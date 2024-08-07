УЕФА, европейские лиги и стриминги призвали Илона Маска жестче бороться с пиратами в твиттере: «Соцсеть становится местом для пиратства. Это делает наши усилия неэффективными»

В Европе намерены бороться с пиратским контентом в соцсети X.

На прошлой неделе 14 организаций, связанных с европейским футболом, направили письмо нынешнему гендиректору соцсети X (Twitter) Линде Яккарино. В число подписавшихся вошли , Бундеслига, Ла Лига, Серия А, , КОНМЕБОЛ, а также ряд стриминговых платформ, обладающих правами на показ матчей. В письме организации пожаловались на недостаток функций для борьбы с пиратством, а также на сокращение ресурсов модерации после покупки соцсети Илоном Маском в конце 2022 года.

«Мы хотим немедленно привлечь внимание X к недостаткам в борьбе с доступом к нелегальному контенту на своей платформе и срочно созвать встречу с представителями соцсети для решения этой неприемлемой ситуации.

Меры X по удалению нелегальных прямых трансляций являются крайне недостаточными. Это делает наши активные усилия по решению этой проблемы крайне неэффективными. Важно отметить, что с тех пор, как вы (Илон Маск – Спортс) приобрели платформу, мы стали свидетелями деморализующего сокращения технической поддержки, что еще больше усложнило взаимодействие в каких-либо значимых дискуссиях на эту тему.

Среди пиратов растет представление о том, что они могут безнаказанно делать в X все, что пожелают, что делает общую ситуацию абсолютно невыносимой. Соцсеть все чаще становится местом для пиратства.

Стороны, подписавшие это письмо, выражают серьезную обеспокоенность текущим положением дел и настоятельно призывают принять все необходимые меры, чтобы стать ответственной платформой, уважающей интеллектуальную собственность, и как можно скорее выполнить в полном объеме свои обязательства в соответствии с законом о цифровых услугах», – говорится в письме.

Как отмечает El Confidencial, 51% опрошенных Управлением Евросоюза по интеллектуальной собственности используют соцсеть X для доступа к нелегальным спортивным трансляциям.

Отмечается, что рассматривает внедрение инструмента Piracy Shield, который позволяет быстро и эффективно обнаруживать и блокировать пиратский контент.

Хавьер Тебас: «Если ввести в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», ничего не появится. Но если написать «футбол бесплатно», то появится, хотя это воровство»