Соболев о Роналду и Месси: «Оба хороши. Лео – это талант, просто супер, таких нет. Криш – талант и трудолюбие, он сделал себя сам»

Теги Спартак Интер Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Александр Соболев Футбол

Александр Соболев сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

– Ты играешь под номером 7. Связано ли это с нашим великим и ужасным? 

– Нет. 

– А кто лучше? Криш или Месси? 

– Слушай, оба. Оба хороши. У меня нет разделения. 

– То есть ты адекватный футбольный фанат? 

– Я как думаю: Месси – это талант, просто супер. Таких нету. А Криш – это талант и трудолюбие такое, что... И поэтому Криш сделал себя сам, а Месси – это талант просто, – сказал нападающий «Спартака» Александр Соболев

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55 комментариев
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как же достала фраза "сделал себя сам". ну да, он же не одаренный талант. всё через преодоление.а месси тока в раздевалке гелем волосы вымазывал и перед зеркалом стоял. а стоп...

оба таланты, которые работой над собой вывели себя на запредельный уровень игры. понятно что кристина своим поведением вызывает лютое недоумение всю карьеру. месси как-то поспокойнее. но говорить что один талант, а второй сделал себя сам....
+59
-12
+47
Самый бесячий стереотип в футболе. За 16ти летним Роналду всем миром бегали, видимо, потому что он трудяга больше. Они оба таланты поколения и оба на вершине из-за труда и постоянной работы над собой, а не так, что Месси всё давалось легко, а Криштиану пахал + работал
+30
-3
+27
Теперь мы знаем, что Саша уже достиг уровня пятиклассника, считающего, что Лео только чипсики ел, а не тренировался.)
+22
-5
+17
Ответ hustla story
ну судя по количеству несправедливо подаренных зм и количеству спорных пенальти на победном чм проект фифа это именно Месси
А каких спорных пенальти идёт речь?
Спорные пенальти все связана с мадридским реалом в эпохе Роналду.
+20
-4
+16
Что за ГЛУПОЕ фраза, криш сделал сам себя , А что Месси родился с 8 зм и чм и всеми медалями и голами что-ли??
+11
-3
+8
Ответ hustla story
ну судя по количеству несправедливо подаренных зм и количеству спорных пенальти на победном чм проект фифа это именно Месси
"И количеству спорных пенальти на победном чм"
Количество спорных пенальти Аргентины на победном чм равно количеству спорных пенальти, пробитых на том же чм твоим португальским кумиром - а именно 1 штука. Тот самый нереализованный пенальти Месси в матче с Польшей. Все остальные пенальти чистейшие и бесспорные. Но ты и подобные тебе с помощью лжи и трюками с рейтингом комментариев (всем известным способом) пытаетесь годами навязать людям своё враньё. Вместо того, чтобы принять достижение другого футболиста и смириться с этим, вы придумали себе свою собственную альтернативную реальность, где Аргентине на победном чемпионате мира ставили "левые пенки". Просто потому что такая у вас, болельщиков Роналду, особенность - способность постоянно лгать без зазрения совести
+8
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Смешно. А Месси, как будто, не трудился, а всего добился, лёжа на диване. Он просто в инстаграмме выкладывает жену и детей, а не видосы с голым торсом из зала ))
+8
-3
+5
Ответ Диандерталец
Комментарий скрыт
Что за бред? Многие стали как Роналду, на одной только работоспособности? Даже я, как болельщик Барсы, немного офигел.
+10
-5
+5
Лучший футболист всех времен Лео Месси! У Лео нет равных и ближайшие годы вряд ли будут!
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Роналду проект фифа, чтобы в эпоху Месси был оппонент для зрелищности
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+4
А.Соболев " Былое и думы".
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Ответ Диандерталец
Комментарий скрыт
если роналдо может стать каждый, то где же толпы роналду? хм...
+5
-2
+3
Трудяга забыл вообще как играть в футбол, только пресс качает в спортзале. Ни штрафных, ни дриблинга, ни контроля мяча, ни прыжков уже не осталось. Что за тренировки такие в обратную сторону?
+5
-3
+2
Ответ maximkamraz
"И количеству спорных пенальти на победном чм" Количество спорных пенальти Аргентины на победном чм равно количеству спорных пенальти, пробитых на том же чм твоим португальским кумиром - а именно 1 штука. Тот самый нереализованный пенальти Месси в матче с Польшей. Все остальные пенальти чистейшие и бесспорные. Но ты и подобные тебе с помощью лжи и трюками с рейтингом комментариев (всем известным способом) пытаетесь годами навязать людям своё враньё. Вместо того, чтобы принять достижение другого футболиста и смириться с этим, вы придумали себе свою собственную альтернативную реальность, где Аргентине на победном чемпионате мира ставили "левые пенки". Просто потому что такая у вас, болельщиков Роналду, особенность - способность постоянно лгать без зазрения совести
Они лгут не просто так, это их способ выживания.
ЧМ Месси для них крах ибо Лео поставил историческую точку. Принять это духа маловато, вот и нашли себе нишу - теории заговоров, левые пенальти, левый зм и тд.
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Ответ SergeevArtemBaa
Самый бесячий стереотип в футболе. За 16ти летним Роналду всем миром бегали, видимо, потому что он трудяга больше. Они оба таланты поколения и оба на вершине из-за труда и постоянной работы над собой, а не так, что Месси всё давалось легко, а Криштиану пахал + работал
Нет. не надо нести эту околесицу и пытаться обесценить то чем является Роналду для многих спортсменов и футболистов в частности. Ну зачем обманывать? Месси Пепу сцены из за пепси устраивал и любил Вальверде, который стариков на тренировке щадил. О Роналду даже смысла нет говорить, все и так знают, что это трудолюбие+талант.
Что вы вообще лезете постоянно со своими двумя копейками? Я вот открывая новость уже знал примерно, что буду отвечать очередному ущемленному пытающемуся вводить в заблуждение. Какие же вы одинаковые, враги футбола.

Хоть одна история есть о трудолюбии Месси? Нет даже примерной. Только что то абстрактное, от какого нить Агуеро или Фабрегаса "он тоже много тренируется, вы не знаете как он тренируется, мы все тренируемся".
Так что не надо нести чушь. Ну самим не надоело? Кого вы пытаетесь обмануть? Месси можно восхищаться, но примером для подражания он не стал и не станет. За чем вы постоянно теребите эту сову? Так сильно обижает сей факт?
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Ответ леннорыч-абрамович
"Месси - талант. Криштиану - талант". Соболев - дельфин.
соболев сделал себя сам!=)))))
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Именно поэтому в этот период Месси выиграл две лиги чемпионов, забивая в каждом финале, и получая золотые мячи?)
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Ответ Кайрат Кырбасов
Что за бред? Многие стали как Роналду, на одной только работоспособности? Даже я, как болельщик Барсы, немного офигел.
я как болельщик мю вообще в шоке. где эти толпы 18-летних роналд?
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Ответ Даня Чебыкин
я как болельщик мю вообще в шоке. где эти толпы 18-летних роналд?
Вот-вот, для меня на минимальном таланте и огромной работоспособности вообще только два игрока поднялись, оба из Испании, антагонисты: Пуйоль, которого не воспринимали вообще никак, и Рауль, которого президент Атлетико проводил словами, что футбол не для него)))
Но уж никак не Роналду
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Ну что ж, а теперь себе дай характеристику? )
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Ответ BananaMantana
Нет. не надо нести эту околесицу и пытаться обесценить то чем является Роналду для многих спортсменов и футболистов в частности. Ну зачем обманывать? Месси Пепу сцены из за пепси устраивал и любил Вальверде, который стариков на тренировке щадил. О Роналду даже смысла нет говорить, все и так знают, что это трудолюбие+талант. Что вы вообще лезете постоянно со своими двумя копейками? Я вот открывая новость уже знал примерно, что буду отвечать очередному ущемленному пытающемуся вводить в заблуждение. Какие же вы одинаковые, враги футбола. Хоть одна история есть о трудолюбии Месси? Нет даже примерной. Только что то абстрактное, от какого нить Агуеро или Фабрегаса "он тоже много тренируется, вы не знаете как он тренируется, мы все тренируемся". Так что не надо нести чушь. Ну самим не надоело? Кого вы пытаетесь обмануть? Месси можно восхищаться, но примером для подражания он не стал и не станет. За чем вы постоянно теребите эту сову? Так сильно обижает сей факт?
Это Роналду-то пример для подражания? Со своими истериками, саботажем предсезонки и воровством голов у партнёров?
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Ответ Van BilVit
Не надоело всем сравнивать их как под капирку...
что такое капирка?
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У Месси талант, у Роналду талант и трудолюбие. А у тебя ни таланта, ни трудолюбия.
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Просто талант это Неймар. Чтобы более 15 лет быть на вершине одного таланта мало.
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Посмотри на пробитые пенки и слейся 🤣
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Один чистый спортсмен и действительно сделал себя сам посредством трудолюбия и самоотдачи.
А второй генно модифицированный мутант. Всю свою сознательную жизнь сидящий на самом тяжёлом допинге.
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Правильно! А Месси сделали мама с папой 😂
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Избитое и заезженное сравнение. Трава зелёная, Солнце горячее, вода мокрая...
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Не надоело всем сравнивать их как под капирку...
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В принципе первый шаг к экспертизе на Матч Премьер сделан.
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