Гурцкая о Соболеве: «Спартак» сначал сказал: «Заберите его хотя бы за 6 млн». «Зенит» сказал: «Не надо за 6, давайте за 8». А когда уже предложили 8, они отказались»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Александр Соболев Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая объяснил, почему Александр Соболев еще не в «Зените».

– Ты максимально уверенно говоришь, что Соболев будет игроком «Зенита». Что сейчас происходит с этим трансфером?

– Там получилось легкое человеческое недопонимание.

– Между кем?

– Руководство «Спартака» назвало энную сумму, которую «Спартак» переиграл уже после того, как «Зенит» ее принял.

– Назвали изначально 6 миллионов евро?

– Да. Сначала сказали: «Заберите его хотя бы за 6». Потом «Зенит» сказал: «Не надо за 6, давайте за 8». А когда уже предложили 8, они отказались.

8 миллионов предложил «Зенит». Я думаю, когда «Зенит» предложил 8, клуб не захотел брать на себя агентские выплаты. Они хотели, чтобы «Спартак» закрывал эту разницу. 6+2, пускай они сами разберутся с игроком и агентом.

Когда «Спартак» принял предложение, клуб поднял цену до 10 млн, а «Зенит» же команда капризная: «Вы назвали нам 8, ну мы и заплатим 8».

Вопрос не в том, что у «Зенита» нет двух миллионов. Если бы изначально цена была 10, «Зенит» и за 10 Соболева взял, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» агент.

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31 комментарий
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Что он несет ????? У меня сосед так говорит когда пьяный приходит .....
+46
-3
+43
Ага, дядя Тимур, мы поняли, что ничего не поняли. Если ты сам понял, то уже хорошо.
+9
0
+9
Ответ Парон Роман
Что он несет ????? У меня сосед так говорит когда пьяный приходит .....
В целом все понятно. Это же агентский мир. Он имеет в виду, что Спартак хотел за 6 млн отдать, но чтобы Зенит взял на себя подъёмные и агенсткую комиссию, а Зенит сказал - 8, но берете на себя сами. Спартак ответил - тогда 10, Зенит решил проявить принципиальность. Видимо вопрос агентских стоит как раз 4 ляма )))
+8
0
+8
– Степан, у гостя карета сломалась…
– Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо.
– Починить сможешь?
– За день сделаю.
– А за два?
Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету:
– Можно и за два.
– А за пять?.
Степан задумчиво почесал в затылке:
– Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять…
– А за десять дней? Степан аж крякнул:
– Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс!
– Бери помощников! – приказал Федяшев и, многозначительно подмигнув, поднялся по ступенькам в дом.

Формула любви
+6
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+6
Спартак предлагал Зениту 6 млн, чтобы Зенит забрал Соболя, а Зенит сказал давайте восемь, возьмём...

«Заберите его хотя бы за 6 млн». «Зенит» сказал: «Не надо за 6, давайте за 8». А когда уже предложили 8, они отказались»
Разумно, он жрёт 10 в год.
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+4
Я так песика покупал. Тоже торговались, а потом приехал с кинологом к продавцу, он сказал что есть отклонения от стандартов породы, одно яйцо не вылезло, задние лапы слабоваты.
+2
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+2
> Когда «Спартак» принял предложение, клуб поднял цену до 10 млн, а «Зенит» же команда капризная: «Вы назвали нам 8, ну мы и заплатим 8».

Т.е. я правильно понимаю, что "каприз" в данном случае состоит в том, что Зенит не стал вестись на изменение условий Спартаком? Он точно в адеквате это говорил?
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Кажется Зенит неплохо потроллил и мясной проект и дельфина одновременно. А говорят двух зайцев одним выстрелом убить невозможно)
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Для надёжности надо предлагать 4 теперь. Чтобы не видеть дельфина на гелике в Питере 😎
+2
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максимально мерзкий персонаж.
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лоханулся наш менеджмент теперь не знают куда кривозуба впарить
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Ответ Дядя ТУРА
Классная аватарка
старался для вас
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Ответ mold-cel
Я так песика покупал. Тоже торговались, а потом приехал с кинологом к продавцу, он сказал что есть отклонения от стандартов породы, одно яйцо не вылезло, задние лапы слабоваты.
Надеюсь не купили ?
Это затруднит кастрацию !
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Ответ Spartakus1984
Ага,больше верьте этому Грузину.Выкупная цена 15-20 по контракту,а Спартак игрока с паспортом, сам просит забрать за 6?)))Сказки на ночь.
Да не,похоже . Малышев ещё тот ,,бизнесмен ,,. У него деньги сквозь пальцы проходят в никуда . Как он до такого поста дожил никак не пойму ? Вроде времена бывших комсоргов давно прошли .
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троянская свинья )
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Ответ Ебздрогыч
– Степан, у гостя карета сломалась… – Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо. – Починить сможешь? – За день сделаю. – А за два? Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету: – Можно и за два. – А за пять?. Степан задумчиво почесал в затылке: – Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять… – А за десять дней? Степан аж крякнул: – Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс! – Бери помощников! – приказал Федяшев и, многозначительно подмигнув, поднялся по ступенькам в дом. Формула любви
Что удивительного в этом вся и Россия . Вон суперджеты сколько модернизируют ,а они всё падают .
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Как интересно. Дельфину цена 6 лямов по рассчетам клуба. А его агент стоит 4. Может выгоднее купить одного агента, без Дельфина )
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Что не понятного?) Спартак назвал сумму в 6 млн чисто клубу без агентских и тд. Зенит назвал сумму 8 включая агентские. Спартак это не понял и захотел 8 чистыми + 2 млн ( агентские + подъемные игроку) Зенит сказал нет - всего доброго)
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Напомнило давний угарный коммент на спортс про Гинера(не помню, при каком трансфере)

Было что-то типа:
- Возьмём за 2 млн
- Гинер: 4 млн
- Это много, максимум 3 млн
Гинер: 4 млн
- Хорошо, вот вам ваши 4 млн!
Гинер: я подумаю.
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Хорошая тактика оставить Соболева у себя.
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Дожили, агентские выплаты больше чем стоимость футболиста.
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Я уже устал ждать СОБОЛЕВА в ЗЕНИТЕ. Когда уже этот момент настанет.Хватит уже издеваться .
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Ага,больше верьте этому Грузину.Выкупная цена 15-20 по контракту,а Спартак игрока с паспортом, сам просит забрать за 6?)))Сказки на ночь.
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Какой же он балабол….
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Как я рад, что данный тип балабол, приставка бала только ради модераторов.
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По откату не сошлись, видимо.
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А потом приходит Радимов и предлагает чтобы отдали даром
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Лукойл хотел развести Газпром в игре в напёрстки...
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