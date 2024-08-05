«Атлетико» предложил «Ман Сити» 75 млн евро с учетом бонусов за Альвареса

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Хулиан Альварес Футбол

«Атлетико» сделал официальное предложение по Хулиану Альваресу.

Мадридский клуб предложил «Манчестер Сити» 75 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер 24-летнего нападающего, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. 

Переговоры между клубами продолжаются. Также ожидается окончательная доработка некоторых деталей, связанных с контрактом игрока.

В прошлом сезоне Хулиан провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Полная статистика аргентинца доступна здесь.

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29 комментариев
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Альварес к 24 годам выиграл всевозможные трофеи, теперь узнает каково ничего не выигрывать
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Серлот, Альварес, Галлахер, Ле Норман. С таким усилением Атлетико может и за чемпионство побороться.
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Ответ g4g6dw65j9
Альварес к 24 годам выиграл всевозможные трофеи, теперь узнает каково ничего не выигрывать
И почти все их – с лавки. В "Атлетико" точно будет основным. Так что узнает и это.
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Ответ samatzakirzyanov
Серлот, Альварес, Галлахер, Ле Норман. С таким усилением Атлетико может и за чемпионство побороться.
Атлетико всегда за 1 место борется, а вот Барсе нужно усиливаться
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Ответ g4g6dw65j9
Альварес к 24 годам выиграл всевозможные трофеи, теперь узнает каково ничего не выигрывать
Олимпиаду вроде как не взял)
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Атлетико по хорошему не особо везёт с дорогими покупками. Феликс, Джексон Мартинес, Лемар и тот же Витоло не особо себя показали
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Ответ Leko
Атлетико всегда за 1 место борется, а вот Барсе нужно усиливаться
Атлеты на 19 очков отстали чемпиона. Круто поборолись, интрига не утихала прям 👍👍👍
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Норм сумма. Надо продавать. Молодёжь надеюсь развивают. Тот же Бобб мне кажется ничем не хуже паучка.
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Ответ g4g6dw65j9
Альварес к 24 годам выиграл всевозможные трофеи, теперь узнает каково ничего не выигрывать
Атлетико если и поборется, то только за 2-ое место с Барсой.
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Ответ Aleks Dir
Атлетико не его команда, пропадёт там.
Ну не знаю, на бумаге как раз выглядит идеальным форвардом для Симеоне
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Ответ Aleks Dir
Атлетико не его команда, пропадёт там.
Почему? Агуэро там о себе заявил.
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Ответ trav
Холланда никто никуда не продаст
С точки зрения здравого смысла, да. Странно продавать. Но с точки зрения финансового равновесия — надо. К ним итак много вопросов о нарушениях. Да и Гвардиола вроде бы уходит в конце сезона
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Приличное предложение. Не удивлюсь, если согласятся.
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Гораздо лучше Феликса за 120
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Ответ Predator87
вряд ли )барса и реал щас посильнее будут.да даже если брать только составы,атлетико тут явно в проигрыше.тем более на дистанции атлеты не сдюжат против реала и барсы
В прошлом сезоне у Атлетов были 2 победы, ничья и поражение с Мадридом(кроме них, Реал никто не обыгрывал). С Барсой похуже. Но было и несколько глупых проигрышей слабым командам - т.е. нехватило именно стабильности на дистанции
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Ответ samatzakirzyanov
Серлот, Альварес, Галлахер, Ле Норман. С таким усилением Атлетико может и за чемпионство побороться.
Ну куда уж Винисиусу, Мбаппе, Беллингему и Вальверде до этих бистяр
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Ответ Верховный Лорд
Ну куда уж Винисиусу, Мбаппе, Беллингему и Вальверде до этих бистяр
На бумаге такое сборище негров может и не сработает
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Ответ samatzakirzyanov
Серлот, Альварес, Галлахер, Ле Норман. С таким усилением Атлетико может и за чемпионство побороться.
вряд ли )барса и реал щас посильнее будут.да даже если брать только составы,атлетико тут явно в проигрыше.тем более на дистанции атлеты не сдюжат против реала и барсы
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
С Галлахером вроде не договорились и вместо него уже ведут переговоры с кем-то другим. Ну и не факт что договорятся по Альваресу, как и то что он настолько хорош как многие думают(вспоминая несколько матчей ЧМ где он блеснул)
Переход Галлахера подтвердил Романо. По Альваресу также говорят, что вот вот договорятся.
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Ответ д к.не.
И почти все их – с лавки. В "Атлетико" точно будет основным. Так что узнает и это.
Но главный футбольный турнир выиграл в основе
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За такие деньги можно и Феликса в довесок допустить. Надо же от парня как-то избавляться.
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Ответ ман сити фейк
Норм сумма. Надо продавать. Молодёжь надеюсь развивают. Тот же Бобб мне кажется ничем не хуже паучка.
Какой нахерен Боб?)) Более чем уверен что норвежец не сыграет и 50 матчей за Сити)
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Сити: - Теплее... )
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