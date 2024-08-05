«Атлетико» близок к трансферу Альвареса. «Ман Сити» получит не менее 70 млн фунтов (Дэвид Орнстейн)
«Атлетико» близок к подписанию Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».
По информации журналиста Дэвида Орнстейна, пока сделка согласована не полностью, но клубы ведут переговоры об окончательной цене и условиях оплаты.
Ожидается, что стоимость трансфера как минимум в пять раз превысит 14 млн фунтов, заплаченных «Сити» в 2022 году.
Сам 24-летний форвард заинтересован в переходе в испанский клуб. В прошлом сезоне он провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Полная статистика аргентинца доступна здесь.
С такими ресурсами постоянно держит середняк на плаву.
Клоппу понадобилось пять лет и трансферы за 80 лям на ЦЗ и вратаря чтобы взять первый трофей.
От таких как сересо и Хиль все эти клоппы и Конты убегут сразу.
Атлетико в оккупации у Сересо и Хиля. а не Симеоне.
Орнштейн сильнейший инсайдер в истории футбола.
Ему 1-2 года осталось.
Если Эрлинг испарится из состава, то его голы распределятся по всему нападению Сити, особенно с таким умелым напом как Альварес. В прайме он будет круче Агуэро, только ему надо дать возможность.
Только такой не будет - столь медийную фигуру, как Холанд, будут ставить в любом случае. Не поставить ее невозможно. Поэтому Хулиана можно понять, как бы это не было плохо для Сити.