Александр Соболев сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

– Ты играешь под номером 7. Связано ли это с нашим великим и ужасным?

– Нет.

– А кто лучше? Криш или Месси?

– Слушай, оба. Оба хороши. У меня нет разделения.

– То есть ты адекватный футбольный фанат?

– Я как думаю: Месси – это талант, просто супер. Таких нету. А Криш – это талант и трудолюбие такое, что... И поэтому Криш сделал себя сам, а – это талант просто, – сказал нападающий « » .