«Как хорош был «Зенит»! Трибуны стонали, когда Глушенков уходил с поля». Орлов о победе петербуржцев над «Ростовом»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Геннадий Орлов Максим Глушенков Футбол

Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче с «Ростовом».

Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 5:0 в третьем туре Мир РПЛ.

– Геннадий Сергеевич, мы говорили про «Ростов» неделю назад: высокая линия обороны, прессинг, физическая готовность, исполнителей в составе Карпина достаточно – и матч заканчивается, по сути, к 25-й минуте. 

– Как хорош был «Зенит»! Я такую фразу однажды сказал, когда команда Халка и Виллаш-Боаша выиграла группу в Лиге чемпионов. И, представляешь, у меня такие же эмоции сейчас по отношению к нашей команде.

Конечно, мы все равно будем искать [недостатки] – мы аналитики, надо же о чем-то говорить. Но то, как они играют и какое удовольствие доставляют болельщикам... Когда Глушенков уходил с поля, трибуны стонали. Понимаешь, стонали! Они аплодировали ему, –  сказал футбольный комментатор. 

62 комментария
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А если бы еще на трибуне сидел Тонали, то трибуны бы стонали с Тонали
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Глушенков заставил стонать мужиков на Газпром арене
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Орлов цитирует Орлова, хорош
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Стонущие трибуны Газпром Арены 😂
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Старая добрая классика от дяди Гены!
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Ответ chukovsky
Глушенков заставил стонать мужиков на Газпром арене
Миллер был в экстазе
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А дети? Тоже стонали? Какие то извращенцы в Питере.
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Ответ Mihail0910
Трибуны будут стонать когда Динамо вынесет зенит в следующем туре.
И для нашего болельщика Динамо исполняется песня "Фантазер"!
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Трибуны испытали настоящий орГАЗм.
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...аплодировали стоня...стонали аплодируя...что-то боюсь представить, как это выглядело...
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Ответ Ржевский
У старого совсем фантазии не в ту сторону закрутились. Подкиньте ему какую-нибудь старушку. Пусть отвлечется
От души желаю тебе и таким же горе-шуткарям дожить до возраста Геннадия Сергеевича (80 лет) в добром здравии и ясности мышления. Но к сожалению ясность мышления у тебя и сейчас на нуле, если пишешь такие пакости.
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Ответ Mihail0910
Трибуны будут стонать когда Динамо вынесет зенит в следующем туре.
Не вижу честно говоря за счет чего Динамо может победить.У них состав сейчас не в порядке.
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не знаю, как трибуны, но москвичи уже 6 лет стонут)))
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Ответ igor.igorev
Лучше Мальмё.
Да хоть Лудогорец)
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Трибуны будут стонать когда Динамо вынесет зенит в следующем туре.
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Ответ alexsem69
Стонущие трибуны Газпром Арены 😂
Оргия что ли по центральному телевиденью, куда смотрят органы?
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Ответ Bronenosec
Надо пригласить Брюгге на товарняк и сразу все встанет на свои места...
Лучше Мальмё.
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Ответ igor.igorev
Лучше Мальмё.
лучше из этого списка, кому сливали мос команды:
Вардар, АИК, ВольфсбЕрг, Ференцварош, Лудогорец, Легию, Локо Тб, Тироль, АЕК, Кошице, Сент- Галлен,
Рапид, Лозанну, Зюльте -Варегем, Аполлон....
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Ответ Igor64
За неимением Баварии , МС и Реала приходится стонать с Ростовом….
твои от Зенита 6 лет стонут
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-Ты был вчера на игре? И как?
-Мы там стонали!
😁
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Геннадий Сергеевич всегда пишет очень эмоционально и с любовью к Зениту. Вызывает только уважение!
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Ответ Mihail0910
Трибуны будут стонать когда Динамо вынесет зенит в следующем туре.
а если нет, то ты будешь стонать?
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Стонали? Оуу-ее.😜
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Ответ Bronenosec
Надо пригласить Брюгге на товарняк и сразу все встанет на свои места...
вот дался тебе этот Брюгге, посмотри кому твой клуб сливал в ЕК, там всё намного смешнее)
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Не стонали, а я даже не побоюсь этого слова...кончали!!)
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Не смотрю Зенит после ухода воспитанников, но ради него такое желание появилось.
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Надо пригласить Брюгге на товарняк и сразу все встанет на свои места...
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браво Зенит классная игра
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Вернуться бы ему на матч было бы круто!!!
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Ответ Spartakus1984
Не вижу честно говоря за счет чего Динамо может победить.У них состав сейчас не в порядке.
Да проблемы в 1ю очередь в обороне. Думаю Динамо без гола не уйдет, но получат в ответ. Что то типа 4-2 будет... Хотя очень бы хотел ошибиться.
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