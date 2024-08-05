«Атлетико» близок к трансферу Альвареса. «Ман Сити» получит не менее 70 млн фунтов (Дэвид Орнстейн)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Хулиан Альварес деньги Футбол

«Атлетико» близок к подписанию Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, пока сделка согласована не полностью, но клубы ведут переговоры об окончательной цене и условиях оплаты.

Ожидается, что стоимость трансфера как минимум в пять раз превысит 14 млн фунтов, заплаченных «Сити» в 2022 году.

Сам 24-летний форвард заинтересован в переходе в испанский клуб. В прошлом сезоне он провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Полная статистика аргентинца доступна здесь.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нормально Симеоне закупается💪
+20
0
+20
Ответ Post morten
Жаль конечно. Альварес гораздо больше подходит Сити, чем Холланд.
Бред, никогда Альварес не был и не будет сильнее Холанда на месте ЦФ
+20
-6
+14
Ответ Евгений Сидоров
Да ну, не поверю пока не произойдёт. Уж больно нищие в Ла Лиге все, кроме Реала. Но если правда, то это офигеть какое усиление для Атлетико.
Орнштейн инсайдер по-сильнее Романо будет, только не такой распиареный. Кто знает, тот знает)
+16
-2
+14
Да ну, не поверю пока не произойдёт. Уж больно нищие в Ла Лиге все, кроме Реала. Но если правда, то это офигеть какое усиление для Атлетико.
+15
-5
+10
С такими усилениями, однозначно главный конкурент Реалу за чемпионство
+10
-3
+7
Ответ Бегемотик
Разве он может заменить Гризманна?
А зачем его заменять ? Могут и вместе играть
+3
0
+3
Ответ Алексей Елистратов
Он ее пересобирает уже лет 8, каждое трансферное окно в минуса уходят, полузащиту меняли раз 10. Ну не получается дефать уже, АТМД нужен нормальный тренер. Вот Клопп, кстати. Вызов будет для него очередной. Атлетико просто в оккупации у Симеоне. Уже ничего он не сделает.
Получается
С такими ресурсами постоянно держит середняк на плаву.
Клоппу понадобилось пять лет и трансферы за 80 лям на ЦЗ и вратаря чтобы взять первый трофей.
От таких как сересо и Хиль все эти клоппы и Конты убегут сразу.
Атлетико в оккупации у Сересо и Хиля. а не Симеоне.
+2
0
+2
Ответ Бегемотик
Разве он может заменить Гризманна?
а кто может из доступных вариантов? Кажется это лучший вариант из возможных, хотя до сих пор не верится, что Атлетико сможет купить такого топаря
+2
0
+2
Это топ!
+2
0
+2
Ответ Beyond
Ну так он всё таки последний из 4...
По каким критериям? В Англии всегда сначала его инсайд идет, потом Романо подсасывает
+2
0
+2
Ответ Aidos9419
С такими усилениями, однозначно главный конкурент Реалу за чемпионство
Симеоне молодец пересобирает команду, интересно будет на них посмотреть в новом сезоне
+1
0
+1
Ответ Beyond
Ну так он всё таки последний из 4...
По каким критериям? В Англии всегда сначала его инсайд идет, потом Романо подсасывает
+1
0
+1
Витя Альварес
+2
-1
+1
Ман Сити отлично заработает в это т.о. За год заработали неплохо на Альваресе
+1
0
+1
Ответ ML26
Орнштейн инсайдер по-сильнее Романо будет, только не такой распиареный. Кто знает, тот знает)
База.
Орнштейн сильнейший инсайдер в истории футбола.
+1
-1
0
Ответ Pucheslav
А зачем его заменять ? Могут и вместе играть
Он на след сезон в МЛС
Ему 1-2 года осталось.
0
0
0
Ответ Post morten
Жаль конечно. Альварес гораздо больше подходит Сити, чем Холланд.
более подходящего клуба чем АТМ для Альвареса, сложно найти
0
0
0
Ответ Roman
Бред, никогда Альварес не был и не будет сильнее Холанда на месте ЦФ
Простите, но... Альваресу не давали таких шансов как Холанду - только затычка в нескольких позициях. Холанд - очень ограниченный бомбардир и никогда не подходил под позиционный футбол. Альварес же подходит идеально. Да, он скорее всего не будет закидывать по 5 мячей аутсайдерам, но никогда не будет бесполезным бревном в матчах с Реалом.
Если Эрлинг испарится из состава, то его голы распределятся по всему нападению Сити, особенно с таким умелым напом как Альварес. В прайме он будет круче Агуэро, только ему надо дать возможность.
Только такой не будет - столь медийную фигуру, как Холанд, будут ставить в любом случае. Не поставить ее невозможно. Поэтому Хулиана можно понять, как бы это не было плохо для Сити.
+1
-1
0
Ответ Post morten
Жаль конечно. Альварес гораздо больше подходит Сити, чем Холланд.
Когда Хулиан выходил в старте, не особо была разница…Холанд все равно лучше
+2
-2
0
Серлот, Альварез, Галахер, Герра. Атлетико не на шутку разбушевался
0
0
0
Если Альварес действительно уйдет, то интересно будет посмотреть, кого подпишут Сити на замену.
0
0
0
печалька конечно, что челси мало того что не забрал альвареса, так еще и поможет атлетико с оплатой покупая у них какого-то нонейма.
0
0
0
Топ
0
0
0
Глядя на трансферы Атлетико, Барса брызжа слюной возьмет Нико и Ольмо за 150 на двоих и через полгода станет банкротом.
+2
-2
0
Значит Макати убедил Пепа своей игрой
0
0
0
Ишь какие матрасы. Совсем недавно жмотили лишние 20 миллионов за Гризманна и покупали всяких Галанов по дешману, а сейчас тратят больше всех в Европе
0
0
0
Такое ощущение, что Атлети предстоит большая продажа. Но чтобы потом не переплачивать, решили сначала закупиться)
0
0
0
до сих пор не пойму, как Барса его профукала, хотя могла спокойно его брать, да и он бы наверняка был согласен. Игровое время опять же было бы больше. Но погнались за Левандовским.
0
0
0
Атлетико берет топа. Хороши мадридцы
0
0
0
Серьезный состав намечается
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий