Соболев о Роналду и Месси: «Оба хороши. Лео – это талант, просто супер, таких нет. Криш – талант и трудолюбие, он сделал себя сам»
Александр Соболев сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
– Ты играешь под номером 7. Связано ли это с нашим великим и ужасным?
– Нет.
– А кто лучше? Криш или Месси?
– Слушай, оба. Оба хороши. У меня нет разделения.
– То есть ты адекватный футбольный фанат?
– Я как думаю: Месси – это талант, просто супер. Таких нету. А Криш – это талант и трудолюбие такое, что... И поэтому Криш сделал себя сам, а Месси – это талант просто, – сказал нападающий «Спартака» Александр Соболев.
оба таланты, которые работой над собой вывели себя на запредельный уровень игры. понятно что кристина своим поведением вызывает лютое недоумение всю карьеру. месси как-то поспокойнее. но говорить что один талант, а второй сделал себя сам....
Спорные пенальти все связана с мадридским реалом в эпохе Роналду.
Количество спорных пенальти Аргентины на победном чм равно количеству спорных пенальти, пробитых на том же чм твоим португальским кумиром - а именно 1 штука. Тот самый нереализованный пенальти Месси в матче с Польшей. Все остальные пенальти чистейшие и бесспорные. Но ты и подобные тебе с помощью лжи и трюками с рейтингом комментариев (всем известным способом) пытаетесь годами навязать людям своё враньё. Вместо того, чтобы принять достижение другого футболиста и смириться с этим, вы придумали себе свою собственную альтернативную реальность, где Аргентине на победном чемпионате мира ставили "левые пенки". Просто потому что такая у вас, болельщиков Роналду, особенность - способность постоянно лгать без зазрения совести
ЧМ Месси для них крах ибо Лео поставил историческую точку. Принять это духа маловато, вот и нашли себе нишу - теории заговоров, левые пенальти, левый зм и тд.
Что вы вообще лезете постоянно со своими двумя копейками? Я вот открывая новость уже знал примерно, что буду отвечать очередному ущемленному пытающемуся вводить в заблуждение. Какие же вы одинаковые, враги футбола.
Хоть одна история есть о трудолюбии Месси? Нет даже примерной. Только что то абстрактное, от какого нить Агуеро или Фабрегаса "он тоже много тренируется, вы не знаете как он тренируется, мы все тренируемся".
Так что не надо нести чушь. Ну самим не надоело? Кого вы пытаетесь обмануть? Месси можно восхищаться, но примером для подражания он не стал и не станет. За чем вы постоянно теребите эту сову? Так сильно обижает сей факт?
Но уж никак не Роналду
А второй генно модифицированный мутант. Всю свою сознательную жизнь сидящий на самом тяжёлом допинге.