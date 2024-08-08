Защитник «Локо» Ньямси об открытии Олимпиады: «Не хотел бы еще раз увидеть такое по телевизору. Многие во Франции были шокированы, я в том числе»
Жерзино Ньямси был шокирован церемонией открытия Олимпиады в Париже.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже, прошедшая 26 июля, подверглась жесткой критике. Организаторов обвинили в оскорблении чувств христиан.
– Остается время на домашнюю Олимпиаду? Многим в России не понравилось открытие Игр в Париже.
– Честно говоря, многие, в том числе во Франции, были шокированы открытием Игр, и я в их числе.
Что я могу сказать тут? Это точно не та вещь, которую я бы хотел увидеть еще раз по телевизору. Но что есть, то есть – такое у нас провели открытие, – сказал защитник «Локомотива».
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Такое надо смотреть только вживую! – добавил футболист.
Даже не зависает и нормальная скорость, на что многие жалуются...
Возможно, ещё всё впереди, конечно, но пока норм.