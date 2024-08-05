«Атлетико» предложил «Ман Сити» 75 млн евро с учетом бонусов за Альвареса
«Атлетико» сделал официальное предложение по Хулиану Альваресу.
Мадридский клуб предложил «Манчестер Сити» 75 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер 24-летнего нападающего, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
Переговоры между клубами продолжаются. Также ожидается окончательная доработка некоторых деталей, связанных с контрактом игрока.
В прошлом сезоне Хулиан провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Полная статистика аргентинца доступна здесь.