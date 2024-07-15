Гурцкая о Соболеве: «Спартак» сначал сказал: «Заберите его хотя бы за 6 млн». «Зенит» сказал: «Не надо за 6, давайте за 8». А когда уже предложили 8, они отказались»
Тимур Гурцкая объяснил, почему Александр Соболев еще не в «Зените».
– Ты максимально уверенно говоришь, что Соболев будет игроком «Зенита». Что сейчас происходит с этим трансфером?
– Там получилось легкое человеческое недопонимание.
– Между кем?
– Руководство «Спартака» назвало энную сумму, которую «Спартак» переиграл уже после того, как «Зенит» ее принял.
– Назвали изначально 6 миллионов евро?
– Да. Сначала сказали: «Заберите его хотя бы за 6». Потом «Зенит» сказал: «Не надо за 6, давайте за 8». А когда уже предложили 8, они отказались.
8 миллионов предложил «Зенит». Я думаю, когда «Зенит» предложил 8, клуб не захотел брать на себя агентские выплаты. Они хотели, чтобы «Спартак» закрывал эту разницу. 6+2, пускай они сами разберутся с игроком и агентом.
Когда «Спартак» принял предложение, клуб поднял цену до 10 млн, а «Зенит» же команда капризная: «Вы назвали нам 8, ну мы и заплатим 8».
Вопрос не в том, что у «Зенита» нет двух миллионов. Если бы изначально цена была 10, «Зенит» и за 10 Соболева взял, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» агент.
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– Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо.
– Починить сможешь?
– За день сделаю.
– А за два?
Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету:
– Можно и за два.
– А за пять?.
Степан задумчиво почесал в затылке:
– Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять…
– А за десять дней? Степан аж крякнул:
– Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс!
– Бери помощников! – приказал Федяшев и, многозначительно подмигнув, поднялся по ступенькам в дом.
Формула любви
«Заберите его хотя бы за 6 млн». «Зенит» сказал: «Не надо за 6, давайте за 8». А когда уже предложили 8, они отказались»
Разумно, он жрёт 10 в год.
Т.е. я правильно понимаю, что "каприз" в данном случае состоит в том, что Зенит не стал вестись на изменение условий Спартаком? Он точно в адеквате это говорил?
Это затруднит кастрацию !
Было что-то типа:
- Возьмём за 2 млн
- Гинер: 4 млн
- Это много, максимум 3 млн
Гинер: 4 млн
- Хорошо, вот вам ваши 4 млн!
Гинер: я подумаю.