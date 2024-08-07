УЕФА, европейские лиги и стриминги призвали Илона Маска жестче бороться с пиратами в твиттере: «Соцсеть становится местом для пиратства. Это делает наши усилия неэффективными»
В Европе намерены бороться с пиратским контентом в соцсети X.
На прошлой неделе 14 организаций, связанных с европейским футболом, направили письмо нынешнему гендиректору соцсети X (Twitter) Линде Яккарино. В число подписавшихся вошли АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А, УЕФА, КОНМЕБОЛ, а также ряд стриминговых платформ, обладающих правами на показ матчей. В письме организации пожаловались на недостаток функций для борьбы с пиратством, а также на сокращение ресурсов модерации после покупки соцсети Илоном Маском в конце 2022 года.
«Мы хотим немедленно привлечь внимание X к недостаткам в борьбе с доступом к нелегальному контенту на своей платформе и срочно созвать встречу с представителями соцсети для решения этой неприемлемой ситуации.
Меры X по удалению нелегальных прямых трансляций являются крайне недостаточными. Это делает наши активные усилия по решению этой проблемы крайне неэффективными. Важно отметить, что с тех пор, как вы (Илон Маск – Спортс) приобрели платформу, мы стали свидетелями деморализующего сокращения технической поддержки, что еще больше усложнило взаимодействие в каких-либо значимых дискуссиях на эту тему.
Среди пиратов растет представление о том, что они могут безнаказанно делать в X все, что пожелают, что делает общую ситуацию абсолютно невыносимой. Соцсеть все чаще становится местом для пиратства.
Стороны, подписавшие это письмо, выражают серьезную обеспокоенность текущим положением дел и настоятельно призывают принять все необходимые меры, чтобы стать ответственной платформой, уважающей интеллектуальную собственность, и как можно скорее выполнить в полном объеме свои обязательства в соответствии с законом о цифровых услугах», – говорится в письме.
Как отмечает El Confidencial, 51% опрошенных Управлением Евросоюза по интеллектуальной собственности используют соцсеть X для доступа к нелегальным спортивным трансляциям.
Отмечается, что Ла Лига рассматривает внедрение инструмента Piracy Shield, который позволяет быстро и эффективно обнаруживать и блокировать пиратский контент.
Хавьер Тебас: «Если ввести в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», ничего не появится. Но если написать «футбол бесплатно», то появится, хотя это воровство»
Вы видите, черти драные, справа по борту торговый фрегат с парусами УЕФА?
На аббордаж это корыто, клянусь дяволом что оно доверху набито спортивными трансляциями, и я хочу захватить их все!
Мы вернемся в Тортугу, и я лично поставлю каждому из вас по бочке рома за каждую хакнутую лигу!
А теперь вперед, драные псы, или я сам вас всех перережу!
Так можно в магазинах красть, аккуратно если. Почему нет?
Или зачем платить человеку полную зарплату, если он и на 70% в принципе проживет. Так это не работает.
Просто в рф это еще не пришло. Очень много знаю людей, кто с приходом нормального заработка стал относиться к таким вещам по-другому, и пиратство пропало в жизни, почти.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Значит хорошая сеть, надо будет зарегистрироваться.
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А если продукт, извиняюсь, говно?
Значит, не любой.