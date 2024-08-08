Защитник «Локо» Ньямси об открытии Олимпиады: «Не хотел бы еще раз увидеть такое по телевизору. Многие во Франции были шокированы, я в том числе»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Олимпиада-2024 Матч ТВ Жерзино Ньямси Футбол

Жерзино Ньямси был шокирован церемонией открытия Олимпиады в Париже.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже, прошедшая 26 июля, подверглась жесткой критике. Организаторов обвинили в оскорблении чувств христиан.

– Остается время на домашнюю Олимпиаду? Многим в России не понравилось открытие Игр в Париже.

– Честно говоря, многие, в том числе во Франции, были шокированы открытием Игр, и я в их числе.

Что я могу сказать тут? Это точно не та вещь, которую я бы хотел увидеть еще раз по телевизору. Но что есть, то есть – такое у нас провели открытие, – сказал защитник «Локомотива».

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жерзино молодец! Начинает нравиться все больше!
+16
-3
+13
Наш слон!
+9
-1
+8
Весь мир в шоке
+9
-2
+7
Ответ Бегемотик
А как Спортс блокировку ютьюба новостнет? кто первым из спортиков скажет? ваши ставки?
Ты уже сказал.
+1
0
+1
А как Спортс блокировку ютьюба новостнет? кто первым из спортиков скажет? ваши ставки?
+3
-3
0
>Не хотел бы еще раз увидеть такое по телевизору

Такое надо смотреть только вживую! – добавил футболист.
0
0
0
Наш слоняра
0
0
0
Ответ Плацкарт Вагоныч
Жерзино молодец! Начинает нравиться все больше!
сейчас налетят "всезнающие" юзеры и растолкуют, что его вынудили так сказать, потому что играет в РПЛ (и/или насмотрелся российского ТВ), а по факту он, как и все французы, да и весь мир, в полном восторге от открытия ОИ)
0
0
0
Ответ Бегемотик
А как Спортс блокировку ютьюба новостнет? кто первым из спортиков скажет? ваши ставки?
Я фиг его знает, но у меня Ютуб пока работает нормально, щас специально проверил...
Даже не зависает и нормальная скорость, на что многие жалуются...
Возможно, ещё всё впереди, конечно, но пока норм.
0
0
0
Ответ Бегемотик
А как Спортс блокировку ютьюба новостнет? кто первым из спортиков скажет? ваши ставки?
А это спортивная новость?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий