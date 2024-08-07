УЕФА, европейские лиги и стриминги призвали Илона Маска жестче бороться с пиратами в твиттере: «Соцсеть становится местом для пиратства. Это делает наши усилия неэффективными»

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В Европе намерены бороться с пиратским контентом в соцсети X.

На прошлой неделе 14 организаций, связанных с европейским футболом, направили письмо нынешнему гендиректору соцсети X (Twitter) Линде Яккарино. В число подписавшихся вошли АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А, УЕФА, КОНМЕБОЛ, а также ряд стриминговых платформ, обладающих правами на показ матчей. В письме организации пожаловались на недостаток функций для борьбы с пиратством, а также на сокращение ресурсов модерации после покупки соцсети Илоном Маском в конце 2022 года.

«Мы хотим немедленно привлечь внимание X к недостаткам в борьбе с доступом к нелегальному контенту на своей платформе и срочно созвать встречу с представителями соцсети для решения этой неприемлемой ситуации.

Меры X по удалению нелегальных прямых трансляций являются крайне недостаточными. Это делает наши активные усилия по решению этой проблемы крайне неэффективными. Важно отметить, что с тех пор, как вы (Илон Маск – Спортс) приобрели платформу, мы стали свидетелями деморализующего сокращения технической поддержки, что еще больше усложнило взаимодействие в каких-либо значимых дискуссиях на эту тему.

Среди пиратов растет представление о том, что они могут безнаказанно делать в X все, что пожелают, что делает общую ситуацию абсолютно невыносимой. Соцсеть все чаще становится местом для пиратства.

Стороны, подписавшие это письмо, выражают серьезную обеспокоенность текущим положением дел и настоятельно призывают принять все необходимые меры, чтобы стать ответственной платформой, уважающей интеллектуальную собственность, и как можно скорее выполнить в полном объеме свои обязательства в соответствии с законом о цифровых услугах», – говорится в письме.

Как отмечает El Confidencial, 51%  опрошенных Управлением Евросоюза по интеллектуальной собственности используют соцсеть X для доступа к нелегальным спортивным трансляциям.

Отмечается, что Ла Лига рассматривает внедрение инструмента Piracy Shield, который позволяет быстро и эффективно обнаруживать и блокировать пиратский контент.

Хавьер Тебас: «Если ввести в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», ничего не появится. Но если написать «футбол бесплатно», то появится, хотя это воровство»

23 комментария
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Так люди в мире стремительно нищают, даже в относительно благополучных странах. Точнее даже не сами люди нищают, а цены на всё увеличиваются кратно и буквально по часам. А платить за такой контент люди готовы тогда, когда другие потребности уже удовлетворены. Как следствие, рост пиратства и желание что-то скачать, а не покупать. Когда всё удобно и комфортно для человека, он никогда не будет ничего пиратить, всё сам купит с удовольствием. Это доказано и не раз. Так что надо спрашивать здесь не у Маска, а у правительств государств. Но УЕФА с ними одна мафия, так что тут главное на самих себя не выйти в очередной раз.
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Хватит ныть сволочи, ВПЕРЕД ПИРАТСТВО!
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Ответ Причёска Бэйла
Поднять паруса!
Свистать всех наверх, иначе скормлю всех акулам.
Вы видите, черти драные, справа по борту торговый фрегат с парусами УЕФА?
На аббордаж это корыто, клянусь дяволом что оно доверху набито спортивными трансляциями, и я хочу захватить их все!
Мы вернемся в Тортугу, и я лично поставлю каждому из вас по бочке рома за каждую хакнутую лигу!
А теперь вперед, драные псы, или я сам вас всех перережу!
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И кстати, вот УЕФА пример. Из Ютуба они удалили все каналы со всеми голами ЛЧ за весь сезон(начиная с сезона 95 вроде бы). А это был достаточно уникальный контент. И где они мне предлагают его взять или купить теперь? Да я бы с удовольствием купил, но так вы ничего сами не делаете для популяризации футбола на том же Ютубе, а у вас все права и карты на руках есть, но ума нет.
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Ответ tzasasa
Хватит ныть сволочи, ВПЕРЕД ПИРАТСТВО!
Поднять паруса!
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Ответ Dexter Morgan
Вообще-то мы живём в свободном мире. Если люди хотят смотреть бесплатно, то люди смотрят бесплатно. Капиталисты уже не знают, что ещё придумать, дабы содрать с людей деньги. На миллиард стриминговых сервисов подписывайтесь, на пакеты каналов от разных компаний подписывайтесь. Пошли к чёрту. Смотрю всё бесплатно.
Почему вы за свою работу берете деньги? Если вы работаете(ли) конечно.
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Ответ Dexter Morgan
Вообще-то мы живём в свободном мире. Если люди хотят смотреть бесплатно, то люди смотрят бесплатно. Капиталисты уже не знают, что ещё придумать, дабы содрать с людей деньги. На миллиард стриминговых сервисов подписывайтесь, на пакеты каналов от разных компаний подписывайтесь. Пошли к чёрту. Смотрю всё бесплатно.
Ущербное мышление. Любое продукт (музыка, фильм, книга) - это результат труда конкретного человека / группы людей. И он должен быть оплачен.
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Ответ Фран
Так люди в мире стремительно нищают, даже в относительно благополучных странах. Точнее даже не сами люди нищают, а цены на всё увеличиваются кратно и буквально по часам. А платить за такой контент люди готовы тогда, когда другие потребности уже удовлетворены. Как следствие, рост пиратства и желание что-то скачать, а не покупать. Когда всё удобно и комфортно для человека, он никогда не будет ничего пиратить, всё сам купит с удовольствием. Это доказано и не раз. Так что надо спрашивать здесь не у Маска, а у правительств государств. Но УЕФА с ними одна мафия, так что тут главное на самих себя не выйти в очередной раз.
Я могу себе позволить купить подписку или контент, или игру, или фильм - но все равно буду смотреть пиратское. Потому что информация должна быть бесплатной. Не хотят делать бесплатно - пусть не делают. Я, как бы, не умру без фильмов или игр. Это не пища, не еда или вода. Это просто информация с нулевой ценностью, и то в лучшем случае. Иногда эта ценность отрицательная.
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Ну если сильно ужесточить , то упадет аудитория. Что плохо скажется на популяризации футбола . Не все в мире могут платные трансляции покупать
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Это не здравый смысл, это бедность как финансовая, так и бедность ума.

Так можно в магазинах красть, аккуратно если. Почему нет?
Или зачем платить человеку полную зарплату, если он и на 70% в принципе проживет. Так это не работает.

Просто в рф это еще не пришло. Очень много знаю людей, кто с приходом нормального заработка стал относиться к таким вещам по-другому, и пиратство пропало в жизни, почти.
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Ответ Фран
Так люди в мире стремительно нищают, даже в относительно благополучных странах. Точнее даже не сами люди нищают, а цены на всё увеличиваются кратно и буквально по часам. А платить за такой контент люди готовы тогда, когда другие потребности уже удовлетворены. Как следствие, рост пиратства и желание что-то скачать, а не покупать. Когда всё удобно и комфортно для человека, он никогда не будет ничего пиратить, всё сам купит с удовольствием. Это доказано и не раз. Так что надо спрашивать здесь не у Маска, а у правительств государств. Но УЕФА с ними одна мафия, так что тут главное на самих себя не выйти в очередной раз.
Это не все. Я не хочу платить за контент, который меня по качеству не устраивает (см. Евро-2024). И это не только футбола касается, но и многого другого
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Ответ tzasasa
Свистать всех наверх, иначе скормлю всех акулам. Вы видите, черти драные, справа по борту торговый фрегат с парусами УЕФА? На аббордаж это корыто, клянусь дяволом что оно доверху набито спортивными трансляциями, и я хочу захватить их все! Мы вернемся в Тортугу, и я лично поставлю каждому из вас по бочке рома за каждую хакнутую лигу! А теперь вперед, драные псы, или я сам вас всех перережу!
Я! Стал! Новым пиратом! Где! Же! Ты, мой фрегат!
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Ахахаха
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Пираты форева, иногда ребята выручают.
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"Как отмечает El Confidencial, 51% опрошенных Управлением Евросоюза по интеллектуальной собственности используют соцсеть X для доступа к нелегальным спортивным трансляциям."

Значит хорошая сеть, надо будет зарегистрироваться.
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Типа выкладывают ролики голов или про УЕФА?)
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Kodoto, а у вас какое мышление?
"Любой продукт должен быть оплачен" ©
А если продукт, извиняюсь, говно?
Значит, не любой.
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надо разбанивать
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