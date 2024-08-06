Лапочкин о проверке судей на детекторе лжи: «Я категорически против, эту тему надо закрывать и никогда не применять к арбитрам»
Сергей Лапочкин считает, что судей нельзя проверять на детекторе лжи.
После матча между «Динамо» Махачкала и «Пари НН» (0:1) гендиректор махачкалинцев Шамиль Газизов предложил проверить на детекторе лжи арбитра Яна Бобровского.
В 1-м тайме махачкалинское «Динамо» 4 раза не получило право пробить пенальти. В двух эпизодах Бобровский обращался к ВАР – на 8-й минуте мяч попал в руку Дмитрию Тихому, а на 42-й Никита Каккоев в подкате сбил на границе штрафной Эгаша Касинтуру. Кроме того, на 60-й минуте махачкалинцы остались в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.
«Я категорически против применения детектора лжи. К сожалению, иногда у нас происходят такие ситуации.
Мне кажется, что эту тему надо закрывать и никогда не применять по отношению к арбитрам, – заявил бывший арбитр ФИФА в эфире «Матч Премьер».
Он сам в международном бане по статьям о нечестной игре и тп., можешь в гугле вбить
Ути пути
За первую половину сезона в прошлом году Кукуян получил 2,2 млн.руб., Карасев 2,15 млн.руб. На ВАР видеоарбитр 100 тыс.руб за матч.
В общем не голодают.
Там конечно не такие премиальные, но без работы они не сидят.