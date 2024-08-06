«Как хорош был «Зенит»! Трибуны стонали, когда Глушенков уходил с поля». Орлов о победе петербуржцев над «Ростовом»
Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче с «Ростовом».
Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 5:0 в третьем туре Мир РПЛ.
– Геннадий Сергеевич, мы говорили про «Ростов» неделю назад: высокая линия обороны, прессинг, физическая готовность, исполнителей в составе Карпина достаточно – и матч заканчивается, по сути, к 25-й минуте.
– Как хорош был «Зенит»! Я такую фразу однажды сказал, когда команда Халка и Виллаш-Боаша выиграла группу в Лиге чемпионов. И, представляешь, у меня такие же эмоции сейчас по отношению к нашей команде.
Конечно, мы все равно будем искать [недостатки] – мы аналитики, надо же о чем-то говорить. Но то, как они играют и какое удовольствие доставляют болельщикам... Когда Глушенков уходил с поля, трибуны стонали. Понимаешь, стонали! Они аплодировали ему, – сказал футбольный комментатор.
Вардар, АИК, ВольфсбЕрг, Ференцварош, Лудогорец, Легию, Локо Тб, Тироль, АЕК, Кошице, Сент- Галлен,
Рапид, Лозанну, Зюльте -Варегем, Аполлон....
-Мы там стонали!
😁