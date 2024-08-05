«Атлетико» близок к трансферу Альвареса. «Ман Сити» получит не менее 70 млн фунтов (Дэвид Орнстейн)

«Атлетико» близок к подписанию Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, пока сделка согласована не полностью, но клубы ведут переговоры об окончательной цене и условиях оплаты.

Ожидается, что стоимость трансфера как минимум в пять раз превысит 14 млн фунтов, заплаченных « » в 2022 году.

Сам 24-летний форвард заинтересован в переходе в испанский клуб. В прошлом сезоне он провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Полная статистика аргентинца доступна здесь.