сейчас - в будущем в сторону Дагестана будет меньше таких ситуаций
+31
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+27
Ответ Классный руководитель
Пофиг на этот клуб
Не по фиг ) Пусть достойно выступают
+17
-3
+14
Ничего страшного. Того, что за шорты кошмарить людей не надо и аэропорты громить - вы тоже не понимаете. Так что, не защищая Бобровского, переживёте, думаю, как-нибудь)
+29
-18
+11
Ответ Дата саентист
даже странно, что слово "снимаемся" не прозвучало
ну все же не Спартак,если снимутся ,некоторые ещё и порадуются
+7
0
+7
Ответ zalik73
Смысл шума поднятый Газизовым понятен. Он это ещё в Спартаке проходил. Подняв шум сейчас - в будущем в сторону Дагестана будет меньше таких ситуаций
даже странно, что слово "снимаемся" не прозвучало
+7
-1
+6
Ну и снимайся с чемпионата, потеря невелика. Крови они, видите ли, жаждут. Судья этот Бобровский конечно никакой, но и только, предвзятости и мздоимства тут нет. Сами привыкли хапать, думают все вокруг такие.
+14
-9
+5
"– Надеетесь ли вы, что в дальнейшем судейство матчей «Динамо» будет лучше?

– Я ни на что не надеюсь, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов."
Вот это правильно. Ибо все равны, но кто-то равнее.
+6
-1
+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ничего страшного. Того, что за шорты кошмарить людей не надо и аэропорты громить - вы тоже не понимаете. Так что, не защищая Бобровского, переживёте, думаю, как-нибудь)
Это здесь причем?! 🤦‍♂️
+5
0
+5
Пофиг на этот клуб
+15
-11
+4
Остынь, Шамиль ! Это РПЛ, надо как то притереться и не роптать . )
А то будет как с Уралом в свое время… Когда Гриша Иванов сильно рассердился ).
+4
-1
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ничего страшного. Того, что за шорты кошмарить людей не надо и аэропорты громить - вы тоже не понимаете. Так что, не защищая Бобровского, переживёте, думаю, как-нибудь)
Думаю, что те, кто людей за шорты бьет и те, кто ходит на футбол - две, мягко говоря, очень разные категории жителей Дагестана.
+3
0
+3
В футбол играйте , рано начали качать. Дальше то как?
+6
-5
+1
Ответ zalik73
Смысл шума поднятый Газизовым понятен. Он это ещё в Спартаке проходил. Подняв шум сейчас - в будущем в сторону Дагестана будет меньше таких ситуаций
Нужно собрать делегацию и встретиться с КДК ( по аналогии с КБ в 23 году )😁
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Теперь вас судьи уже целенаправленно поддушивать будут, чему очень многие будут рады.
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Я так понимаю, что и в спорте (в данном случае футбол) у кавказских команд (спортсменов) тоже должны быть преференции...
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Пошёл ***** )))) готовь команду к ФНЛ.
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Газизов далёкий от футбола человек, пытается своими методами обратить внимание на клуб, скандал раздуть по полной, просто что бы впредь более лояльно их судили. Ну тоже тактика какая-никакая)
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Да всем пофиг на вас
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Поддерживаю решение ЭСК. Не было пенальти в ворота Нижнего, разве только можно было за толчок Гуцука дать, но и там спорно, Касьентура картинно полетел. В конце тайма фол на Касьентуре Бобровский прошляпил, но это было до штрафной.
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Газизов ещё будет 27 туров ныть, пока даги не вылетят в ФНЛ.
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Все ЭСК в трудовой лагерь на Колыму и через пару лет будут всё правильно решать.
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Объяснить и я могу! Я понять не могу!
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Смысла ныть нет сейчас , просто Динамо тоже надо вести подковерные игры . Таковы реалии РПЛ.
Им просто надо готовиться обратно в ФНЛ.
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