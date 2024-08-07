Матч Франция – Россия, Евробаскет-2007, триумф ЦСКА в Кубке УЕФА: Спортс’’ и онлайн-кинотеатр Wink выпустили документальный сериал «Главные победы»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Вагнер Лав Сергей Семак Джей Ар Холден сборная России Сборная России по футболу Светлана Кузнецова Вера Звонарева Владимир Алекно сборная России по волейболу Андрей Кириленко Олег Романцев Александр Панов Валерий Карпин Даниэл Карвальо Дмитрий Мусэрский Тимур Журавель Роман Скворцов Софья Тартакова натив Футбол

В онлайн-кинотеатре Wink вышла первая серия документального проекта «Главные победы».

«Главные победы» — это альманах величайших побед российского спорта, которые зритель заново проживет вместе с героями тех событий. Триумф футбольной сборной в Париже в матче с действующими чемпионами мира, тяжелейшее золото волейбольной Олимпиады, лучший год российского тенниса, победа на последних секундах финального матча Евробаскета, первый российский еврокубок, завоеванный ЦСКА — все это в нашем сериале.

В съемках приняли участие тренеры и спортсмены Валерий Карпин, Игорь Акинфеев, Олег Романцев, Александр Панов, Вагнер Лав, Даниэль Карвальо, Алексей БерезуцкийСергей Семак, Джей Ар Холден, Андрей Кириленко, Светлана Кузнецова, Вера Звонарева, Роман Скворцов, Тимур Журавель, Софья Тартакова и многие другие. Режиссером выступил Константин Райх («Бей первой!», «Кому на Руси шить хорошо!»). 

Первая серия, которая уже бесплатно доступна на Wink.ru, посвящена победе сборной России по волейболу на Летних Олимпийских играх 2012. О пути к золотой медали в Лондоне подробно рассказывают главный тренер Владимир Алекно, игроки Александр Волков, Дмитрий Мусэрский и Сергей Тетюхин, журналисты Павел Копачев и Владимир Стецко. В центре сюжета — матч с бразильцами, в котором Россия одержала волевую победу, уступая по ходу игры.

Новые эпизоды проекта продолжат выходить эксклюзивно на Wink.ru каждую неделю.

Сериал пополнил линейку Wink Originals. Производством занимался видеопродакшн United от Спортса’’.

Опубликовал Sports

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    8 комментариев
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    Это не слёзы… это ностальгия в глаза попала …..
    +11
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    +10
    Золото хоккейного ЧМ в 2008 просто обязано быть в таком сериале. Выдающаяся победа над Канадой, голы Ковальчука навсегда останутся в памяти.
    +9
    0
    +9
    А как же Плющенко с Биланом на Евровидении?!
    +6
    -2
    +4
    Ответ angry horse
    Промежуточная победа над Францией, по итогу после которой мы даже не попали на Евро более значимая, чем бронза Евро-2008? 🤷‍♂️
    Про Евро-2008 уже есть отдельный полнометражный фильм, можно посмотреть на Wink тоже.
    +4
    0
    +4
    Промежуточная победа над Францией, по итогу после которой мы даже не попали на Евро более значимая, чем бронза Евро-2008? 🤷‍♂️
    +7
    -4
    +3
    А зенитовские еврокубки, купленные тамбовскими даже стыдно вспоминать, все правильно

    бгггггг
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    Это все понятно. А почему про игры кирпичей не сняли?
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