Газизов о решении ЭСК по судейству Бобровского: «Это оскорбление наших болельщиков и клуба. Получается, мы вообще не понимаем, что такое футбол»

Шамиль Газизов прокомментировал решение ЭСК по судейству Яна Бобровского.

Махачкалинское «Динамо» просило экспертно-судейскую комиссию оценить четыре эпизода в матче 3-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» – неназначение пенальти в ворота соперника на 8-й, 18-й, 41-й и 48-й минутах и назначение 11-метрового в ворота «Динамо» на 78-й минуте.

ЭСК признала ошибку судьи только в одном эпизоде – с назначенным пенальти. Главным арбитром матча был Ян Бобровский, за ВАР отвечал Рафаэль Шафеев.

– Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю.

– По каждому эпизоду есть объяснения.

– Нам все объясняли с «Химками», с «Краснодаром» объясняли… И сейчас объясняют. Получается, что мы вообще не понимаем, что такое футбол. А они знают. Судьи сегодня все решают. Пусть будет так.

– Надеетесь ли вы, что в дальнейшем судейство матчей «Динамо» будет лучше?

– Я ни на что не надеюсь, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

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