Лапочкин о проверке судей на детекторе лжи: «Я категорически против, эту тему надо закрывать и никогда не применять к арбитрам»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Шамиль Газизов детектор лжи Пари НН Матч ТВ Динамо Махачкала Футбол

Сергей Лапочкин считает, что судей нельзя проверять на детекторе лжи.

После матча между «Динамо» Махачкала и «Пари НН» (0:1) гендиректор махачкалинцев Шамиль Газизов предложил проверить на детекторе лжи арбитра Яна Бобровского.

В 1-м тайме махачкалинское «Динамо» 4 раза не получило право пробить пенальти. В двух эпизодах Бобровский обращался к ВАР – на 8-й минуте мяч попал в руку Дмитрию Тихому, а на 42-й Никита Каккоев в подкате сбил на границе штрафной Эгаша Касинтуру. Кроме того, на 60-й минуте махачкалинцы остались в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.

«Я категорически против применения детектора лжи. К сожалению, иногда у нас происходят такие ситуации.

Мне кажется, что эту тему надо закрывать и никогда не применять по отношению к арбитрам, – заявил бывший арбитр ФИФА в эфире «Матч Премьер».

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26 комментариев
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Схерали?
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Ответ ПравдоРуб
Схерали?
Не догадываешься?)
Он сам в международном бане по статьям о нечестной игре и тп., можешь в гугле вбить
+17
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+14
Ответ ПравдоРуб
Схерали?
Довольно бессмысленная процедура, не имеющая никакой юридической силы.
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0
+7
А что такое?
Ути пути
+8
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+5
Ответ lus
"Я категорически против применения детектора лжи". А в чем проблема? Особенные? Честному человеку нечего скрывать.
проблема в крайней недостоверности получаемой информации.
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Согласен. Арбитры - самые честные люди в мире. Нельзя с ними так.
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Всё ясно))
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Нарушитель закона боиться, что и его как шоумена привлекут
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Конечно против, чувака кажись на тотализаторе ловили))
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значит скрываете грязь, честному судье это не проблема
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Иначе судить некому будет, все тесты провалят...
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Да ну как нет, короче нужно сажать их на электрический стул, если не прошёл полиграф пускать разряд, транслировать по матч ТВ по пятницам, ну там раз в месяц, где-то с 21-22:00 с шутками прибаутками и студией с губошлепом.
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Ответ myswordishatred
Можно было бы о чём-то говорить, если бы эти полиграфы реально работали. На деле оказывается, что достоверность весьма сомнительна, а практическое применение особого смысла не имеет. Так, игрушка для впечатлительных.
Большинство этих впечатлительных это не понимают и кидают камень в огород личности Лапочкина :)))
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Ответ Saveliy Ivanov
проблема в крайней недостоверности получаемой информации.
Так никто не говорит о том, что только на основании детектора казнить или помиловать. Но если и так есть какие-то косвенные и не только улики, указывающие на нечистоплотность арбитра, почему бы не добавить в копилку
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Судьям вроде не сильно много платят. Можно сделать так, если прошёл его и никаких проблем - премия за пройденный тест) если человек отказывается - сразу понятно, что рыльце в пушку)
Смотря с чем или с кем сравнивать. На июнь 2023 года зарплата 50 тыс.руб., за каждую игру РПЛ 200 тыс.руб., на решающих матча, например, Кубка, 300-350 тыс.руб.
За первую половину сезона в прошлом году Кукуян получил 2,2 млн.руб., Карасев 2,15 млн.руб. На ВАР видеоарбитр 100 тыс.руб за матч.
В общем не голодают.
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Ответ ПравдоРуб
Схерали?
А схерали судьи должны проходить эту унизительную процедуру, которая по факту ничего не доказывает? Пусть тогда проходят представители всех профессий, которых заподозрили в «нечестной игре»
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Ответ ПравдоРуб
Схерали?
Возможно, давали на лапочку.
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Сейчас где-нибудь в квартире, купленной на доходы от одной питерской команды сидит некто Вилков и говорит: "Как хорошо, что я закончил.."
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Ну они не только премьерку же судят. У них каждый день игры. Любители, дети, нижние лиги. У нас в Уфе по любителям постоянно местные арбитры, которые работали или до сих пор работают в премьер лиге и супер лиге по футзалу судят. Данченко, Хорошавцев, Лапин, Шпеньков и т.д.
Там конечно не такие премиальные, но без работы они не сидят.
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Можно было бы о чём-то говорить, если бы эти полиграфы реально работали. На деле оказывается, что достоверность весьма сомнительна, а практическое применение особого смысла не имеет. Так, игрушка для впечатлительных.
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Если применять полиграф, то ко всем участникам соревнований, это было бы справедливо.
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Конечно и зарплату поднять до уровня Чемпионата Мира
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