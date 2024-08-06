«Как хорош был «Зенит»! Трибуны стонали, когда Глушенков уходил с поля». Орлов о победе петербуржцев над «Ростовом»

Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче с «Ростовом».

Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 5:0 в третьем туре Мир .

– Геннадий Сергеевич, мы говорили про « » неделю назад: высокая линия обороны, прессинг, физическая готовность, исполнителей в составе Карпина достаточно – и матч заканчивается, по сути, к 25-й минуте.

– Как хорош был « »! Я такую фразу однажды сказал, когда команда Халка и Виллаш-Боаша выиграла группу в Лиге чемпионов. И, представляешь, у меня такие же эмоции сейчас по отношению к нашей команде.

Конечно, мы все равно будем искать [недостатки] – мы аналитики, надо же о чем-то говорить. Но то, как они играют и какое удовольствие доставляют болельщикам... Когда Глушенков уходил с поля, трибуны стонали. Понимаешь, стонали! Они аплодировали ему, – сказал футбольный комментатор.