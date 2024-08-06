Лапочкин о проверке судей на детекторе лжи: «Я категорически против, эту тему надо закрывать и никогда не применять к арбитрам»

Сергей Лапочкин считает, что судей нельзя проверять на детекторе лжи.

После матча между «Динамо» и « » (0:1) гендиректор махачкалинцев предложил проверить на детекторе лжи арбитра Яна Бобровского.

В 1-м тайме махачкалинское «Динамо» 4 раза не получило право пробить пенальти. В двух эпизодах обращался к ВАР – на 8-й минуте мяч попал в руку Дмитрию Тихому, а на 42-й Никита Каккоев в подкате сбил на границе штрафной Эгаша Касинтуру. Кроме того, на 60-й минуте махачкалинцы остались в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.

«Я категорически против применения детектора лжи. К сожалению, иногда у нас происходят такие ситуации.

Мне кажется, что эту тему надо закрывать и никогда не применять по отношению к арбитрам, – заявил бывший арбитр ФИФА в эфире «Матч Премьер».